Mehmet Sevigen'den CHP'li Özgür Özel'e yolsuzluk tepkisi: "Miting yaparak kimseyi cezaevinden çıkaramazsın"

Yaşanan skandala ilişkin açıklamalarda bulunan eski CHP'li Mehmet Sevigen, Deniz Baykal döneminde yaşanan bir ihale soruşturmasını örnek gösterdi. Sabah gazetesine röportaj verdiği için 40 yıl emek verdiği partisinden ihraç edilen Sevigen, "Şimdiki CHP bu geleneği devam ettirmiyor. Ne iddia edilen yolsuzluklar araştırılıyor ne de komisyon kuruluyor. CHP şu anda iki belediye başkanının arasında sıkışmış bir parti." dedi.

Tuba Kalçık ve Mehmet Sevigen (SABAH)



CHP'nin gelenekleri olan bir parti olduğunu ancak Özgür Özel yönetiminde partinin kurumsal kimliğine zarar verildiğini söyleyen Sevigen Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Baykal döneminde Celal Doğan hakkında da soruşturma yürütülmüştü. Doğan o dönem hem Gaziantep Belediye Başkanı, hem de spor kulübü başkanıydı. Tüm bunlara rağmen Celal Doğan, CHP üyeliğini kendisi askıya almıştı partiye zarar vermemek için."