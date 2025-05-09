Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK



Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor.



RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.





CEZA SINIRINDAKİLER



Turuncu-lacivertli takımda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Söz konusu dört oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 36. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.





DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.



Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.





34. RANDEVU



Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 34. kez kozlarını paylaşacak.



Ligde iki takım arasındaki 33 müsabakada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin 50 golüne, turuncu-lacivertliler, 34 golle yanıt verdi.



