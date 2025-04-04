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En yüksek 2. Mart ayı ihracatı: 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıkladı. Bolat, "Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 10:52
En yüksek 2. Mart ayı ihracatı: 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıkladı.

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2,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bakan Bolat Mart ayı ticaret rakamlarını açıkladı (Ekran görüntüsü)Bakan Bolat Mart ayı ticaret rakamlarını açıkladı (Ekran görüntüsü)

Bolat, "Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var." dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Enflasyondaki düşüş bir miktar daha hızlanacaktır. Hizmetler sektöründeki katılıkların gevşemesiyle birlikte enflasyona yönelik hedefler başarılı olacaktır. Dış dünyada ticaret savaşları toz duman devam ediyor. Küresel ticaretin büyüme tahmini yüzde 3 oldu. 2 Nisan günü Trump yönetiminin ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifesinde tüm dünya ülkelerine yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı alındı. Türkiye de yüzde 10 uygulanan ülkeler arasında yer aldı. İlave olarak Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere çok daha yüksek ilave gümrük vergileri getirildi. Biz Türkiye için uygulanan vergi için Mayıs ayı ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette bu konuları konuşacağız. Trump yönetimi müzakerelere açık olduğunu söyledi. Diğer ülkelere açıklanan vergilere ilişkin olarak önümüzdeki bir yıl fırtınalı bir dönem olacak. Karşılıklı ticaretimizi artırmak için canla başla TİM, DEİK ve diğer iş dünyası ekipleri olarak çalışmalarımızı hızlandırma kararı aldık. Bu yeni dönemde avantajlı duruma çevirmek için gayret içinde olacağız. Aynı zamanda da bu noktada diğer ülkelerin bizim ihraç pazarlarımızda ve Türkiye pazarında bizi zorlamaları karşısında tedbirlerimizi alacağız.

İHRACATTA TARİHİ ZİRVE
Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci Mart ayı ihracat rakamını elde ettik. 23.4 milyar dolar. Bu birinci müjdemiz. Yüzde 3.2'lik artış var. Aylık ihracatlarımızda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 5'inci ihracatıdır. Son 22 ayın 13'ünde aylık ihracat rekoru kırmış durumdayız.

SON 12 AYDA CUMHURİYET REKORU
Yıllıklandırılmış son 12 ayda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık, 263.4 milyar dolar mal ihracatına ulaştık. Yıllıkta yüzde 2.1 artış demektir.

Bayramdan iki gün önce 28 Mart'ta 2 milyar 65 milyon dolar günlük ihracat yapıldı. 35 milyon dolar daha olsaydı en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşmış olacaktık.

İthalatımızda da yüzde 4.6'lık artış var, ithalatımızda 30.7 milyar dolar olarak ithalatımız gerçekleşti. Geçen yıl Mart ayında 30 milyar dolardı. Bunun en önemli sebebi doğal gaz ve LNG ithalatımızdaki miktar ve değer olarak artış olmuştur. Geçen yıl 1.4 milyar dolar olan ithalat bu sene 2.9 milyar dolar oldu. Enerji ve altın ithalatını düştüğümüzde ithalatımızda kayda değer artış yoktur. Yüzde 0.9 artış vardır.

Mart'ın dış ticaret açığı 7.3 milyar dolar oldu. Geçen yıl da 7.3 milyar dolardı. Altın ve enerjiyi hariç tuttuğumuzda yüzde 23 gerileme vardır dış ticarette. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.3'tür.

İlk 3 ay itibarıyla ihracatımızda yüzde 2.5 artış var. 1 milyar 650 milyon dolar artış sağladık. İthalatımızda 3.9 milyar dolar artış var. Oradaki artış oranı yüzde 4.6.

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