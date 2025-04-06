PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, dul ve yetimler, şimdi ise banka promosyonlarına kilitlendi. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla imzalaması beklenen protokole çevrilirken, Nisan ayı kampanyaları da belli oldu.
Bankalar, Nisan ayı promosyon kampanyalarını internet sitelerinden duyurdu. Altı banka 20 bin lira ve üzerinde ödeme yaparken, en yüksek ödeme de 27 bin lirayı buluyor. İşte bankaların mevcut kampanyaları...
AKBANK: 17.500 liraya varan promosyon ödüyor. Nisan ayında geçerli kampanya kapsamında aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2.500 lira chip para imkanı sunuyor.
ALBARAKA TÜRK: Emeklilere 20.000 liraya varan promosyon imkanı sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.600 lira promosyon veriyor.
Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül sunarken, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ödüyor.
DENİZBANK: Yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde sona erenlere 20 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira alıyor.
Ayrıca MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, Kredili Mevduat Hesabı ürününe başvurup sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere de aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor.
GARANTİ BBVA: Emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Şartsız olarak; aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.
HALKBANK: 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 10.000, 20.000 lira ve üzerinde olanlar 12.000 lira alıyor.
ING: 25.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Koşulsuz promosyon tutarı; aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira.
Ayrıca 5 otomatik fatura ödeme talimatına toplam 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzerinde bakiye getirenlere 2.500 lira, 50.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira ödeme gerçekleştiriyor.
İŞ BANKASI: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira ödüyor.
ŞEKERBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.
QNB: Emeklilere 16.200 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira öderken; CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim yapıyor.
TEB: 21 bin liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriyor. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödüyor.
TÜRKİYE FİNANS: Emeklilere 14.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira öderken; emekli yakınını getirenlere de getirdiği her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme yapıyor.
YAPI KREDİ: 20.000 liraya varan promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor.
Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül sunuyor.
VAKIFBANK: 27.000 liraya kadar promosyon imkanı var. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.
Buna ilaveten kredi kartı alıp ayda 1.500 lira harcama yapan yeni müşterilere aylık 1.500, bu tutarın altında harcayanlara da alışveriş toplamı kadar nakit ödeme veriyor. Aylık 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme alınabiliyor.
ZİRAAT BANKASI: 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.