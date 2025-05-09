Sivas'ta evlerinde elleri bağlanıp boğazları bıçakla kesilerek öldürülen milli kayakçı 16 yaşındaki Melisave 22 yaşındaki ağabeyi Umutcan Şimşek'in katil zanlısı 34 yaşındaki Hüseyin Sönmez tutuklandı.
ÇOCUKLARINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Kan donduran olay, 6 Mayıs günü Kılavuz Mahallesi'ndeki İdil Apartmanı'nda meydana geldi. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu.
500 BİN TL İÇİN CİNAYETLERİ İŞLEDİ
Annenin eve gelmemesi üzerine evde uzun süre kalan Sönmez'in daha sonra saat 22.00 sıralarında evi terk ettiği belirlendi. Katil zanlısının 5 yıldır kayıp olan ve hakkında gaiplik kararı olan baba Uğur Şimşek'ten 500 bin lira alacağını tahsil edemediği için bu cinayetleri işlediğinin üzerinde duruluyor.
BİRLİKTE İŞ YAPIYORLARDI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin polis ekiplerince yapılan çalışmada 25 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle cinayet zanlısının, öldürülen kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in birlikte iş yaptığı arkadaşı Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.
ANKARA'DA YAKALANDI
Cinayetin ardından gittiği Ankara'da gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Sivas'a getirildi. Katil zanlısı Hüseyin Sönmez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki sorgusunda katil zanlısının susma hakkını kullandığı ve cinayetleri kabul etmediği öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Sönmez'in buradaki ifadelerinde de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.
EVDE ANNEYİ BEKLEDİ
Cinayetin olduğu gün akrabalarıyla birlikte Yıldızeli ilçesine giden Ayşegül Şimşek'in de katil zanlısının hedefinde olduğu ortaya çıktı. Saat 17.00'de İdil Apartmanı'na giriş yapan ve aparmanın 12'nci katındaki Şimşek ailesinin yaşadığı eve çıkan Hüseyin Sönmez'in çocukları öldürdükten sonra uzun bir süre annenin eve gelmesini beklediği öğrenildi.
BORCUNU ALAMADIĞI İÇİN MÜ ÖLDÜRDÜ?
Katil zanlısının, gaiplik kararı nedeniyle borcunu alamadığından dolayı anne Ayşegül Şimşek'i de öldürmek için evde beklediği düşünülüyor. Katledilen milli kayakçı Melisa ve ağabeyi Umutcan Şimşek'in cenazeleri, Ay Yıldızlı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.