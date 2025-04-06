PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?

Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül sunarken, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ödüyor.

DENİZBANK: Yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde sona erenlere 20 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira alıyor.

Ayrıca MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, Kredili Mevduat Hesabı ürününe başvurup sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere de aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA: Emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Şartsız olarak; aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.