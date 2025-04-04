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CHP'li Özgür Karabat'ın delege pazarlığı videoda! "Her kapıyı açacağım" dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti

CHP'deki kirli çamaşırlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Yolsuzluk, para kuleleri, şaibeli kurultay derken CHP’nin ‘şaibe’li soruşturmasında dosyaya sunulan video kaydı ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın bir delegeyle yaptığı telefon görüşmesi kaydında Karabat, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında "her kapıyı açacağını" söyledi. İşte CHP'deki şaibeli kurultayda o kirli telefon görüşmesi...

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 22:30 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 22:30
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk çarkı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Para kuleleri, usulsüz ihaleler derken bir de ortaya CHP'nin 'şaibeli' kurultayı ortaya çıkmıştı.

CHP'li Özgür Karabat'ın delege pazarlığı videoda!

PAZARLIK VİDEODA!

Geçtiğimiz yıl 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarının ardından, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bir delegeyle yaptığı pazarlık videosu ortaya çıktı.

Usulsüzlük ve çıkar ilişkileri içeren o kayıt, CHP içindeki kirli pazarlıkların boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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CHP'deki paradan kule skandalında yeni perde! Özgür Karabat'ın delege oyunu deşifre oldu! Görüşme kaydı dosyada

"AYNI ADAMI DENEMEK DOĞRU DEĞİL"

Telefon görüşmesinin kaydedildiği görüntülerde bir delegeyi arayan Özgür Karabat, "Biz İstanbul'da baskın karakterdense uyumlu, koordinasyonu sağlayacak, gençleri bu sürece katabilecek genç bir arkadaş istiyoruz. Bahçelievler gibi bir yeri %1'le kaybettiler. Ben Özgür Çelik'le beraberim. Öteki arkadaşların artısı eksisi olabilir ama her dönem her defasında aynı adamı denemek doğru değil." ifadelerini kullanıyor.

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"HER KAPIYI RAHATLIKLA AÇARIM"

Karabat konuşmasında Çelik'in kendilerine "Ne derseniz onu yapacağım" dediğini dile getirerek "Geçen dönem, Ekrem Bey üzerinden halletmeye çalıştım ama Canan Hanım il başkanıyken birçok işe giriş talebimiz karşılanmadı. Şimdi bunu rahatlıkla karşılarız. Özgür varken iş yapmak isteyen işadamları için her kapıyı rahatlıkla açarım.

KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı Bektaş Ulusan. Bundan kimsenin haberi yok. Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da Tokatlı, bir de il başkanı benimle uyumlu olursa hepimizin kapısı açılır" ifadelerini kullanıyor.

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