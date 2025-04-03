Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü.

Evli ve üç çocuk annesi olan Zübeyde Melek, son haliyle dikkat çekti. Akkaş'ın son hali bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından babası İbrahim Tatlıses'e benzetildi.