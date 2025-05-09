İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun rant ağına yönelik inceleme derinleşiyor.

BİR UCUNU SİYASİ DİĞER UCUNU EKONOMİK KADROLAR OLUŞTURUYOR Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken, soruşturma dosyasına yeni itiraflar, belgeler ve bilgiler de girmeye devam ediyor. Bir ucunun siyasi diğer ucunun ise "parayı bulan" ekonomik kadroların oluşturduğu 'Eko'sistem çarkında asıl meselenin siyasete finansman sağlamak olduğu ileri sürülüyor.

RANT EKİBİ İKİYE AYRILMIŞ Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür, bu çarkın ilk halkası olan siyasi ayağını CHP dışı aktörlerin oluşturduğunu iddia ederek, "Bu isimler arasında Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal gibi isimler bulunuyor" dedi. Kamera bantlanma olayında da bu kişilerin adının geçtiğine dikkat çeken Övür, "Bu ekibin işi gücü İstanbul'daki kent rantını kurdukları "paralel yapı"ya aktarmak. Bu konuda da ciddi tecrübeliler. Bu yüzden de rant ekibi ikiye ayrılmış. Biri orta ve orta üstü gelir grubuna, diğeri de VIP olanlara bakıyor." ifadelerini kullandı.

VIP YAKUP DİKKAT ÇEKTİ Övür, söz konusu paraların dudak uçuklattığı VIP ağında kilit bir ismin olduğunu açıkladı. Övür, bu ismin son operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan ve "VIP Yakup" olarak bilinen Yakup Öner olduğunu ifade etti. Öner'i ismi ilk olarak Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı'nın "Benden rüşvet istedi" demesiyle duyulmuştu. Harita müdürü mü mafya mı? Porsche'li Yakup Öner'den skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!