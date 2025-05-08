Burak Dakak ve Buse Meral başrolde! Aile Saadeti yakında ATV’de izleyici ile buluşacak...

Burak Dakak: İşin senaryosunu çok sevdim. Selçuk Hoca ve Burak Aksak'la tanıştıktan sonra projenin içinde yer almak istedim. Murat karakteri eğlenceli, izleyicinin seveceği bir tip olacak. Bir an önce çekimlere başlamak için heyecanlıyım.

Kaynak: atv

Buse Meral: Üçüncü kez atv'deyim. Çok güzel bir ekiple beraber bugün okuma provamızı gerçekleştirdik. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz, heyecanlıyım. Projeyi kabul etme sebebim naif bir dili olan senaryomuz ve canlandıracağım karakterim.

Aile Saadeti yakında atv'de izleyici ile buluşacak.