Cunta=CHP! AK Parti'den milli irade düşmanı Özgür Özel'e peş peşe çok sert tepki: "Kötü niyetli bir siyasi cahil"

CHP SUÇÜSTÜ YAKALANMANIN PANİĞİNDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Özel'in, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "cunta başkanı" diye hedef alarak tehlikeli ve çirkin bir siyaset yolu izlemeye devam ettiğini belirten Yazıcı, her seçimde aziz milletin büyük teveccühüne mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve seçilmiş hükümete yönelik bu "hadsizliğin", demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürü olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamında olduğunu, milletin temsilcisi olarak gücünü milletten aldığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin milletimiz nezdinde yeri yoktur. CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dille sorumluluktan kaçamazsınız. CHP'ye düşen bağımsız ve tarafsız yargının konuyu aydınlatmasını beklemektir. Bu tür savrulmalar CHP'yi iktidar yapmaz, millet nezdinde ancak itibarsızlaştırır. Anayasal kurumlara, demokrasiye, milli iradeye, meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesidir. Ana muhalefetin Genel Başkanını, milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiden yana olan herkes CHP'nin bu provokatif diline karşı durmalıdır.

'İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür.' Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu. İşte sorun budur. Milletimiz demokrasiyi hazmedemeyenlere mutlaka cevabını verecektir. Bu zihniyete karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz."