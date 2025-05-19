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Fenerbahçe'ye şampiyon transfer! Kupa sonrası imza için görüşme başladı

Trendyol Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk hedefini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 19:16 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 19:16
Fenerbahçe’ye şampiyon transfer! Kupa sonrası imza için görüşme başladı

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Sezonu ikinci tamamlayarak taraftarlarını bir kez daha hüsrana uğratan Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Yönetim, Jose Mourinho'nun listesindeki ilk isim için temaslara başladı.

Leon Goretzka (EPA)Leon Goretzka (EPA)

Bayern Münih'te son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan Leon Goretzka, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Alman yıldız için sürpriz bir iddia ise İtalyan basınından geldi: Fenerbahçe, Goretzka'nın peşinde.

Leon Goretzka (EPA)Leon Goretzka (EPA)

Bundesliga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern Münih, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşadığı sakatlık problemleri ve form düşüklüğü nedeniyle son iki sezonda geride kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımdan ayrılması beklenen ilk isimler arasında gösteriliyor.

Leon Goretzka (EPA)Leon Goretzka (EPA)

FENERBAHÇE TEMASTA
İtalyan basınına göre, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Leon Goretzka için harekete geçti. Transferin arkasındaki en önemli isim ise teknik direktör Jose Mourinho.

Leon Goretzka (AFP)Leon Goretzka (AFP)

MOURİNHO ÇOK İSTİYOR
Haberin detaylarına göre, Jose Mourinho'nun Goretzka'yı mutlaka kadrosunda görmek istediği ve bu talebini yönetime ilettiği ifade ediliyor. Ancak Alman futbolcunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel. Goretzka, maaşında önemli bir indirime gitmediği takdirde, Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırması zor görünüyor.

Leon Goretzka (AFP)Leon Goretzka (AFP)

SEZON PERFORMANSI
Leon Goretzka, 2023/24 sezonunda Bayern Münih formasıyla toplam 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üreterek skor katkısında bulundu. Orta sahada hem savunma hem hücum yönüyle önemli bir rol üstlenmesine rağmen, istikrarsız performansı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

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