Fenerbahçe’ye şampiyon transfer! Kupa sonrası imza için görüşme başladı

Leon Goretzka (EPA) FENERBAHÇE TEMASTA

İtalyan basınına göre, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Leon Goretzka için harekete geçti. Transferin arkasındaki en önemli isim ise teknik direktör Jose Mourinho.

Leon Goretzka (AFP) MOURİNHO ÇOK İSTİYOR

Haberin detaylarına göre, Jose Mourinho'nun Goretzka'yı mutlaka kadrosunda görmek istediği ve bu talebini yönetime ilettiği ifade ediliyor. Ancak Alman futbolcunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel. Goretzka, maaşında önemli bir indirime gitmediği takdirde, Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırması zor görünüyor.

Leon Goretzka (AFP) SEZON PERFORMANSI

Leon Goretzka, 2023/24 sezonunda Bayern Münih formasıyla toplam 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üreterek skor katkısında bulundu. Orta sahada hem savunma hem hücum yönüyle önemli bir rol üstlenmesine rağmen, istikrarsız performansı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.