Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın annesi kızını gölgede bıraktı! Gençlere taş çıkardı: "49 değil 29'dur o"

Kaynak: Sosyal medya
Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise, ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı.
Kaynak: Sosyal medya
Taçsız Prenses, Dönence, Akif, Magarsus, Hatıran Yeter, Gaddar gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.
Kaynak: Sosyal medya
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aydoğan'ın özellikle annesinin 49'uncu yaşına özel yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
Kaynak: Sosyal medya
Annesinin doğum gününde paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Sen bu dünyaya ait değilsin, o kadar güzelsin. Bugün 49 oldu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sosyal medya
Söz konusu paylaşımda Sümeyye Aydoğan'ın annesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun takipçileri, Aydoğan'ın annesine iltifat yağdırdı.