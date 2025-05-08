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Burak Dakak ve Buse Meral başrolde! Aile Saadeti yakında ATV’de izleyici ile buluşacak...

atv’nin Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu yeni dizisi ‘Aile Saadeti’ için hazırlıklar tamamlandı.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:59
Burak Dakak ve Buse Meral başrolde! Aile Saadeti yakında ATV’de izleyici ile buluşacak...

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Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikaye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

Kaynak: atvKaynak: atv

OYUNCULAR OKUMA PROVASINDA BULUŞTU

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Oyuncular, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi ve heyecanlarını birlikte paylaştı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Dizinin başrol oyuncuları Burak Dakak ve Buse Meral duygularını şöyle dile getirdi:

Burak Dakak: İşin senaryosunu çok sevdim. Selçuk Hoca ve Burak Aksak'la tanıştıktan sonra projenin içinde yer almak istedim. Murat karakteri eğlenceli, izleyicinin seveceği bir tip olacak. Bir an önce çekimlere başlamak için heyecanlıyım.

Kaynak: atvKaynak: atv

Buse Meral: Üçüncü kez atv'deyim. Çok güzel bir ekiple beraber bugün okuma provamızı gerçekleştirdik. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz, heyecanlıyım. Projeyi kabul etme sebebim naif bir dili olan senaryomuz ve canlandıracağım karakterim.

Aile Saadeti yakında atv'de izleyici ile buluşacak.

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