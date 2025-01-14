Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Hakan Fidan (Takvim.com.tr)

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARINI GÖMMELİ

Türkiye, bölgesinde terör varlığına karşı hem sahada hem masada mücadele ederken Suriye'de PKK/YPG'nin mevcut durumdan istifade etmemesi ve silah bırakarak yeni yönetime ivedi şekilde dahil olması gerektiğini düşünüyor. Ankara, "ya silahlarını gömerler ya da silahlarıyla gömülürler" diyerek terör örgütünün Suriye'deki varlığına müsaade edilmeyeceğinin altını çiziyor. Teröristlerin bölgeden çıkmasının yanı sıra ulaştırma, enerji, tarım, gıda güvenliği gibi konuların da görüşmelerde gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.



PKK/YPG'YE BATI SAHİP ÇIKIYOR



Batılı ülkeler DEAŞ gardiyanlığı misyonu yüklediği için PKK/YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Suriye'de yeni yönetimin El-Hol kampı ve diğer hapishanelerde bulunan DEAŞ mensuplarının hangi şekilde şekilde gözetim altında tutulabileceğinin masaya yatırılabileceği kaydediliyor. Suriye'de DEAŞ tehlikesine karşı neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da bekleniyor.



HAKAN FİDAN FRANSA'YA REST ÇEKTİ: GÖRELİM



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geride bıraktığımız günlerde Fransa'ya "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim" resti çekmişti.