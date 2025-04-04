Devlet Bahçeli istirahatin ardından mesaisine başladı: Allah başımızdan eksik etmesin

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli, 66 gün sonra mesaisine başladı.
Bahçeli'nin parti genel merkezindeki mesaisine başladığı belirtilerek, fotoğraf paylaşıldı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Bahçeli'nin makam odasında çekilen fotoğrafına da yer verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.
İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.
İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.
Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.
Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.
SLOGANLARLA KARŞILANDI
Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
ALLAH, DEVLET BAHÇELİ DOSTUMUZA SAĞLIK, SIHHAT, AFİYET VERSİN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlaması ve daha önce hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili cuma namazını çıkışı değerlendirmesi sorulan Erdoğan şunları kaydetti:
"Yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizler, her zaman bu ülkeye, bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da 'Nasıl sağlığınız?' diye sorduğumda aldığım cevap, 'Gayet iyiyim, işte bugün vecibemizi de yerine getirdik.' dediler. Rabbim, sağlık sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var."
İşte Devlet Bahçeli'nin mesaiye başladığı günden basına yansıyan fotoğraflar...