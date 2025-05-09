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İBB'deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche'ye uzanan yolculuk

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağındaki bağlantılar bir bir çözülmeye devam ediyor. Bir ayağının siyasi diğer ayağının ise "parayı bulma" işiyle görevlendirilmiş ekonomik kadroların oluşturduğu rüşvet çarkında rant ekibinin de kendi içinde ikiye ayrıldığı tespit edildi. İki ayılan ekipte VIP işlere bakan isim ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 08:03 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 08:03
İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun rant ağına yönelik inceleme derinleşiyor.

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

BİR UCUNU SİYASİ DİĞER UCUNU EKONOMİK KADROLAR OLUŞTURUYOR

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken, soruşturma dosyasına yeni itiraflar, belgeler ve bilgiler de girmeye devam ediyor. Bir ucunun siyasi diğer ucunun ise "parayı bulan" ekonomik kadroların oluşturduğu 'Eko'sistem çarkında asıl meselenin siyasete finansman sağlamak olduğu ileri sürülüyor.

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

RANT EKİBİ İKİYE AYRILMIŞ

Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür, bu çarkın ilk halkası olan siyasi ayağını CHP dışı aktörlerin oluşturduğunu iddia ederek, "Bu isimler arasında Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal gibi isimler bulunuyor" dedi. Kamera bantlanma olayında da bu kişilerin adının geçtiğine dikkat çeken Övür, "Bu ekibin işi gücü İstanbul'daki kent rantını kurdukları "paralel yapı"ya aktarmak. Bu konuda da ciddi tecrübeliler. Bu yüzden de rant ekibi ikiye ayrılmış. Biri orta ve orta üstü gelir grubuna, diğeri de VIP olanlara bakıyor." ifadelerini kullandı.

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

VIP YAKUP DİKKAT ÇEKTİ

Övür, söz konusu paraların dudak uçuklattığı VIP ağında kilit bir ismin olduğunu açıkladı. Övür, bu ismin son operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan ve "VIP Yakup" olarak bilinen Yakup Öner olduğunu ifade etti. Öner'i ismi ilk olarak Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı'nın "Benden rüşvet istedi" demesiyle duyulmuştu.

Harita müdürü mü mafya mı? Porscheli Yakup Önerden skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!
Harita müdürü mü mafya mı? Porsche'li Yakup Öner'den skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 2. dalgasında yakalanan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, akla ziyan açıklamları ile de gündem olan bir isimdi. Öner, ifadesinde imar mevzuatı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmanın dışında 'yol öğrenmek isteyen birçok kişiye mevzuatsal manada yardımcı olduğunu' beyan etmişti. Savcılıkta Öner'e 2021 yılında eşine biri Audi Q7 marka, diğeri ise Range Rover marka iki adet lüks jip satın alması ile yine eşine Sarıyer'de bir dubleks daire alması sorulmuştu. Öner, savcının sorduğu soruya açık bir yanıt verememişti.

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

AYLIK GELİRİ 274 BİN TL

Öner'in 2024 yılında İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a Porsche marka araç sattığı da ortaya çıktı. Ancak Öner'in aracın satılmasının ardından hesabında bir para transferi olmadığı görüldü. 2019'tan beri İBB'de harita mühendisi olarak çalışan Öner, aylık gelirinin 274 bin lira olduğunu açıklamıştı.

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

Tutuklanan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun üstünde bir isim olduğu düşünülen Öner hakkında Övür, "Oysa "VIP Yakup" çok değil 10 yıl önce Esenyurt Belediyesi'nde sıradan bir haritacıydı. Önlenemez yükselişi Beylikdüzü Belediyesi'ne gelmesi ve İmamoğlu'nun sihirli elinin dokunmasıyla başladı. Sonrası kolaydı, "yürü ya kulum" misali Boğaz'ın ve İstanbul'un VIP isimlerinin imar işleriyle uğraşma dönemi başladı ve bu da Porsche hayalinin önünü açmayı yetti. Bir arsanın Boğaz'a nazır bir semtte imara açılmasının bedeli en az 10 milyon dolardı. Belediyeye 100-150 milyon bağış yapmak ise çerez sayılırdı."şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan yolculuk

Öte yandan Öner'in ifadesinde ekibin bir ortak noktasının da ortaya çıktığı görüldü. Bu ortak nokta soruşturmada adı geçen bütün isimlerin villada oturuyor olması.