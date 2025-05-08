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Saatlerce gelmeyecek: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! İSKİ ilçeleri açıkladı

İSKİ planlı su kesintilerini gün gün paylaşıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından "Bugün mahallemde su kesintisi varmı?" sorusu araştırılıyor. Peki İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçeler için geçerli? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:10
Saatlerce gelmeyecek: İstanbul’da yaşayanlar dikkat! İSKİ ilçeleri açıkladı

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İstanbul'da yaşayanlar için su kesintileri günlük hayatı doğrudan etkileyen önemli bir konu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde geçici su kesintileri uyguluyor. İşte detaylar ve İSKİ'nin anlık sorgulama ekranı...

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

🔧 İstanbul'da Bugünkü (8 Mayıs 2025) Planlı Su Kesintileri

1. Şile İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Alacalı, Doğancılı, Karakiraz, Kızılca, Kurna, Sahilköy, Sofular

Sebep: 500 mm çaplı ana isale hattındaki arıza

Tahmini Bitiş Saati: 17:00

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

2. Silivri İlçesi

Etkilenen Mahalle: Mimar Sinan

Sebep: 100 mm çaplı içme suyu hattındaki arıza

Tahmini Bitiş Saati: 14:00

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

3. Tuzla İlçesi

Etkilenen Mahalle: Akfırat

Sebep: Şebeke hattı vana arızası

Tahmini Bitiş Saati: 14:00

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

4. Sancaktepe İlçesi

Etkilenen Mahalle: Safa

Sebep: Dış yapı inşaatı çalışmaları kapsamında 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza

Tahmini Bitiş Saati: 18:00

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

5. Büyükçekmece İlçesi

Etkilenen Mahalle: Fatih

Sebep: 100 mm çaplı içme suyu hattındaki arıza

Tahmini Bitiş Saati: 11:30

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

6. Beyoğlu İlçesi

Etkilenen Mahalle: İstiklal

Sebep: Planlı bakım çalışmaları

Tahmini Bitiş Saati: 19:00

İSKİ su kesintileri nasıl sorgulanır?

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir.

Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için İSKİ'ye başvurabilirsiniz.

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