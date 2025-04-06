Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!

BİR GUARDİOLA BİR DE BURUK



G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho'yu 1 sezon içinde 2 kez deplasmanda yenen ikinci hoca oldu. Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupada 2-1 mağlup eden deneyimli çalıştırıcı, Portekizli teknik adama karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı. Daha önce Pep Guardiola, Barcelona'nın başındayken Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2 defa devirmişti. Okan Buruk, 14 yılın ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.





KUPA ZAFERİNE 50 MİLYON TL



Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da bekledi. Oyuncuları tesiste karşılayan Özbek, daha önce verdiği prim sözünü burada açıkladı. Başkan, derbi zaferinin ödülünü 1.2 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) olarak belirlerken sarı-kırmızılı futbolcular da bu müjdeye alkışlarla karşılık verdi.

DERBİ GALİBİYETİ BÖYLE GELDİ Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Tesisleri'ne kapandı. Tecrübeli teknik adam, bayramda fazla mesai yaptı.





OKAN BURUK EVİNE GİTMEDİ



Cumartesi ve pazar gecesini tesislerde geçirdi, evine gitmedi. Fenerbahçe derbisine yardımcıları ile birlikte çalıştı. Bütün derinliğiyle rakip analizini kusursuz yaptı. Cesur kararlar alıp dev maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.



