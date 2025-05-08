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Trump duyurdu: Beyaz Saray'da dünyayı sarsacak basın toplantısı! İngiltere ile anlaşma mı imzalanacak?

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı duyuruyla gündeme damga vurdu. Trump bugün Beyaz Saray’da bir basın toplantısı yapacağını ve dünyayı sarsacak önemli bir duyuru yapacağını söyledi. İngiliz basını Trump’ın dünya ticaret savaşını tetikleyen gümrük vergisi tarifelerinden sonra ilk ticaret anlaşmasını İngiltere ile yapacağını iddia etti.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:22
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsacak basın toplantısı! İngiltere ile anlaşma mı imzalanacak?

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ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da gizemli bir basın toplantısı düzenliyor. Dünyayı sarsacak bir duyuru yapacağını söyledi. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Oval Ofis'teki yemin töreninde yaptığı konuşmada çok büyük bir müjdeyi işaret ederken konunun İngiltere ile ticaret anlaşması olduğu öne sürüldü.

TRUMP'TAN FLAŞ HAMLE

Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde dünya ticaret savaşının fitilini ateşleyen gümrük vergisi tarifelerinden bu yana ilk büyük ticaret anlaşmasını yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, EPAABD Başkanı Donald Trump, EPA

BEYAZ SARAY'DA GİZEMLİ TOPLANTI

ABD Başkanı " önemli bir ticaret anlaşması" imzalamayı beklediğini ve daha sonra Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın sabah saat 10:00'da Oval Ofis'te, BÜYÜK VE ÇOK SAYGIN BİR ÜLKENİN TEMSİLCİLERİYLE YAPILACAK BÜYÜK BİR TİCARET ANLAŞMASIYLA İLGİLİ BÜYÜK BİR HABER TOPLANTISI. ÇOK SAYIDAKİ ANLAŞMADAN BİRİ!!!" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İNGİLTERE İLE TİCARET ANLAŞMASI MI?

İngiltere hükümeti, Trump'ın cezalandırıcı vergileri uygulamaya koymasından bu yana gümrük vergilerini düşürmeye çalışıyor. Trump'ın Truth Social hesabında yaptığı paylaşımın ardından anlaşmanın İngiltere ile yapılacağı yönünde yaygın haberler yayımlandı.

Trump'ın duyurusu üç hafta önce Beyaz Saray yetkilisinin iki veya üç hafta içinde bir anlaşmanın imzalanacağını söylediği yönündeki haberlerin ardından geldi. Çeşitli kaynaklar, İngiliz yetkililerin Washington DC'ye ulaştığını ve etkinlikte bulunmalarının beklendiğini öne sürüyor.

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