İntihar eden Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital'e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu'nun rüşvetinden bıkmıştı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de yaptığı yolsuzluktan tutuklanmasının ardından annesi Havva İmamoğlu'nun Maltepe mitingindeki konuşmasının altında "Senin oğlun benim çocuklarımı babasız bıraktı" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Arzu Uçar Takvim Dijital'e konuştu. Acılı kadın, eşi Yaşar Uçar'ın 23 yıldır Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı ve haberi olmayan bir makbuz iptali yüzünden mobbinge uğradığını, zimmete para geçirme suçlamasını kabul etmediği için de intihar ettiğini söyledi. 6 yıldır sesini duyurmaya çalıştığını söyleyen Uçar, ilk olay anından bu yana yaşananları, Beylikdüzü Belediyesi'nde dönen rüşvet ve yolsuzlukları tek tek anlattı.
Türkiye günlerdir İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını konuşuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı sokak çağrılarının ardından yaptığı Maltepe mitingi flaş bir iddianın gün yüzüne çıkmasına neden oldu.
Arzu Uçar'ın yorumu (Ekran görüntüsü)
Söz konusu mitingde Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu'nun konuşmasının altına yazdığı "Senin oğlun benim çocuklarımı babasız bıraktı" yorumu Türkiye'nin gündemine düştü.
Milyonlarca kişi Arzu Uçar kim? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Arzu Uçar, 23 yıllık Beylikdüzü Belediyesi çalışanı eşi Yaşar Uçar'ın Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin yolsuzlukları yüzünden intihar ettiğini iddia etti.
Turkuvaz Dijital olarak ulaştığımız Arzu Uçar, en baştan en sona tüm yaşadıklarını, eşini intihara sürükleyen olayı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ndeki yolsuzluklarını tek tek takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Fatma Gül ve ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a anlattı.
Turkuvaz Dijital'e özel açıklamalar
26 Aralık 2018'de eşi Yaşar Uçar'ın belediyede olmadığı bir zaman diliminde kesilen makbuz yüzünden suçlandığını ve 6 yıldır sesini duyurmaya çalıştığını söyleyen Arzu Uçar, "O gün bir kooperatif tahsilat için belediyeye geliyor. Taner Yaman adlı, eşimin diğer veznedar arkadaşı tahsilatı yapıyor. O sırada eşim belediyede değil sendikaya oy kullanamaya gitmiş. Ondan sonra eşim yarım saat, 40 dakika sonra belediyeye geri geliyor. Taner Yaman gidiyor bu sefer oy kullanmaya. 13.58'de de makbuz iptal ediliyor. O esnada da kamerada bilgisayarın başında eşim görünüyor. Belediye sadece bu kamera görüntüsünün üzerine eşime baskı yapmaya başlıyor. Taner Yaman tahsilatı yapan kişi, makbuzu kesen kişi. Taner Yaman bu işin tam göbeğinde. Tahsilatı o yapıyor. Mesela diyelim ki tahsilatı iptal oldu. Kasanın fazla vermesi gerekiyor. Ama çıkmadı. Makbuzun iptal edildiği saatte 13:58'de bilgisayar başında eşim var ama bilgisayarlara uzaktan erişim var. Bu bilirkişi raporuyla da kanıtlandı" dedi.
İntihar eden Yaşar Uçar ve ailesi (Takvim.com.tr)
HER ŞEY 3 OCAK'TA BAŞLIYOR
26 Aralık'ta kesilen ve iptal edilen makbuzun 3 Ocak'ta patlak verdiğini söyleyen Arzu Uçar, eşinin o gün çok kötü geldiğini şu sözlerle aktarıyor:
Şimdi 26 Aralık'ta bu makbuz iptali oluyor ya. 31 Aralık yılbaşı gecesi misafirim vardı, kız kardeşim gelecekti. Dışarıdaydım. Eşim aradı beni. Arzu beni belediyeye bırakır mısın dedi. Ben onu belediyeye bıraktım. O akşam misafirimiz olduğu için bir konuşma falan geçmedi. 1 Ocak resmi tatil 2 Ocak'ta işe gitti bir şey yok. 3 Ocak'ta bir geldi çok kötü. Çünkü o gün o kooperatif belediyeye geliyor, başka bir işi için "Sizin böyle böyle bir borcunuz var" deniliyor.
"Hayır" diyor, "ben ödememi yaptım, buyurun" diyor, "bu da makbuzu" diyor. Adam makbuzu çıkartınca, olay patlıyor.
Olay patlayınca kameralara bakılıyor. Daha sonra eşim Yaşar'a "Kamera kaydında 13.58'de Yaşar Bey bilgisayarın başında sen görünüyorsun" diye makbuzu eşimin iptal ettiğini iddia ediyorlar. Tamer Yaman "Bu makbuzu ben kestim ama iptalinden haberim yok" diyor.
Yaşar Uçar'ın intihar mektubu (Takvim.com.tr)
KABUL ET BASKISI
Eşinin kendisine atılan iftirayı kabul etmesi için mobbinge uğradığını söyleyen Uçar, "Peki eşinize kabul et, 15 yılla yargılanırsın diyen kim?" sorumuza şöyle yanıt veriyor:
Başkan Yardımcısı Emel Turan, o zamanki Mali Hizmetler Müdürü Gülnur Erdem, Nizamettin Bayrak o da Teftiş Kurulu'nda sanırım.
Nedenine gelince şimdi usulsüzlük nedeniyle olay savcılığa yansıyor. Savcılık bilgisayarlara el koyuyor. Birinin kabul etmesi gerekiyor ki diğer usulsüzlükler başka iptal edilen makbuzlar da ortaya çıkmasın tüm bilgisayarlar incelenmesin. Çünkü o sırada Ekrem İmamoğlu İBB adayı.
Yaşar'ın da emeklisi gelmiş. Kendi halinde bir işçi, karısı çalışmıyor, kirada oturuyor, iki çocuğu var. En iyisi Yaşar. Bana göre bu olay cinayet.
Arzu Uçar (Turkuvaz Dijital)
BİR AİLEYİ ŞOKA SOKAN O GÜN Arzu Uçar eşinin suçlandığı günden 28 Ocak'a kadar eşinin yaşadığı psikolojik bunalımı şu sözlerle anlattı:
Zaten evin içi 3 haftadır sus pus. Aslında cenaze bizim evimizden 3 Ocak'ta çıktı. Yaşar çok kötüydü. Yemeden içmeden kesildi. Yaşar nasıl biriydi biliyor musunuz? İşinde dürüst, kimseye yanlışı olmayan, etrafında sevilen bir insandı. Çevresi tarafından namuslu, dürüst bir insan olarak tanınırken şimdi hırsız, para çalmış, zimmetine para geçirmiş, iddiası kesinlikle, kesinlikle asla böyle bir şeyi kabul edemezdi, etmedi de zaten.
28 Ocak'ta eşim Yaşar işe gitmişti. Akşam eve geldiğinde "Ne oldu? Var mı bir gelişme" dedim. Yaşar da yok dedi.
Ertesi gün sömestr tatiliydi. Hepimiz yatıyorduk. Yaşar çok düzenli biriydi. Kalktım pantolonu ortada bozuk paralar, birkaç yüz lira da para var. Aa dedim, Yaşar ne kadar dalgın bugün dedim. Parayı falan almamış dedim. Sonra mutfağa gittim. Sigarayı bırakmıştı bu olayla beraber, tekrar sigaraya başlamıştı. "Sigarasını da evde unutmuş" dedim.
Yaşar Uçar'ın intihar mektubu (Takvim.com.tr)
KAPIYA İLİŞTİRİLEN SON NOT!
Sonra arkadaşım kapıyı çaldı. "Arzu bu ne?" dedi. Kapının üzerinde evimizin dış kapısında bir zarf, koli bandıyla tutturulmuş kapıya, eşim Arzu'ya iletilmek üzere diye yazıyor.
Eyvah dedim, Esin. Ben o arada zarfı açmaya çalışırken kızım "Ne oluyor" diye fırlayınca cebime koydum hemen. Kızım "Anne babama bir şey mi oldu?" derken ben onu komşuya göndermeye çalışıyordum.
Komşuya inerken babasını aradı. Telefon sesi yangın merdiveninden geldi. Benim 14 yaşındaki oğlum babası ipte sallanırken onu kurtarmaya çalışıyordu. Benim 14 ve 17 yaşındaki çocuklarım ömür boyu o manzara akıllarından, hafızalarından silinmeyecek.
Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu (Ekran Alıntısı)
HAVVA İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Havva İmamoğlu'nun Maltepe Mitingindeki konuşmasına tepki gösteren Arzu Uçar"O yüzden hiç annesi boşuna çıkıp da elinde mikrofon böyle böyle onun üç tane torunu babalarını ipte sallanırken görmedi. Babaları cezaevinde, gitsin istedikleri gibi ziyaret etsinler. Suçsuzsa çıkar, suçluysa yargılansın. Bir kere her şeyden önce benim eşimin bu davasıyla ilgili hesap versinler ve verecekler" dedi.
SESİMİN DUYULMASINI İSTİYORUM
Adalet Bakanlığı'na seslenen Arzu Uçar eşini ölüme götüren usulsüzlük zincirinde parmağı olduğunu iddia ettiği isimleri saydı. Uçar, şunları söyledi:
Twitter'da X'deki bütün yayınlarımda da onları da etiketliyorum, hashtagliyorum, sesimin Adalet Bakanlığı'nca, Çağlayan Adliyesi, başsavcımız tarafından da duyulmasını istiyorum, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce de duyulmasını istiyorum. Taner Yaman, Gülnür Erdem, o zamanki IT müdürü, bir kere, şey, bilgi işlem bu işin kesinlikle içinde. Adalet Bakanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız'dan şunu da talep ediyorum. Bu isimlerin mal varlığı araştırılsın. O dönem kaç makbuz iptal edilmiş bakılsın. Ödemeler ne oldu? Paralar sahiplerine iade edildi mi? Taner Yaman hala belediyede. Gülnur Erdem Beylikdüzü Belediyesi Kreş Müdürü. Emel Turan hala belediye başkan yardımcısı.
Bozulan hard diskin bilirkişi raporu (Takvim.com.tr)
BOZULAN HARD DİSK DETAYI!
Sizce tüm bilgisayarlar sapsağlam dururken adı yolsuzluğa karışan birinin bilgisayarının hard diskinin bozulması normal mi? Rapora göre eşimin bilgisayarının hard diskine trifaz elektrik akımı verilerek zarar verilmiş. Bilirkişi böyle bir rapor vermesine rağmen hard disk kurtarılmadan belediyeye veriliyor ve belediye de iyice kullanılamaz hale getiriyor.
MÜTEAHHİTLER BIKMIŞ
Eşinin intiharının ardından yanındaki diğer vezne Taner Yaman'ın bilgisayarının sıfırlanmasına da dikkat çeken Arzu Uçar eşinin kendisine tüm usulsüzlüklerin Yaman'ın bilgisayarından yapıldığını söylediğini dile getirdi.
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık ifadesinde gördüğümüz müteahhitlerden rüşvet alımı iddiasını Arzu Uçar da tekrarladı. Uçar, "Eşim müteahhitlerin Beylikdüzü Belediyesi'yle çalışmaktan nefret ettiğini söylüyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından sürekli rüşvet isteniyormuş" dedi.
Arzu Uçar (Turkuvaz Dijital)
EV SÖZÜ VERDİ 6 YILDIR EV DİYE BİR ŞEY YOK Ekrem İmamoğlu'nun eşi Yaşar Uçar'ın ölümünün ardından evine ziyarete geldiği sırada etrafındakilerin kendisi zor durumda kalmasın diye ev istediğini söyleyen Arzu Uçar, "Eşim Yaşar intihar ettikten iki gün sonra belediyeden aradılar. Ekrem İmamoğlu sizinle görüşmek istiyor dediler. Ekrem İmamoğlu kalabalık bir ekiple evime geldi, Serdal Mumcu, Doğan Subaşı, Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu ve daha bir sürü insan vardı" dedi.
Kendisinin ev hanımı olduğunu ve çocuklarının okuduğunu söyleyerek eşi Yaşar Uçar'ın emekli tazminatı ve ikramiyesi karşılığında bir daire istediklerini ifade eden Arzu Uçar, Ekrem İmamoğlu'nun "Biz bir aileyiz, onlar bizim de çocuklarımız, bizim de evlatlarımız, biz burada bir aileyiz. O iş kolay" dediğini ancak daha sonrasında birtakım zorluklar yaşadığını şu sözlerle anlattı:
Ev işi biraz meşakkatli oldu. Bize söz verdi ama ev işi beklemeye girdi. Tam o süreçte ben de çocuklarımı psikoloğa götürüyordum. Kızımın doktorun yanında ağladığını duyunca sinirlenip Ekrem İmamoğlu'nu aradım. Telefona Ali diye biri çıktı. Size bir saat veriyorum. Bir saat içinde Ekrem İmamoğlu beni aramazsa seçim kampanyası için gideceği yere gelirim. Basın falan umurumda değil dedim. 50 dakika sonra aile dostumuz Ertuğrul ağabey aradı. Mehmet Murat Çalık onu aramış. Şuan bir şey yapmasın Cumartesi günü anahtar teslim edeceğiz demiş. Mehmet Murat Çalık ile ben ev için konuştuğumda Tuncay'ı hemen arıyorum dedi. O Tuncay'ın şimdi tutuklanan Tuncay Yılmaz olup olmadığını bilmiyorum.
Hatta Adem Soytekin'den de 100 bin TL almışlar o ev için. Şimdi kasa olarak bilinen. Bize gösterilen eve Mart 2019'da taşındık ancak bize hala ev verilmedi. Tapu işlemi yapılmıyor.
Yaşar Uçar'ın eşi ve kızı (Takvim.com.tr)
KIZIM OKULU BIRAKTI ÇALIŞIYOR
Çektikleri maddi zorluk nedeniyle kızının okulunu bıraktığını söyleyen Uçar, "Benim kızım Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinde okurken okulu bıraktı şuanda çalışmaya başladı. Oğlum da yine üniversite okuyor şuan. Ekrem İmamoğlu ya da Beylikdüzü Belediyesi şu ana kadar çocuklarıma sadece bir kez burs verdi o kadar. Herhangi bir yardım almıyorum. Hayatımda ilk kez elektriklerimin kesildiğini gördüm ben borcumdan." dedi.
Yaşar Uçar ve ailesi (Takvim.com.tr)
İBB'DEKİ YOLSUZLUKLAR BEYLİKDÜZÜ'NDEN BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluklarının aslında Beylikdüzü Belediyesi'ne kadar uzandığını söyleyen Arzu Uçar, eşinin intihar mektubunda yazdığı her şeyin doğru olduğunu, bazı isimlerin de işinden olmamak için konuşmadığını iddia etti.
EKREM İMAMOĞLU'NA İNANMIŞTIM
Uçar, kendisinin de eski bir CHP üyesi olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'na güvendiğini ifade ederek, "Şimdi bana Ekrem İmamoğlu'nu karalamak istiyor diyorlar. İmamoğlu'na geçmişte inanmış ve en büyük darbeyi de kocasını kaybetmiş çocukları babasız bir kadın olarak söylüyorum bunları" şeklinde konuştu.
YEDİ YEDİ DOYMADI
İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması hakkında da dikkat çeken bir yorumda bulunan Uçar, "Yedi yedi doymadı, durmayı bilmedi. Bedava pekmez baldan tatlı geldi" dedi.
Ekrem İmamoğlu karşınızda olsa ne demek isterdiniz? Sorumuzu da yanıtlayan Uçar, "Çok büyük bir yalancı ve sahtekar olduğunu söylemek isterdim" ifadelerini kullandı.