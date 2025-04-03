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Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, son haliyle dikkat çekti. 3 çocuk annesi Akkaş'ın son hali bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından babası İbrahim Tatlıses'e benzetilirken anne-kızın geçen haftalarda gittiği Paris tatilinden pozları büyük ilgi gördü. Zübeyde Melek Akkaş için "Çok naif ve zarif" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:38 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:38
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

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İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Evli ve üç çocuk annesi olan Zübeyde Melek, son haliyle dikkat çekti. Akkaş'ın son hali bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından babası İbrahim Tatlıses'e benzetildi.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Öte yandan Perihan Savaş ile Zübeyde Melek'in geçen haftalarda çıktıkları Paris tatilinden pozları da büyük ilgi gördü.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı için sosyal medyada "Çok naif ve zarif" yorumları yapıldı.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

İşte Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Zübeyde Melek Akkaş...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Suat Sungur ve oğlu

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Yıldız Tilbe ve kızı

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Sibel Turnagöl ve oğlu

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Hande Yener ve oğlu

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Demet Şener ve kızı

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Çağla Şıkel ve çocukları

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Ebru Şallı ve oğlu

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Berdan Mardini ve çocukları

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Songül Karlı ve oğlu

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

Sibel Can ve oğlu

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın: Çok naif ve zarif

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