Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın annesi kızını gölgede bıraktı! Gençlere taş çıkardı: "49 değil 29'dur o"

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi yerli yapımları izleyicisiyle buluşturan atv'nin yeni gözdesi Sustalı Ceylan için beklenen gün geldi. Bu akşam izleyici ile buluşacak olan ilk bölüm öncesi dizinin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı.