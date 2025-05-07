Başkan Erdoğan imzaladı | Atama kararları Resmi Gazete’de! Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, A1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince Veysel Eroğlu , Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.

Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Turan Kuloğlu atandı.

Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu atandı (AA)

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. 1966 yılında Afyon Lisesi'nden mezun olan Eroğlu, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde profesör oldu.

Veysel Eroğlu ilk defa 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde de tekrar Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.

2007 senesinde, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükümeti'nde Çevre ve Orman Bakanlığı görevinde yer aldı. Görevi sırasında Türkiye'deki bütün şehirler için içme suyu eylem planları hazırlanması ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurulması gibi çalışmalar yaptı. Görev süresi 6 Temmuz 2011 tarihinde sona erdi.

Hükümette Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasının ardından 2011 senesinde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevlendirildi. Bu dönemde 3.107 tesis hizmete alındı. Mavi Tünelin tamamlanması, Melen Projesi ile kıtadan kıtaya su verilmesi ve 1.450 adet meteorolojik gözlem istasyonu kurulması gibi birçok proje hayata geçirildi.