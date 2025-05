Vatikan’a tenis oynayan, ata binen yakışıklı papa! İşte 14. Leo’nun bilinmeyenleri... LGBT’ye destek verecek mi? | Kim bu Robert Francis Prevost

Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde bir araya gelen 133 kardial, yeni papa olarak Robert Francis Prevost'u seçti. Tarihin ilk ABD'li papası seçilen Prevost Vatikan'a büyük sürpriz oldu. Papa olarak kullanacağı ismi "14. Leo" şeklinde belirleyen Prevost'un şaşırtıcı tek yanı ise ABD'li olması değil. İşte yeni Papa 14. Leo ile ilgili bilinmeyenler…

FRANCISCUS'UN HİMAYESİNDEN YENİ PAPALIĞA

Papa seçiminde en büyük tartışmalardan biri de LGBT lobisine destekti. Katolik gelenekçiler, Papa Franciscus'un 12 yıllık iktidarından sonra laik odaktan uzaklaşmak istiyordu fakat Prevost da Franciscus ekolünden geliyor. Kariyerinin çoğunu Latin Amerika'da geçiren yeni papa, kendisini Peu kıyısındaki Chiclayo şehrinin psikoposu olarak atayan Franciscus'un himayesindeydi.

Robert Prevost, 1982'de rahip olarak atandıktan sonra Papa II. John Paul'ü selamlıyor, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Franciscus, 2023'te Prevost'a Vatikan'daki en güçlü pozisyonlardan birini verdi: Piskoposlar için Dicastery Prefect'i. Bu da ona muazzam bir himaye getiriyor. Görev süresi boyunca, bazı çok ilerici piskoposlar önemli terfiler elde etti.

7 yaşındaki Robert Prevost, St. Mary of the Assumption Okulu'nda (arka sırada soldan 4. kişi), 1962, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

"YAKIŞIKLI PAPA"

Aynı zamanda Peru vatandaşı olan Prevost Fransız, İtalyan ve İspanyol kökenli göçmen ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. Prevost'un ilk olarak Chicago'nun güney yakasının hemen dışında bulunan St. Mary of the Assumption Kilisesi'nde sunak görevlisi olarak çalıştı. Eğitim-öğretim sürecinden sonra St. Augustine Tarikatı'na katıldı ve 1978 yılında yeminini etti.

Papa standartlarına göre "yakışıklı" olduğuna dikkat çekilen ve amatör bir tenis oyuncusu olduğu belirtilen Prevost, 69 yaşında. Dördüncü turdan sonra hızla seçilen Prevost'un Vatikan'da farklı gruplara ulaşabildiği dikkat çekti.

TENİS OYNUYOR, ATA BİNİYOR

Chicago'da tenis oynayan Prevost'un iyi bir at binicisi de olduğu belirtiliyor.

Yeni seçilen Papa Robert Prevost at üstünde, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

SOSYAL MEDYADA AKTİF TRUMP KARŞITI

Söz konusu Amerikan siyaseti olduğunda Papa Leo şiddetle MAGA karşıtıdır ve Katolik mezhebinden olan Başkan Yardımcısı JD Vance'e sosyal medya üzerinden saldırmak için elinden geleni yapmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yeni Papa, Donald Trump'ın göç politikaları konusundaki endişelerini defalarca dile getirdi ve ilerici görüşlerini paylaştı. X hesabından Başkan Yardımcısı için, "JD Vance yanılıyor: İsa başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor" başlıklı sol görüşlü bir Katolik yayınından bir makaleyi paylaşmıştı.

Ayrıca, Başkan Trump'ın Oval Ofis'i "federal ajanların bir ABD sakinine yönelik yasadışı sınır dışı işlemini desteklemek için" kullandığı yönündeki bir suçlamayı da yeniden paylaşmıştı.

LGBT SAPKINLIĞINA DESTEK YOK

Peki Leo, Katolikleri 2013'te Papa Franciscus göreve geldiğinden bu yana çok daha keskin bir şekilde bölen cinsellik, pastoral bakım ve kadınların rahipliği gibi hassas konularda nerede duruyor?

Kilise'deki tüm kardinallerin görüşlerini içeren etkili bir anket olan Kardinaller Koleji Raporu bu yıl şöyle yazdı: "Kilit konular hakkında Kardinal Prevost çok az şey söylüyor ama bazı görüşleri biliniyor. Çevre, yoksullara ve göçmenlere yönelik yardım konusunda Franciscus'un vizyonuna oldukça yakın olduğu bildiriliyor. Boşanmış ve sivil olarak yeniden evlenmiş Katoliklerin Kutsal Komünyon almasına izin veren pastoral uygulamadaki değişikliği destekledi."

Prevost'un, LGBTQ lobisinin gözüne girmeye Franciscus'tan daha az meyilli olduğu belirtiliyor.

Francis'i eleştirenler de dahil olmak üzere diğer Katolikler, eski Kardinal Prevost'un, Arjantinli Papa'nın "diktatörce" tarzı ve kanon hukukunu atlama alışkanlığı sayesinde özellikle Vatikan'da kaostan başka bir şey olmayan Kilise yönetimine bir dereceye kadar düzen getireceğine inanıyor.

CİNSEL İSTİSMAR KRİZİ

Leo'nun papalığı üzerinde şimdiden bir gölge dolaşmaya başladı. Son aylarda, cinsel istismar vakalarını ele alma konusundaki sicili eleştiriliyor. Bu hafta Katolik araştırma sitesi The Pillar, 2022 yılında Chiclayo piskoposu olan Prevost'un, kadınların iki yerel rahip tarafından istismar edildiklerine dair iddialarını soruşturmadığı iddiasını yeniden yayımladı. Prevost ise gerekli adımların atıldığını söyledi. Makalede ayrıca, 2000 yılında "reşit olmayanlara cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Chicago başpiskoposluğuna bağlı bir rahibin bir Katolik okulunun köşesindeki Augustinian papaz evinde yaşamasına izin verdiği" iddiası hakkında yorum yapmayı reddettiği öne sürüldü. Bu iddialar o kadar ciddiydi ki, Prevost'un birçok Vatikan yorumcusu tarafından seçilebilir olduğu düşünülmüyordu.