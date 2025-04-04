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CHP’de "olağanüstü" haller! Oğuz Kaan Salıcı'dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav'a sığındı | Ekrem'in ekibi nerede duruyor?

CHP, 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi tam anlamıyla iç savaşa sahne oluyor. Kılıçdaroğlu’nun "kurultayların" iptal edileceğini düşünerek çekilişi sonrası boşalan güç alanında Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi'ne kapsamlı bir operasyon başlatarak Özgür Özel’in hakimiyetini kırmayı hedefliyor. Salıcı'ya bazı il başkanları ve Kılıçdaroğlu'na yakın bazı vekillerin destek verdiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu cephesi de PM listesine hakim olma planları yapıyor. İmamoğlu cezaevinden “düzgün liste yapın” talimatı gönderirken Özel'in soluğu partinin derin aklı Önder Sav’ın yanında aldığı öğrenildi. Sav, İmamoğlu’na karşı “Divanı Tekin Bingöl’e ver” diyerek Özel’e açık uyarıda bulundu. Takvim.com.tr olağanüstü kurultaya saatler kala CHP'de yaşanan güç savaşının detaylarına ulaştı...

Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 16:51
CHP’de olağanüstü haller! Oğuz Kaan Salıcı’dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav’a sığındı | Ekrem’in ekibi nerede duruyor?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının gölgesinde, "şaibeli kurultay", "kayyum korkusu" ve iç hesaplaşmalarla tarihinin en kritik dönemlerinden birine giriyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in "kayyum atanabilir" iddiasıyla aldığı 6 Nisan olağanüstü kurultay kararı, partide taşları yerinden oynattı.

Ancak asıl kırılma, bu kararın ardından gelen "Salıcı" hamlesiyle yaşanacak...

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMUYOR AMA...
"Şaibe" iddialarıyla koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun, delege imzalarıyla yeniden sahneye çıkacağı konuşuluyordu. Ancak Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddialara noktayı koydu ve aday olmayacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

Ancak asıl dikkat çeken ifade Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan şu satırlar oldu:
"Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım."

KILIÇDAROĞLU PUSUDA: KURULTAYLARIN İPTALİNİ BEKLİYOR!
Kılıçdaroğlu'nun, 38. Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'ne dair mahkeme kararını beklediği ve olası bir iptal durumunda yeniden parti yönetimini devralmak üzere pusuda olduğu iddia ediliyor. 6 Nisan'daki kurultayın da iptal edileceğini düşünen Kılıçdaroğlu'nun bu sebepten aday olmadığı ve 3-4 ay içinde yeni bir kurultay beklediği kulislerde konuşuluyor.

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SALICI HAMLESİ: HEDEF PARTİ MECLİSİ!
Partiyi sarsacak bir başka gelişme ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı cephesinden geldi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Salıcı, doğrudan genel başkanlık yarışına girmeyecek; ancak Parti Meclisi'ne (PM) yönelik kapsamlı bir operasyon planlıyor. Amaç, Özgür Özel'in PM üzerindeki hakimiyetini kırmak.

Oğuz Kaan Salıcı (Takvim.com.tr)Oğuz Kaan Salıcı (Takvim.com.tr)

Salıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na da tepkili olduğu ve yakın çevresine "Seçimlere 4 gün kala mı açıklanır aday olmayacağı? Madem olmayacaktı, 15 gün önce açıklasaydı da biz de çalışsaydık!" sözleriyle serzenişte bulunduğu konuşuluyor.

SALICI EKİBİ SAHADA: 25 İL BAŞKANI VE 15 VEKİL DESTEKLİYOR
Salıcı'nın PM planı doğrultusunda hazırladığı listeye, 25 il başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 15 milletvekilinin destek verdiği öğrenildi.

Ancak bazı isimler, "Ekremciler" ile gerilim yaşanmaması adına sürece mesafeli durmayı tercih ediyor.

Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un ise hem Özgür Özel'in listesinde yer aldığı hem de Salıcı'ya yakın isimler üzerinden listeye sızmaya çalıştığı, bu durumun Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Oğuz Kaan Salıcı ve Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Oğuz Kaan Salıcı ve Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

SALICI OPERASYONUN SİNYALİNİ VERDİ: DELEGE GÖRMEK İSTEDİĞİ İSİMLERİ PARTİ YÖNETİMİNE TAŞIR
Bu kapsamda CHP yandaşı SZC TV'ye konuşan Oğuz Kaan Salıcı operasyonun sinyalini de verdi. Blok listeye karşı olduklarını söyleyen Salıcı, "2 adaylı bir yarış olacağını görmüyorum ama Parti Meclisi tarafında delegenin kendi görmek istediği arkadaşlarımızı Parti yönetimine taşıyarak orada bir ortaklaştırma yapacağı kanaatindeyim" dedi.

Salıcı, "Biz liste tartışmasında hiçbir zaman blok listeden yana olmadık biz hep çarşaf listeden yana olduk. Bu CHP'de köklü bir tartışmadır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı operasyonun sinyalini verdi

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SALICI'YA ŞİFRELİ MESAJ" MI?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının, Oğuz Kaan Salıcı ve ekibine verilmiş şifreli bir "Parti Meclisi'ne asılın" mesaj olduğu da iddialar arasında.

EKREMCİLERİN PLANI: ÖZEL'E DARBE VE PM'YE SIZMA!

Ekrem İmamoğlu'na yakın ekipler ise İmamoğlu'ndan habersiz "Olağanüstü Kurultay" kararı alan Özgür Özel'in gücünü kırmak için harekete geçti.

İmamoğlu ekibi Özel'e yakın isimlerin üzerini çizerek PM listesine girmeyi planlıyor. Bu yöntemle PM içinden gelecek yeni bir dengeyle, ileride genel başkanlık yeniden şekillendirilecek.

EKREM'DEN MESAJ VAR: "DÜZGÜN LİSTE YAPIN"
Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden partililere "düzgün liste yapın, bana sahip çıkın" mesajı verdiği öne sürülüyor. Bu mesajda liste savaşlarının habercisi niteliğinde...

GÖKHAN GÜNAYDIN'A GÜVENMEDİLER
Öte yandan Gökhan Günaydın'ın ismi öne çıksa da, Ekrem ekibi desteğini çekti. Kulislerde, "Listeye alırsak bizi satar" endişesi hakim...

ÖZGÜR ÖZEL ÖNDER SAV'A SIĞINDI
Özgür Özel cephesinde ise panik hakim... Kontrolü kaybetmek istemeyen Özgür Özel, partinin derin akıllarından Önder Sav'a danıştı.

Kulislere göre Özel, Sav'a "Prangalarımı hafifletmem lazım" dedi. Bunun üzerine Önder Sav'dan "Ekrem İmamoğlu" uyarısı geldi.

Önder Sav (Takim.com.tr Arşiv)Önder Sav (Takim.com.tr Arşiv)

SAV'DAN "İMAMOĞLU" UYARISI: İSTANBUL İL BAŞKANI ONUN ADAMI
Sav, "Divan Başkanlığı İstanbul'a kalırsa kontrolü kaybedersin. İstanbul İl Başkanı Ekrem'in adamı, süreci uzatır, müdahale eder. Kurultay uzarsa delegenin direnci kırılır. O yüzden Tekin Bingöl'ü Divan'a seçtir." tavsiyesinde bulundu.

Bu görüşmenin ardından Özgür Özel'in Divan Başkanlığı için Tekin Bingöl'ü öne çıkarma kararı aldığı belirtiliyor.

CHP Ankara Milletvekili Tekin BingölCHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

PARTİ TAM ANLAMIYLA KAOS İÇİNDE: 6 NİSAN KURULTAYI DA MUAMMA!
CHP'nin 6 Nisan Olağanüstü Kurultayı, görünürde bir lider değişikliği değil; ancak perde arkasında liste operasyonları ve siyasi tasfiyelerle dolu. Bu süreç, partideki ayrışmayı daha da derinleştirecek gibi... Parti içinde bu kurultaya "Şabeli kurultay" soruşturmasından çıkacak karar sonrası "Hükümsüz Kurultay" diyenler de var.

CHP'de neredeyse her cephe birbirine karşı pozisyon almış durumda. Parti içi kaynaklar, yaşananları "CHP'de herkes başı kesik tavuk gibi... Herkes panikte, kimse ne olacağını bilmiyor." ifadeleriyle özetliyor.

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