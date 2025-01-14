Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Ankara - Şam hattında yeni dönemin ilk düzey zirvesi bugün yapılıyor.
Dışişleri Bakanı Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani açıklamalarda bulunuyor.
HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU 20 OCAK'TA FAALİYET GEÇECEK
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıkladı.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Suriye halkının ayakta durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi önem taşıyor.
YAPTIRIMLAR KALDIRILSIN
Temel kamu ve altyapı hizmetlerinin verilmesi için yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.
THY UÇUŞLARA BAŞLAYACAK
12 yıllık aranın ardından Şam Büyükelçiliğimizi açtık. THY uçuşları da yakında başlayacak. Esad rejimi Suriye'de terör örgütlerine ev sahipliği yaptı. Yeni Suriye'de terör örgütlerine yer yok. Terör örgütleriyle mücadele alanında 3. ülkelerle iş birliği alanında tecrübelerimiz var. Tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız.
Suriye'deki tüm dini, etnik, mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir.
TERÖRE YER YOK
Suriye'nin geleceğinde teröre yer yok. Zaman terörden şiddetten arınma zamanı.
DEAŞ konusunda da operasyonel destek sağlamayı teklif ettik.
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamaları:
Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2), Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 2) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) ve Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (solda) da yer aldı. (AA)
BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 3) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağda), Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (sol 2) ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab (solda) da yer aldı. (AA)
3+3 FORMATIYLA KRİTİK TEMAS
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab da yer aldı
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Bakanlardan önce Şam heyetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. (AA)
Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi (solda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) da yer aldı. (AA
SURİYE'DE TERÖRE YER YOK
Başkan Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.
Başkan Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.
HANGİ KONULAR MASADA?
3+3 formatıyla yapılması planlanan görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, insani yardımlar, temel problemler ve geçiş süreci kapsamlı olarak masaya yatırılacak.
PKK/YPG işgali altındaki bölgelerin son durumu ve atılacak adımlar değerlendirilecek.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Hakan Fidan (Takvim.com.tr)
TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARINI GÖMMELİ
Türkiye, bölgesinde terör varlığına karşı hem sahada hem masada mücadele ederken Suriye'de PKK/YPG'nin mevcut durumdan istifade etmemesi ve silah bırakarak yeni yönetime ivedi şekilde dahil olması gerektiğini düşünüyor. Ankara, "ya silahlarını gömerler ya da silahlarıyla gömülürler" diyerek terör örgütünün Suriye'deki varlığına müsaade edilmeyeceğinin altını çiziyor. Teröristlerin bölgeden çıkmasının yanı sıra ulaştırma, enerji, tarım, gıda güvenliği gibi konuların da görüşmelerde gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
PKK/YPG'YE BATI SAHİP ÇIKIYOR
Batılı ülkeler DEAŞ gardiyanlığı misyonu yüklediği için PKK/YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Suriye'de yeni yönetimin El-Hol kampı ve diğer hapishanelerde bulunan DEAŞ mensuplarının hangi şekilde şekilde gözetim altında tutulabileceğinin masaya yatırılabileceği kaydediliyor. Suriye'de DEAŞ tehlikesine karşı neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da bekleniyor.
HAKAN FİDAN FRANSA'YA REST ÇEKTİ: GÖRELİM
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geride bıraktığımız günlerde Fransa'ya "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim" resti çekmişti.