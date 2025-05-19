Galatasaray'da iki ayrılık resmen açıklandı! "Osimhen'i almaya hazırız"

Dries Mertens (AA)

"ÇOK ALGILARLA UĞRAŞTIK"

Şampiyonluk ile ilgili konuşan Kavukcu, "Biz bu sene çok algılarla uğraştık, çok şeyle uğraştık. İçeride aile gibi bir ekibimiz var. Osimhen'in gelip bu kadar aile ortamında olması... Çok güzel bir birliktelik başardık. Başkanımızın liderliğinde çok zor olan 5. yıldızı kazandık. Ancak bizim işimiz bitmiyor, öyle bir kadro oluşturduk ki bu kadroyu koruyup, geliştirmemiz lazım. Reklam alanlarımızı geliştirdik, dünya çapında bir taraftar topluluğumuz var. Dünyadaki marka kulüplerin bizden tek farkı yayın gelirleri. Bunları başarmak için devamlı şampiyon olmanız lazım. İşimiz o kadar zor ki şimdi... Daha iyi bir ekiple Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz." dedi.