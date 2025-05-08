Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı! Ticarette hedef 30 milyar dolar

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptına Ek Protokole", Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imza attı.
Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)
AYDA International Entegre Savunma Sistemleri Ticaret AŞ ve Al Zaman Group For General Trading, Contracting and Shipbuilding LLC arasındaki Mutabakat Zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Al Zaman Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Shaban tarafından imzalandı.
"Türkı̇ye Cumhurı̇yetı̇ Yükseköğretı̇m Kurulu ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretı̇m ve Bı̇lı̇msel Araştırma Bakanlığı Arasında Türk Ünı̇versı̇telerı̇nı̇n Irak'ta Şube ve Eğı̇tı̇m Programlarının Açılmasına İlı̇şkı̇n Mutabakat Zaptı"nı, Yükseköğretı̇m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imzaladı.
Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı Arasında Metroloji İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu Arasında Savunma Sanayii Alanında Yerlileştirmeye Yönelik Mutabakat Muhtırası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Hukuki Alanlarda İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.
Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. (AA)
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk özel sektörünün ülkenin yeniden kalkınma ve imarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi.
Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri (solda) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi. Bakan Bolat, toplantıda konuşma yaptı. (AA)
Burada konuşan Bolat, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.
Irak'ın, Türkiye'nin İslam dünyasındaki en büyük ticari ortağı olduğuna işaret eden Bolat, "Irak'la 2024 yılında karşılıklı ticaretimiz 17,5 milyar doları aşmıştır. Irak, Türkiye'nin ihracat açısından dördüncü en büyük ortağı konumundadır." dedi.
HEDEF 30 MİLYAR DOLAR
Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin iki ülke için 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi belirlediklerini aktararak, bu kapsamda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarının yürürlüğe girmesinin önemli olduğunu söyledi.