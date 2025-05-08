Saatlerce gelmeyecek: İstanbul’da yaşayanlar dikkat! İSKİ ilçeleri açıkladı

(Takvim foto arşiv)
3. Tuzla İlçesi
Etkilenen Mahalle: Akfırat
Sebep: Şebeke hattı vana arızası
Tahmini Bitiş Saati: 14:00
(Takvim foto arşiv)
4. Sancaktepe İlçesi
Etkilenen Mahalle: Safa
Sebep: Dış yapı inşaatı çalışmaları kapsamında 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza
Tahmini Bitiş Saati: 18:00
(Takvim foto arşiv)
5. Büyükçekmece İlçesi
Etkilenen Mahalle: Fatih
Sebep: 100 mm çaplı içme suyu hattındaki arıza
Tahmini Bitiş Saati: 11:30
(Takvim foto arşiv)
6. Beyoğlu İlçesi
Etkilenen Mahalle: İstiklal
Sebep: Planlı bakım çalışmaları
Tahmini Bitiş Saati: 19:00
İSKİ su kesintileri nasıl sorgulanır?
İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir.
Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için İSKİ'ye başvurabilirsiniz.