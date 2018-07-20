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Firari ’cü iş adamı ’e ’da ev hapsi verildi ve pasaportuna el konuldu. İngiliz mahkemesi Akın İpek’in gündüz Londra dışına çıkmasını ve evinden başka bir yerde de konaklamasını yasakladı. ’ye iade kararını ise Eylül’e bıraktı

Yakın takip
Akın İpek yıllarca 'nün en büyük destekçisi oldu. Bu sayede davetiye işinden altın madeni işletmeye kadar büyüdü. Pensilvanyalı teröristbaşı için "Onun bir gülüşü için servetimi feda ederim" dedi. FETÖ'nün ihanetleri ortaya çıkınca paralarını kaçırıp İngiltere'ye yerleşti. Ancak Türkiye tarafından hakkında iade talebinde bulunuldu. İngiliz makamlar konuyu 26 Haziran'da incelemeye başladı. Ön incelemeyi yapan Mahkemesi, 'nın talebini yerinde buldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İpek, polis eşliğinde mahkemeye getirildi. Mahkemede İpek'in pasaportuna el konulmasına, cep telefonunun 24 saat açık olmasına karar verdi.

CEP'TEN TAKİP
İpek'in Londra'dan ayrılmasını yasaklayan mahkeme, İpek'in geceyi evinden başka bir yerde geçirmemesi kararı aldı. Ancak İpek'in İngiltere tarafından Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine Eylül ayında yapılacak duruşmada karar verileceği bildirildi.



İşte 'in Londra'da hem ofis hem de ev olarak kullandığı şato...



Akın İpek ve karısı Nevin İpek
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