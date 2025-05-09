Mehmet Sevigen'den CHP'li Özgür Özel'e yolsuzluk tepkisi: "Miting yaparak kimseyi cezaevinden çıkaramazsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonu sonrası sokak çağrısıyla Türkiye'nin huzurunu kaçırdı belediyeyi ihale vurgunuyla soyan çetenin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu kahraman ilan etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonu sonrası sokak çağrısıyla Türkiye'nin huzurunu kaçırdı belediyeyi ihale vurgunuyla soyan çetenin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu kahraman ilan etti.
Yaşanan skandala ilişkin açıklamalarda bulunan eski CHP'li Mehmet Sevigen, Deniz Baykal döneminde yaşanan bir ihale soruşturmasını örnek gösterdi. Sabah gazetesine röportaj verdiği için 40 yıl emek verdiği partisinden ihraç edilen Sevigen, "Şimdiki CHP bu geleneği devam ettirmiyor. Ne iddia edilen yolsuzluklar araştırılıyor ne de komisyon kuruluyor. CHP şu anda iki belediye başkanının arasında sıkışmış bir parti." dedi.
CHP'nin gelenekleri olan bir parti olduğunu ancak Özgür Özel yönetiminde partinin kurumsal kimliğine zarar verildiğini söyleyen Sevigen Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Baykal döneminde Celal Doğan hakkında da soruşturma yürütülmüştü. Doğan o dönem hem Gaziantep Belediye Başkanı, hem de spor kulübü başkanıydı. Tüm bunlara rağmen Celal Doğan, CHP üyeliğini kendisi askıya almıştı partiye zarar vermemek için."
"Davalardan beraat edince partiye geri dönmüştü. Baykal yolsuzluk iddialarına yönelik çok hassastı. Hatta belediye başkanlarını İstanbul'da toplayıp uyarmıştı. Kılıçdaroğlu döneminde de Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da benzer bir yolsuzluk davası yaşamıştı. Kılıçdaroğlu parti içinde komisyon kurdurup yolsuzlukları araştırmak için vekilleri görevlendirmişti.
Araştırma sonucunda Hazinedar'ı partiden ihraç için harekete geçilmişti. CHP yolsuzluk gibi ciddi iddialara sahip kişilerin üyeliğini bile askıya alan bir partiydi. Bizim böyle geleneğimiz vardı. İç denetimi parti yapardı. Şahıslar CHP'den üstün değil. Şimdiki CHP bu geleneği devam ettirmiyor. Ne iddia edilen yolsuzluklar araştırılıyor ne de komisyon kuruluyor. CHP şu anda iki belediye başkanının arasında sıkışmış bir parti. Koskoca partinin geldiği nokta üzücü. Şimdi Özgür Özel miting yaparak İmamoğlu ve arkadaşlarını dışarıya çıkaracağını düşünüyor. Miting yaparak kimseyi cezaevinden dışarıya çıkaramazsın. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk üzerinden mücadele etmek gerekiyor. Parti içinden de bu durumdan rahatsız olanlar var ama ses çıkaramıyorlar. Ben hukuka çok saygılı bir siyasetçiyim. Hukuki süreç CHP'li belediye başkanları için devam ediyor. Sonucu hepimiz göreceğiz. Benzer bir süreç CHP'nin kurultayı için de devam ediyor."
HİÇ BU KADAR TARTIŞMALI KURULTAY OLMAMIŞTI
Sevigen, "CHP'nin başka döneminde bu kadar tartışmalı bir kurultay var mıydı?" diye sorusuna ise, "Ben CHP'ye 40 yıl emek verdim. CHP tarihinde hiç bu kadar tartışmalı bir kurultay olmamıştı. CHP bu süreçte çok yıprandı ve kamuoyunda çok tartışmalı bir parti haline geldi. İnanın çok üzülüyorum. Bu kurultay yüzünden CHP magazinleşti. Kurultaya yönelik, hukuki açıdan çok şeffaf bir süreç yürütülüyor. Sonucu hepimiz göreceğiz." diyerek yanıt verdi.