Fenerbahçe’de Ali Koç ve Jose Mourinho’nun karar görüşmesi!

Tarafların masaya oturacağı bu toplantı, Fenerbahçe 'nin gelecek sezonki yol haritasını belirleme açısından büyük önem taşıyor. Sezon boyunca alınan sonuçlar, camiada tartışma konusu olurken, yönetim ile Mourinho'nun vereceği karar hem sportif yapılanma hem de transfer sürecini doğrudan etkileyecek.

Jose Mourinho (AA)

10.5 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT MADDESİ

A Spor'un haberine göre Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde yer alan "tek taraflı fesih durumunda 10 milyon 500 bin euro tazminat" maddesi, ayrılık ihtimalini zorlaştıran en önemli etken olarak öne çıkıyor. Portekizli teknik adama zaman zaman Avrupa ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiği bilinse de, bu yüksek tazminat bedeli süreci karmaşık hâle getiriyor.