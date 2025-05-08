CHP'nin şaibeli kurultayı iptal mi ediliyor? Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ın üzerine şaibe gölgesi düştü.

Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi.



KURULTAYA İPTAL DAVASI



Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.

Davalar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.



Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer aldı.