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Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı! Ticarette hedef 30 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Irak arasında, göç, eğitim, uyuşturucuyla mücadele, afet ve acil durum yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayisi, yükseköğretı̇m, metroloji ve hukuk alanında anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 19:35
Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı! Ticarette hedef 30 milyar dolar

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Türkiye ile Irak arasında, göç, eğitim, uyuşturucuyla mücadele, afet ve acil durum yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayisi, yükseköğretı̇m, metroloji ve hukuk alanında anlaşmalar imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele işbirliğimiz üzerinde önemle durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesinde kararlığımızı teyit ettik." dedi.

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi arasındaki "Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşmasına", Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalandı.

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nı İlbey ve Abbasi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi imzaladı.

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptına Ek Protokole", Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imza attı.

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)

AYDA International Entegre Savunma Sistemleri Ticaret AŞ ve Al Zaman Group For General Trading, Contracting and Shipbuilding LLC arasındaki Mutabakat Zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Al Zaman Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Shaban tarafından imzalandı.

"Türkı̇ye Cumhurı̇yetı̇ Yükseköğretı̇m Kurulu ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretı̇m ve Bı̇lı̇msel Araştırma Bakanlığı Arasında Türk Ünı̇versı̇telerı̇nı̇n Irak'ta Şube ve Eğı̇tı̇m Programlarının Açılmasına İlı̇şkı̇n Mutabakat Zaptı"nı, Yükseköğretı̇m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imzaladı.

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı Arasında Metroloji İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu Arasında Savunma Sanayii Alanında Yerlileştirmeye Yönelik Mutabakat Muhtırası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Hukuki Alanlarda İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk özel sektörünün ülkenin yeniden kalkınma ve imarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi.

Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri (solda) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi. Bakan Bolat, toplantıda konuşma yaptı. (AA)Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri (solda) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi. Bakan Bolat, toplantıda konuşma yaptı. (AA)

Burada konuşan Bolat, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Irak'ın, Türkiye'nin İslam dünyasındaki en büyük ticari ortağı olduğuna işaret eden Bolat, "Irak'la 2024 yılında karşılıklı ticaretimiz 17,5 milyar doları aşmıştır. Irak, Türkiye'nin ihracat açısından dördüncü en büyük ortağı konumundadır." dedi.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR
Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin iki ülke için 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi belirlediklerini aktararak, bu kapsamda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarının yürürlüğe girmesinin önemli olduğunu söyledi.

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