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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jose Mourinho'nun karar görüşmesi!

Fenerbahçe’de sezonun kupasız tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konuların başında teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği geliyor. İkili, bu hafta içinde kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 21:00 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 21:01
Fenerbahçe’de Ali Koç ve Jose Mourinho’nun karar görüşmesi!

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Tarafların masaya oturacağı bu toplantı, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki yol haritasını belirleme açısından büyük önem taşıyor. Sezon boyunca alınan sonuçlar, camiada tartışma konusu olurken, yönetim ile Mourinho'nun vereceği karar hem sportif yapılanma hem de transfer sürecini doğrudan etkileyecek.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

10.5 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT MADDESİ
A Spor'un haberine göre Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde yer alan "tek taraflı fesih durumunda 10 milyon 500 bin euro tazminat" maddesi, ayrılık ihtimalini zorlaştıran en önemli etken olarak öne çıkıyor. Portekizli teknik adama zaman zaman Avrupa ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiği bilinse de, bu yüksek tazminat bedeli süreci karmaşık hâle getiriyor.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

DEVAM KARARI GELİRSE
Ali Koç'un geçmişte yaptığı açıklamalarda, teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğu vurgulanmıştı. Görüşmeden "devam" kararı çıkması durumunda, Fenerbahçe yönetimi yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verecek. Takımdan ayrılacak oyuncular ve yapılacak takviyeler, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda şekillenecek.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

AYRILIK KARARI ÇIKARSA
Eğer görüşmede ayrılık kararı alınırsa, taraflar arasında tazminat pazarlığı yapılması bekleniyor. Bu durumda yönetim, yeni teknik direktör arayışına geçecek ve sezon planlamasında köklü değişiklikler gündeme gelecek.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

BELİRSİZLİK SONA ERİYOR
Sezonun sona ermesiyle birlikte Mourinho'nun geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşme, Fenerbahçe'nin önümüzdeki döneme nasıl bir yön vereceğini belirleyecek. Gözler, Ali Koç ile deneyimli çalıştırıcı arasında yapılacak toplantıdan çıkacak karara çevrildi.

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