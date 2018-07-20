Yakın takip

Akın İpek yıllarca FETÖ'nün en büyük destekçisi oldu. Bu sayede davetiye işinden altın madeni işletmeye kadar büyüdü. Pensilvanyalı teröristbaşı için "Onun bir gülüşü için servetimi feda ederim" dedi. FETÖ'nün ihanetleri ortaya çıkınca paralarını kaçırıp İngiltere'ye yerleşti. Ancak Türkiye tarafından hakkında iade talebinde bulunuldu. İngiliz makamlar konuyu 26 Haziran'da incelemeye başladı. Ön incelemeyi yapan Londra Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın talebini yerinde buldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İpek, polis eşliğinde mahkemeye getirildi. Mahkemede İpek'in pasaportuna el konulmasına, cep telefonunun 24 saat açık olmasına karar verdi.
CEP'TEN TAKİP
İpek'in Londra'dan ayrılmasını yasaklayan mahkeme, İpek'in geceyi evinden başka bir yerde geçirmemesi kararı aldı. Ancak İpek'in İngiltere tarafından Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine Eylül ayında yapılacak duruşmada karar verileceği bildirildi.
İşte Akın İpek'in Londra'da hem ofis hem de ev olarak kullandığı şato...
Akın İpek ve karısı Nevin İpek
CEP'TEN TAKİP
İpek'in Londra'dan ayrılmasını yasaklayan mahkeme, İpek'in geceyi evinden başka bir yerde geçirmemesi kararı aldı. Ancak İpek'in İngiltere tarafından Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine Eylül ayında yapılacak duruşmada karar verileceği bildirildi.
İşte Akın İpek'in Londra'da hem ofis hem de ev olarak kullandığı şato...
Akın İpek ve karısı Nevin İpek
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