Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir olan banka promosyon larında kampanyalar Mayıs ayıyla birlikte hareketlendi. Bankalar, emekli promosyon u fırsatlarını artırdı. Emeklilere 20 bin lira ve üzeri ödeme yapan bankaların sayısı 8'e ulaştı. En yüksek ödeme ise 27 bin lira olmayı sürdürdü.

EK ÜRÜNLER DE VAR Promosyon kampanyaları kapsamında taban promosyon tutarını şartsız artıran bankalar olduğu gibi, ek ürünler de emeklilerin alacağı ödemeye etki ediyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, kredi kullanma, mevduat hesabı açma, emekli yakınını getirme gibi koşullar promosyonu yükseltiyor.

(AA)



HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

Akbank/17.500 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

Albaraka Türk/20.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.