500 BİN TL İÇİN CİNAYETLERİ İŞLEDİ

Annenin eve gelmemesi üzerine evde uzun süre kalan Sönmez'in daha sonra saat 22.00 sıralarında evi terk ettiği belirlendi. Katil zanlısının 5 yıldır kayıp olan ve hakkında gaiplik kararı olan baba Uğur Şimşek'ten 500 bin lira alacağını tahsil edemediği için bu cinayetleri işlediğinin üzerinde duruluyor.