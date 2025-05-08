SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin şaibeli kurultayı iptal mi ediliyor? Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı üzerine şaibe ve para trafiği gölgesi düştü. Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi. 26 Mayıs'ta görülecek iptal davası öncesi ses getiren bir gelişme yaşandı. CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kılıçdardoğlu şaibe itirafları sonrası "sükut ikrardan gelir" diyerek CHP yönetimini eleştirmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:52
CHP’nin şaibeli kurultayı iptal mi ediliyor? Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ın üzerine şaibe gölgesi düştü.

Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı

KURULTAYA İPTAL DAVASI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.

Davalar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.

Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer aldı.

Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı (Takvim.com.tr)



KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

İptal davası 26 Mayıs'a ertelenirken eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN