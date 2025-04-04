CHP’de "olağanüstü" haller! Oğuz Kaan Salıcı'dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav'a sığındı | Ekrem'in ekibi nerede duruyor?

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Salıcı, doğrudan genel başkanlık yarışına girmeyecek; ancak Parti Meclisi'ne (PM) yönelik kapsamlı bir operasyon planlıyor. Amaç, Özgür Özel 'in PM üzerindeki hakimiyetini kırmak.

SALICI HAMLESİ: HEDEF PARTİ MECLİSİ! Partiyi sarsacak bir başka gelişme ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı cephesinden geldi.

Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...

Oğuz Kaan Salıcı (Takvim.com.tr)

Salıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na da tepkili olduğu ve yakın çevresine "Seçimlere 4 gün kala mı açıklanır aday olmayacağı? Madem olmayacaktı, 15 gün önce açıklasaydı da biz de çalışsaydık!" sözleriyle serzenişte bulunduğu konuşuluyor.

SALICI EKİBİ SAHADA: 25 İL BAŞKANI VE 15 VEKİL DESTEKLİYOR

Salıcı'nın PM planı doğrultusunda hazırladığı listeye, 25 il başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 15 milletvekilinin destek verdiği öğrenildi.

Ancak bazı isimler, "Ekremciler" ile gerilim yaşanmaması adına sürece mesafeli durmayı tercih ediyor.

Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un ise hem Özgür Özel'in listesinde yer aldığı hem de Salıcı'ya yakın isimler üzerinden listeye sızmaya çalıştığı, bu durumun Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.