CHP'li Özgür Karabat'ın delege pazarlığı videoda! "Her kapıyı açacağım" dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti

"HER KAPIYI RAHATLIKLA AÇARIM"

Karabat konuşmasında Çelik'in kendilerine "Ne derseniz onu yapacağım" dediğini dile getirerek "Geçen dönem, Ekrem Bey üzerinden halletmeye çalıştım ama Canan Hanım il başkanıyken birçok işe giriş talebimiz karşılanmadı. Şimdi bunu rahatlıkla karşılarız. Özgür varken iş yapmak isteyen işadamları için her kapıyı rahatlıkla açarım.

KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı Bektaş Ulusan. Bundan kimsenin haberi yok. Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da Tokatlı, bir de il başkanı benimle uyumlu olursa hepimizin kapısı açılır" ifadelerini kullanıyor.