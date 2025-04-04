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Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın annesi kızını gölgede bıraktı! Gençlere taş çıkardı: "49 değil 29'dur o"

atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan için beklenen gün geldi. Bu akşam izleyici ile buluşacak olan ilk bölüm öncesi dizinin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Celil Nalçakan, Burak Yörük, Melike Güner gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sümeyye Aydoğan hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun annesini görünce hayran kaldı. Aydoğan ve annesi için “Annene çok benziyorsun”, “Güzelliğini annenden almış olmalısın”, “Bu güzelliği kaynağı şimdi anlaşıldı” yorumları yapıldı. Öte yandan Aydoğan’ın 49 yaşındaki annesi için “29’dur o yanlış hesap var gibi” ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:13 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:13
Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın annesi kızını gölgede bıraktı! Gençlere taş çıkardı: 49 değil 29’dur o

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"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi yerli yapımları izleyicisiyle buluşturan atv'nin yeni gözdesi Sustalı Ceylan için beklenen gün geldi. Bu akşam izleyici ile buluşacak olan ilk bölüm öncesi dizinin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özellikle bir kadının destansı hikayesinin anlatıldığı dizide Ceylan karakteriyle başrolü üstlenen Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak konusu oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Sümeyye Aydoğan'ın Aydınlı ve Edirneli olan ailesi aslen Arnavut kökenlidir. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu, 2021'de Kahraman Babam'la ilk dizi deneyimini yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise, ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Taçsız Prenses, Dönence, Akif, Magarsus, Hatıran Yeter, Gaddar gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aydoğan'ın özellikle annesinin 49'uncu yaşına özel yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Annesinin doğum gününde paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Sen bu dünyaya ait değilsin, o kadar güzelsin. Bugün 49 oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Söz konusu paylaşımda Sümeyye Aydoğan'ın annesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun takipçileri, Aydoğan'ın annesine iltifat yağdırdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aydoğan ve annesi için "Annene çok benziyorsun", "Güzelliğini annenden almış olmalısın", "Bu güzelliği kaynağı şimdi anlaşıldı" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan Aydoğan'ın 49 yaşındaki annesi için "29'dur o yanlış hesap var gibi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Sümeyye Aydoğan'ın güzeller güzeli annesi...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aydoğan, Anneler Günü'nde ise annesinin fotoğrafını "Bana yolları öğretmek için orada durduğun sürece, hiçbir şeyden endişelenmem gerekmiyor. Anneler günün kutlu olsun meleğim. Kızın senii çoook seviyor" notuyla paylaşmıştı.

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