İsrail’in Suriye’deki hedefi Türkiye! Küresel akıl “Savaş yakında” demişti: Siyonist basında gündem T-4 üssü

İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarıyla açıkça Türkiye'yi hedef alıyor. İsrail dün Suriye'nin başkenti Şam, Humus, Hama ve Dera'ya saldırı düzenlerken siyonist bakanlar da bir yandan saldırının Türkiye'ye yönelik bir mesaj olduğunu söyledi.

İsrail'den Suriye'ye saldırı, Takvim.comt.r Ekran Görüntüsü

KÜRESEL AKIL "İSRAİL-TÜRKİYE SAVAŞI YAKINDA" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde arkasında küresel aklın olduğu bilinen ABD dergisi Newsweek Türkiye ve İsrail'in Suriye'de çatışmaya başlayacağını yazmış ve Ankara-Tel Aviv savaşını körüklemeye çalışmıştı. İsrail'den gelen açıklamalar, Tel Aviv'in hedefinde Türkiye olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

İSRAİL'İN HEDEFİ TÜRKİYE

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'ta yayımlanan "İsrail diğer savaşları yönetirken Türkiye'ye karşı koymak için eksen kaydırabilir mi?" başlıklı köşe yazısında "Ankara'nın Suriye'de daha büyük bir rol oynamak için T-4 üssüne ve diğer yerlere göz diktiği" ifadesi dikkat çekti.

İsrail Türkiye'nin Suriye'de her geçen gün daha da artan rolünü hedef aldığını açıkça belirtiyor.

TÜRKİYE ETKİSİ PANİKLETTİ

Türkiye'nin Suriye'deki rolünü "işgal" olarak nitelendiren The Jerusalem Post, "Büyük soru İsrail'in sadece Ankara ile potansiyel gerginliği değil aynı zamanda sınıra yakın Suriyelilerle çatışmaları da içeren açık uçlu bir kampanyaya dahil olmak isteyip istemediğidir" ifadelerini kullandı.

The Jerusalem Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"Türkiye İran gibi değil. Güçlü bir ekonomiye sahip ve Rusya ve Batı ile nispeten iyi bağları olan bir NATO üyesi." diyen Jerusalem Post, "Ankara'nın güçlü bir askeri savunma sektörü, İran'ın aksine konvansiyonel ordusu olduğunu ve güvenilir askeri teçhizat ürettiğini" vurguladı.

İsrail'den Suriye'ye saldırı, Takvim.comt.r Ekran Görüntüsü

MAARIV: TÜRKİYE İRAN, HİZBULLAH VE RUSYA'YI UZAKLAŞTIRDI

Maariv ise diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye'nin İran, Hizbullah ve Rusya'yı bölgeden uzaklaştırdığını ve terör örgütü PKK'yı da uzaklaştırmaya çalıştığını yazdı.

Maariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Türkiye'nin Suriye ordusunu gelişmiş silahlarla yeniden inşa etmeye çalıştığını belirten Maariv, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de tehdit olarak gördüğünü yazdı.