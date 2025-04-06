Cunta=CHP! AK Parti'den milli irade düşmanı Özgür Özel'e peş peşe çok sert tepki: "Kötü niyetli bir siyasi cahil"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, milli iradeye dil uzatıp skandal sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
İmamoğlu vesayetinden kurtulmak için "En büyük Ekremci" gibi hareket eden Özel, Başkan Erdoğan'a "cuntacı" diyerek hakaret etti. Hem Cumhurbaşkanlığı Kabinesine hem de yargıyı "Cunta yönetimi" deyip karalamaya kalktı.
Skandalar sözlere AK Parti'den peşi sıra sert tepki geldi.
Özdemir şu ifadeleri kullandı:
Siyasi tarihimizde darbeleri alkışlayan, muhtıralara selam duran, vesayet düzenlerini sahiplenen bir zihniyetin bugün “cunta” demesi tam bir ironi örneğidir.
27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a kadar ya darbelere destek olmuş ya da sessiz kalmış olanların, bugün milli iradenin temsilcilerine “cunta” yakıştırması yapması, aslında nerede durduklarını bilememelerindendir. Demokrasiye inansalardı, 23 yıldır milletten yetki alanları “cunta” değil, millet iradesinin temsilcisi olarak görürlerdi. Ama belli ki sandıkta kazanamayacaklarını bilenler, algı operasyonlarıyla gündem değiştirme çabasında. Millet iradesinin önünde hiçbir vesayet odağı duramaz.
Bu zihniyet, milletimizi kandıramayacağını er ya da geç anlayacaktır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin olağanüstü kurultayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösterdi.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak "cunta yönetimi" ifadesini kullanmış.
Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur.
Demokratik siyasi sözlükte "CUNTA EŞİTTİR CHP" yazar.
Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.
Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.
Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir.
Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da "Yassıada zihniyetine biat" etmiştir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir." ifadesini kullandı.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Özel'in, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "cunta başkanı" diye hedef alarak tehlikeli ve çirkin bir siyaset yolu izlemeye devam ettiğini belirten Yazıcı, her seçimde aziz milletin büyük teveccühüne mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve seçilmiş hükümete yönelik bu "hadsizliğin", demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürü olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamında olduğunu, milletin temsilcisi olarak gücünü milletten aldığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:
"Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin milletimiz nezdinde yeri yoktur. CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dille sorumluluktan kaçamazsınız. CHP'ye düşen bağımsız ve tarafsız yargının konuyu aydınlatmasını beklemektir. Bu tür savrulmalar CHP'yi iktidar yapmaz, millet nezdinde ancak itibarsızlaştırır. Anayasal kurumlara, demokrasiye, milli iradeye, meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesidir. Ana muhalefetin Genel Başkanını, milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiden yana olan herkes CHP'nin bu provokatif diline karşı durmalıdır.
'İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür.' Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu. İşte sorun budur. Milletimiz demokrasiyi hazmedemeyenlere mutlaka cevabını verecektir. Bu zihniyete karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz."