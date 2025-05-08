Saatlerce gelmeyecek: İstanbul’da yaşayanlar dikkat! İSKİ ilçeleri açıkladı

İstanbul'da yaşayanlar için su kesintileri günlük hayatı doğrudan etkileyen önemli bir konu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde geçici su kesintileri uyguluyor. İşte detaylar ve İSKİ'nin anlık sorgulama ekranı...