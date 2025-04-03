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Nilüfer’den duygulandıran Kayahan paylaşımı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

Ünlü şarkıcı Nilüfer, uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşı Kayahan’ı ölüm yıldönümünde andı. Kayahan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, “Sen gideli tam 10 yıl oldu” diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:10
Nilüfer’den duygulandıran Kayahan paylaşımı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

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Yemin Ettim, Odalarda Işıksızım, Mor Menekşe gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Kayahan, 3 Nisan 2015 tarihinde 66 yaşında aramızdan ayrıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kayahan'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşı Nilüfer ise yakın dostunun ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"HEP KALBİMİZDESİN"

Kayahan'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Nilüfer, usta isme özlemini "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"BEKLE BENİ BABAM"

Kayahan'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasının ölüm yıldönümünde andı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Açar, babasının doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu paylaşımına "Huzur içinde bekle beni babam. Çok özledim" notunu düştü.

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