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Mourinho'dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte maç öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:26
Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

CEZA SINIRINDAKİLER

Turuncu-lacivertli takımda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Söz konusu dört oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 36. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

34. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 34. kez kozlarını paylaşacak.

Ligde iki takım arasındaki 33 müsabakada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 50 golüne, turuncu-lacivertliler, 34 golle yanıt verdi.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.

Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

MUHTEMEL 11'LER


Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Yusuf, Piatek.

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, İsmail, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

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