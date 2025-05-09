’Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! PKK silah bırakıyor! Dikkat çeken tarih

Perinçek, bu konuşmada Önder'in kendisine PKK 'nın geride bıraktığımız günlerde kongresini topladığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Önder ile vefat etmeden çok kısa bir süre önce görüştüğünü açıkladı.

ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER Bu sözlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da görüştü.

BİR İKİ GÜN İÇİNDE KARAR DUYURULACAK Kulislerde dolaşan bilgiye göre; bir-iki gün içinde örgüt tarafından alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

TASLAK HAZIR AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak programın hazırlandığı da öğrenildi.

Erdoğan ve Bahçeli ʺTerörsüz Türkiyeʺ gündemiyle bir araya geldi (Takvim.com.tr)

Türkiye, sırtında kambur olan 50 yıllık terör belasını defetmek üzere. (Takvim.com.tr)

AÇIKLAMA BUGÜN GELEBİLİR

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, Başkan Erdoğan'ın "Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" dediğini açıklayarak, kçşesinde şunları yazdı:

Kandil silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldı. Silah bırakma ve fesih kararı sadece PKK'yı kapsamıyor. Çatı yapılanması olan KCK adına bu karar alındı. Bir aksilik olmazsa açıklama bugün yapılabilir. En fazla hafta sonu açıklama yapılır.

"Bir devir kapanıyor yeni bir devir başlıyor" diyen Selvi, "Ama dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yeni süreç yeni riskleri getiriyor. Yeni bakış açısını, yeni politikaları gerektiriyor. PKK'nın silah bırakmasından sonra süreç iyi planlanmalı. İlgili birimlerin hakkını teslim etmek gerekir. Biz rahat yatağımızda uyurken birileri bunları planlamakla meşguldü. Bu noktaya kolay ulaşılmadı." şeklinde ifadelere yer verdi.