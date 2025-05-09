PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?

Mayıs ayıyla birlikte bankaların promosyon kampanyaları hareketlendi. 27 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, emeklilere 20b in lira ve üzerinde ödeme yapan bankaların sayısı arttı. İşte yeni kampanyalar...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025
Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir olan banka promosyonlarında kampanyalar Mayıs ayıyla birlikte hareketlendi. Bankalar, emekli promosyonu fırsatlarını artırdı. Emeklilere 20 bin lira ve üzeri ödeme yapan bankaların sayısı 8'e ulaştı. En yüksek ödeme ise 27 bin lira olmayı sürdürdü.

(AA)(AA)

EK ÜRÜNLER DE VAR
Promosyon kampanyaları kapsamında taban promosyon tutarını şartsız artıran bankalar olduğu gibi, ek ürünler de emeklilerin alacağı ödemeye etki ediyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, kredi kullanma, mevduat hesabı açma, emekli yakınını getirme gibi koşullar promosyonu yükseltiyor.

(AA)(AA)

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

Akbank/17.500 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

Albaraka Türk/20.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

(AA)(AA)

Denizbank/20.000 liraya varan promosyon: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse maaşa göre 1.000-4.000 lira.

Garanti BBVA/15.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

Halkbank/12.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

(AA)(AA)

ING/25.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira (talimat başına 500 TL), Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira.

İş Bankası/21.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 3 fatura talimatında 1.000, yeni kredi kartıyla tek seferde 2.500 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde de 5.000 liraya varan MaxiPuan.

Şekerbank/20.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre 1.000 ya da 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigortaya maaşa göre 1.000 veya 1.500 lira, 25 bin lira krediye de maaşa göre 1.000 veya 2.500 lira.

(AA)(AA)

QNB/16.200 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

TEB/21.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

Türkiye Finans/14.500 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

VakıfBank/27.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.

(AA)(AA)

Yapı Kredi/25.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül. Kredi kartı ile 5 ay boyunca yapılacak harcamalarda da her ay 1.000 lira harcamaya ayda 1.000 lira nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 lira nakit iade fırsatı.

Ziraat/12.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL
Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?
Takas Bank
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD’li Robert Prevost oldu
Suriye’ye doğal gaz vereceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarih vererek açıkladı
Murat Ongun’un trolleri yalan üretmeye devam ediyor! Gizli tanık adı altında yalan videosu patladı: Savcılık soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında Pakistan açıklaması: Tansiyonu düşürmek için çalışıyoruz
Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı! Ticarette hedef 30 milyar dolar
CHP’nin şaibeli kurultayı iptal mi ediliyor? Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Hançeri çıkarma fırsatı
Papa seçiminde yemek krizi: Kardinaller tatsız tuzsuz dedi! Kızarmış tavuk neden yasak?
Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa uyarı vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Pakistan-Hindistan savaşına ilk yorum! NATO tarihinde bir ilk... Tuğgeneral Eray Üngüder’e kritik görev
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsan basın toplantısı! İngiltere ile kritik anlaşma | İşte merakla beklenen o duyuru...
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi
Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!