Fenerbahçe’ye şampiyon transfer! Kupa sonrası imza için görüşme başladı

Sezonu ikinci tamamlayarak taraftarlarını bir kez daha hüsrana uğratan Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Yönetim, Jose Mourinho'nun listesindeki ilk isim için temaslara başladı.
Sezonu ikinci tamamlayarak taraftarlarını bir kez daha hüsrana uğratan Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Yönetim, Jose Mourinho'nun listesindeki ilk isim için temaslara başladı.
Bayern Münih'te son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan Leon Goretzka, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Alman yıldız için sürpriz bir iddia ise İtalyan basınından geldi: Fenerbahçe, Goretzka'nın peşinde.
Bundesliga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern Münih, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşadığı sakatlık problemleri ve form düşüklüğü nedeniyle son iki sezonda geride kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımdan ayrılması beklenen ilk isimler arasında gösteriliyor.
FENERBAHÇE TEMASTA
İtalyan basınına göre, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Leon Goretzka için harekete geçti. Transferin arkasındaki en önemli isim ise teknik direktör Jose Mourinho.
MOURİNHO ÇOK İSTİYOR
Haberin detaylarına göre, Jose Mourinho'nun Goretzka'yı mutlaka kadrosunda görmek istediği ve bu talebini yönetime ilettiği ifade ediliyor. Ancak Alman futbolcunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel. Goretzka, maaşında önemli bir indirime gitmediği takdirde, Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırması zor görünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Leon Goretzka, 2023/24 sezonunda Bayern Münih formasıyla toplam 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üreterek skor katkısında bulundu. Orta sahada hem savunma hem hücum yönüyle önemli bir rol üstlenmesine rağmen, istikrarsız performansı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.