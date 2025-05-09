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Sivas'taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

Sivas'ta yaşanan kan donduran olayda sır perdesi aralandı. Umutcan ve Melisa Şimşek adlı iki kardeşi vahşice öldüren Hüseyin Sönmez isimli caninin, gençlerin babası olan Uğur Şimşek ile iş ortaklığı olduğu belirlendi. Cinayetin olduğu gün akrabalarıyla birlikte Yıldızeli ilçesine giden Ayşegül Şimşek'in de katil zanlısının hedefinde olduğu ortaya çıktı. İşte vahşetin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 07:04 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 07:04
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

Sivas'ta evlerinde elleri bağlanıp boğazları bıçakla kesilerek öldürülen milli kayakçı 16 yaşındaki Melisave 22 yaşındaki ağabeyi Umutcan Şimşek'in katil zanlısı 34 yaşındaki Hüseyin Sönmez tutuklandı.

Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

ÇOCUKLARINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Kan donduran olay, 6 Mayıs günü Kılavuz Mahallesi'ndeki İdil Apartmanı'nda meydana geldi. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu.

Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

500 BİN TL İÇİN CİNAYETLERİ İŞLEDİ

Annenin eve gelmemesi üzerine evde uzun süre kalan Sönmez'in daha sonra saat 22.00 sıralarında evi terk ettiği belirlendi. Katil zanlısının 5 yıldır kayıp olan ve hakkında gaiplik kararı olan baba Uğur Şimşek'ten 500 bin lira alacağını tahsil edemediği için bu cinayetleri işlediğinin üzerinde duruluyor.

Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

BİRLİKTE İŞ YAPIYORLARDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin polis ekiplerince yapılan çalışmada 25 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle cinayet zanlısının, öldürülen kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in birlikte iş yaptığı arkadaşı Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

ANKARA'DA YAKALANDI
Cinayetin ardından gittiği Ankara'da gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Sivas'a getirildi. Katil zanlısı Hüseyin Sönmez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

Emniyetteki sorgusunda katil zanlısının susma hakkını kullandığı ve cinayetleri kabul etmediği öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Sönmez'in buradaki ifadelerinde de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Sivasta iki kardeş vahşice katledildi! Katil yıllar önce o programa katılmış! Bakın ne demiş...
Sivas'ta iki kardeş vahşice katledildi! Katil yıllar önce o programa katılmış! Bakın ne demiş...

Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

EVDE ANNEYİ BEKLEDİ
Cinayetin olduğu gün akrabalarıyla birlikte Yıldızeli ilçesine giden Ayşegül Şimşek'in de katil zanlısının hedefinde olduğu ortaya çıktı. Saat 17.00'de İdil Apartmanı'na giriş yapan ve aparmanın 12'nci katındaki Şimşek ailesinin yaşadığı eve çıkan Hüseyin Sönmez'in çocukları öldürdükten sonra uzun bir süre annenin eve gelmesini beklediği öğrenildi.

Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış

BORCUNU ALAMADIĞI İÇİN MÜ ÖLDÜRDÜ?

Katil zanlısının, gaiplik kararı nedeniyle borcunu alamadığından dolayı anne Ayşegül Şimşek'i de öldürmek için evde beklediği düşünülüyor. Katledilen milli kayakçı Melisa ve ağabeyi Umutcan Şimşek'in cenazeleri, Ay Yıldızlı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.