Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

Yeni haftaya kısa bir süre kala hava durumunda hareketlilik başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Peki hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor mu? Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Yağışların görüleceği bölgeler ve hava durumuna dair detayları derledik. İşte yurt genelinde bölge bölge hava durumu raporu...