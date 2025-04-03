Nilüfer’den duygulandıran Kayahan paylaşımı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

Kayahan 'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasının ölüm yıldönümünde andı.

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Açar, babasının doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu paylaşımına "Huzur içinde bekle beni babam. Çok özledim" notunu düştü.