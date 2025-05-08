Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular

Antalya Diplomasi Forumu (AA)

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA ORTAK BİLDİRİ

Öte yandan söz konusu görüşmede PKK'nın silah bırakması ve sonrasında izlenecek yol da görüşülecek.

Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nda iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı yapılmış, toplantının ardından bir ortak bildiri yayınlanmıştı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, taraflar birbirlerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemi bir kez daha vurgulanmıştı.

Taraflar, askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil, tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etmişti.