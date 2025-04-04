İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı

İntihar eden Yaşar Uçar ve ailesi (Takvim.com.tr) HER ŞEY 3 OCAK'TA BAŞLIYOR 26 Aralık'ta kesilen ve iptal edilen makbuzun 3 Ocak'ta patlak verdiğini söyleyen Arzu Uçar, eşinin o gün çok kötü geldiğini şu sözlerle aktarıyor: Şimdi 26 Aralık'ta bu makbuz iptali oluyor ya. 31 Aralık yılbaşı gecesi misafirim vardı, kız kardeşim gelecekti. Dışarıdaydım. Eşim aradı beni. Arzu beni belediyeye bırakır mısın dedi. Ben onu belediyeye bıraktım. O akşam misafirimiz olduğu için bir konuşma falan geçmedi. 1 Ocak resmi tatil 2 Ocak'ta işe gitti bir şey yok. 3 Ocak'ta bir geldi çok kötü. Çünkü o gün o kooperatif belediyeye geliyor, başka bir işi için "Sizin böyle böyle bir borcunuz var" deniliyor. "Hayır" diyor, "ben ödememi yaptım, buyurun" diyor, "bu da makbuzu" diyor. Adam makbuzu çıkartınca, olay patlıyor. Olay patlayınca kameralara bakılıyor. Daha sonra eşim Yaşar'a "Kamera kaydında 13.58'de Yaşar Bey bilgisayarın başında sen görünüyorsun" diye makbuzu eşimin iptal ettiğini iddia ediyorlar. Tamer Yaman "Bu makbuzu ben kestim ama iptalinden haberim yok" diyor.

Yaşar Uçar'ın intihar mektubu (Takvim.com.tr) KABUL ET BASKISI Eşinin kendisine atılan iftirayı kabul etmesi için mobbinge uğradığını söyleyen Uçar, "Peki eşinize kabul et, 15 yılla yargılanırsın diyen kim?" sorumuza şöyle yanıt veriyor: Başkan Yardımcısı Emel Turan, o zamanki Mali Hizmetler Müdürü Gülnur Erdem, Nizamettin Bayrak o da Teftiş Kurulu'nda sanırım. Nedenine gelince şimdi usulsüzlük nedeniyle olay savcılığa yansıyor. Savcılık bilgisayarlara el koyuyor. Birinin kabul etmesi gerekiyor ki diğer usulsüzlükler başka iptal edilen makbuzlar da ortaya çıkmasın tüm bilgisayarlar incelenmesin. Çünkü o sırada Ekrem İmamoğlu İBB adayı. Yaşar'ın da emeklisi gelmiş. Kendi halinde bir işçi, karısı çalışmıyor, kirada oturuyor, iki çocuğu var. En iyisi Yaşar. Bana göre bu olay cinayet.

Arzu Uçar (Turkuvaz Dijital) BİR AİLEYİ ŞOKA SOKAN O GÜN

Arzu Uçar eşinin suçlandığı günden 28 Ocak'a kadar eşinin yaşadığı psikolojik bunalımı şu sözlerle anlattı: Zaten evin içi 3 haftadır sus pus. Aslında cenaze bizim evimizden 3 Ocak'ta çıktı. Yaşar çok kötüydü. Yemeden içmeden kesildi. Yaşar nasıl biriydi biliyor musunuz? İşinde dürüst, kimseye yanlışı olmayan, etrafında sevilen bir insandı. Çevresi tarafından namuslu, dürüst bir insan olarak tanınırken şimdi hırsız, para çalmış, zimmetine para geçirmiş, iddiası kesinlikle, kesinlikle asla böyle bir şeyi kabul edemezdi, etmedi de zaten. 28 Ocak'ta eşim Yaşar işe gitmişti. Akşam eve geldiğinde "Ne oldu? Var mı bir gelişme" dedim. Yaşar da yok dedi. Ertesi gün sömestr tatiliydi. Hepimiz yatıyorduk. Yaşar çok düzenli biriydi. Kalktım pantolonu ortada bozuk paralar, birkaç yüz lira da para var. Aa dedim, Yaşar ne kadar dalgın bugün dedim. Parayı falan almamış dedim. Sonra mutfağa gittim. Sigarayı bırakmıştı bu olayla beraber, tekrar sigaraya başlamıştı. "Sigarasını da evde unutmuş" dedim.

Yaşar Uçar'ın intihar mektubu (Takvim.com.tr) KAPIYA İLİŞTİRİLEN SON NOT! Sonra arkadaşım kapıyı çaldı. "Arzu bu ne?" dedi. Kapının üzerinde evimizin dış kapısında bir zarf, koli bandıyla tutturulmuş kapıya, eşim Arzu'ya iletilmek üzere diye yazıyor. Eyvah dedim, Esin. Ben o arada zarfı açmaya çalışırken kızım "Ne oluyor" diye fırlayınca cebime koydum hemen. Kızım "Anne babama bir şey mi oldu?" derken ben onu komşuya göndermeye çalışıyordum. Komşuya inerken babasını aradı. Telefon sesi yangın merdiveninden geldi. Benim 14 yaşındaki oğlum babası ipte sallanırken onu kurtarmaya çalışıyordu. Benim 14 ve 17 yaşındaki çocuklarım ömür boyu o manzara akıllarından, hafızalarından silinmeyecek.