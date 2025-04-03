Nilüfer’den duygulandıran Kayahan paylaşımı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

Yemin Ettim, Odalarda Işıksızım, Mor Menekşe gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Kayahan, 3 Nisan 2015 tarihinde 66 yaşında aramızdan ayrıldı.
Yemin Ettim, Odalarda Işıksızım, Mor Menekşe gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Kayahan, 3 Nisan 2015 tarihinde 66 yaşında aramızdan ayrıldı.
Kayahan'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşı Nilüfer ise yakın dostunun ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
"HEP KALBİMİZDESİN"
Kayahan'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Nilüfer, usta isme özlemini "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle dile getirdi.
"BEKLE BENİ BABAM"
Kayahan'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasının ölüm yıldönümünde andı.
Açar, babasının doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu paylaşımına "Huzur içinde bekle beni babam. Çok özledim" notunu düştü.