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'Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! PKK silah bırakıyor! Dikkat çeken tarih

Türkiye, yarım asrı aşkın süredir devam eden terörle mücadele konusunda ayağına vurulan prangayı kırarak, tarihi bir dönemece giriyor. DEM Parti İmralı Heyeti'ndeki Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ve Kandil'in suskunluğu sürece ilişkin endişeleri artırmıştı. Suskunluğun nedeninin PKK'nın geçen hafta kongresini toplayıp fesih ve silah bırakma kararı aldığı olduğu ortaya çıktı. Kulislerde bir-iki gün içinde yapılması beklenen duyurudan sonra yeni hukuki adımların atılacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:51
’Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! PKK silah bırakıyor! Dikkat çeken tarih

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Türkiye, yarım asrı aşkın süredir mücadele ettiği terör sorununu nihai olarak bertaraf etmeye hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusuyla başlattığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla yön bulan süreç, 27 Şubat 2025'te İmralı'dan gelen kritik mesajla yeni bir aşamaya taşındı.

Türkiye, sırtında kambur olan 50 yıllık terör belasını defetmek üzere. (Takvim.com.tr)Türkiye, sırtında kambur olan 50 yıllık terör belasını defetmek üzere. (Takvim.com.tr)

Mesajda, tüm gruplara silah bırakma çağrısı yapılırken, PKK'nın fesih kongresini toplaması gerektiği ifade edildi.

İmralı'da yapılan görüşmeler sonrası Meclis'i bilgilendiren DEM Parti heyeti, Beştepe'de gerçekleştirilen kabulün ardından "Dünden daha umutluyuz" mesajını paylaştı.

Süreçle ilgili gelişmeler yaşanırken, heyette yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.

3 Mayıs tarihinde vefat eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. (Takvim.com.tr)3 Mayıs tarihinde vefat eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. (Takvim.com.tr)

Önder'in vefatının ardından İmralı'dan Kandil'e bir kez daha seslenildi.

Söz konusu çağrıda "Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır" denildi.

Çağrının ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Terörsüz Türkiyede yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret ettiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Terörsüz Türkiyede yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Yakın zamanı işaret etti

AK PARTİ NİSAN AYINI İŞARET ETTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ Nisan sonu önemli gelişmelerin yaşanabileceğini duyurdu.

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik, yakın bir zaman dilimini işaret ederek Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçileceğini de vurguladı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçileceğini bildirdi (Takvim.com.tr)AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçileceğini bildirdi (Takvim.com.tr)

ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER
Bu sözlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da görüştü.

PKK KONGREYİ TOPLADI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Önder ile vefat etmeden çok kısa bir süre önce görüştüğünü açıkladı.

Perinçek, bu konuşmada Önder'in kendisine PKK'nın geride bıraktığımız günlerde kongresini topladığı bilgisini verdiğini açıkladı.

3 Mayıs tarihinde vefat eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. (Takvim.com.tr)3 Mayıs tarihinde vefat eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. (Takvim.com.tr)

BİR İKİ GÜN İÇİNDE KARAR DUYURULACAK
Kulislerde dolaşan bilgiye göre; bir-iki gün içinde örgüt tarafından alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

Erdoğan ve Bahçeli ʺTerörsüz Türkiyeʺ gündemiyle bir araya geldi (Takvim.com.tr)Erdoğan ve Bahçeli ʺTerörsüz Türkiyeʺ gündemiyle bir araya geldi (Takvim.com.tr)

TASLAK HAZIR
AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak programın hazırlandığı da öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Türkiye, sırtında kambur olan 50 yıllık terör belasını defetmek üzere. (Takvim.com.tr)Türkiye, sırtında kambur olan 50 yıllık terör belasını defetmek üzere. (Takvim.com.tr)

AÇIKLAMA BUGÜN GELEBİLİR

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, Başkan Erdoğan'ın "Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" dediğini açıklayarak, kçşesinde şunları yazdı:

Kandil silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldı. Silah bırakma ve fesih kararı sadece PKK'yı kapsamıyor. Çatı yapılanması olan KCK adına bu karar alındı. Bir aksilik olmazsa açıklama bugün yapılabilir. En fazla hafta sonu açıklama yapılır.

"Bir devir kapanıyor yeni bir devir başlıyor" diyen Selvi, "Ama dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yeni süreç yeni riskleri getiriyor. Yeni bakış açısını, yeni politikaları gerektiriyor. PKK'nın silah bırakmasından sonra süreç iyi planlanmalı. İlgili birimlerin hakkını teslim etmek gerekir. Biz rahat yatağımızda uyurken birileri bunları planlamakla meşguldü. Bu noktaya kolay ulaşılmadı." şeklinde ifadelere yer verdi.

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