M.A.D. ile A.Ö, polis eşliğinde Anadolu Adliyesine sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. (DHA)

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ile A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.