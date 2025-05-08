Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö'nün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
M.A.D. ile A.Ö, polis eşliğinde Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. (DHA)
Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ile A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.
Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. (DHA)
Yazıda, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yapmaları ve birlikte kaçmaları değerlendirildiğinde, her iki suça sürüklenen çocuğun, suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.