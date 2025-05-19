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Galatasaray'da iki ayrılık resmen açıklandı! "Osimhen'i almaya hazırız"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanarak beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray'da yöneticilerden Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu. Kavukcu, iki yıldızın takımdan ayrılacağını ve Victor Osimhen için de hazırlıkların sürdürdüklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 20:17 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 20:17
Galatasaray’da iki ayrılık resmen açıklandı! Osimhen’i almaya hazırız

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Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, 25. şampiyonluğun ardından gelecek sezonun transfer planlaması, gidecek oyuncular ve merakla beklenen Victor Osimhen transferi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens (AA)Dries Mertens (AA)

"ÇOK ALGILARLA UĞRAŞTIK"

Şampiyonluk ile ilgili konuşan Kavukcu, "Biz bu sene çok algılarla uğraştık, çok şeyle uğraştık. İçeride aile gibi bir ekibimiz var. Osimhen'in gelip bu kadar aile ortamında olması... Çok güzel bir birliktelik başardık. Başkanımızın liderliğinde çok zor olan 5. yıldızı kazandık. Ancak bizim işimiz bitmiyor, öyle bir kadro oluşturduk ki bu kadroyu koruyup, geliştirmemiz lazım. Reklam alanlarımızı geliştirdik, dünya çapında bir taraftar topluluğumuz var. Dünyadaki marka kulüplerin bizden tek farkı yayın gelirleri. Bunları başarmak için devamlı şampiyon olmanız lazım. İşimiz o kadar zor ki şimdi... Daha iyi bir ekiple Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

'OSIMHEN'İ ALMAYA HAZIRIZ'

Osimhen transferi ile ilgili açıklama yapan Kavukcu, "Başkanımla ocak ayında Osimhen için konuştuk. Osimhen'e ocak ayında 'Biz seni çok istiyoruz, sakın bir yere gitme. Senin bonservisini almak için çalışıyoruz' dedik. Bunun için projeler geliştiriyoruz. O masaya oturmak için geliştirdik ve şu an o masadayız. Bonservisini almaya ve Avrupa'dan alacağı maaşları ödemeye hazır bir vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.

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"TEK KİŞİNİN YAPMASI GEREKTİĞİNİ BAŞKANIMIZA SÖYLEDİK"

Açıklamalarına devam eden Kavukcu, "Ocak ayında çok yıpratıldık. İki kişi yapıyormuş gibi gözüktü. Hem İbrahim ağabey hem de ben bu işi tek kişinin yapması gerektiğini başkanımıza söyledik. Farklı kişilerden transfer yapmamamız gerektiğinin farkına vardık." sözlerini sarf etti.

Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

"MUSLERA VE MERTENS GİDİYOR"

Ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili de açıklama yapan Kavukcu, "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"OKAN BURUK İLE GENÇLİK ARKADAŞIYIZ"

Son olarak teknik Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Kavukcu, "Okan Buruk ile gençlik arkadaşıyız. 'Hocam da hocam' diyorum... İnşallah 4. şampiyonluğu onunla beraber alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz." dedi.

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