Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?

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Denizbank/20.000 liraya varan promosyon: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse maaşa göre 1.000-4.000 lira.
Garanti BBVA/15.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
Halkbank/12.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
(AA)
ING/25.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira (talimat başına 500 TL), Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira.
İş Bankası/21.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 3 fatura talimatında 1.000, yeni kredi kartıyla tek seferde 2.500 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde de 5.000 liraya varan MaxiPuan.
Şekerbank/20.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre 1.000 ya da 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigortaya maaşa göre 1.000 veya 1.500 lira, 25 bin lira krediye de maaşa göre 1.000 veya 2.500 lira.
(AA)
QNB/16.200 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.
TEB/21.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
Türkiye Finans/14.500 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.
VakıfBank/27.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.
(AA)
Yapı Kredi/25.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül. Kredi kartı ile 5 ay boyunca yapılacak harcamalarda da her ay 1.000 lira harcamaya ayda 1.000 lira nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 lira nakit iade fırsatı.
Ziraat/12.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
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