Kadraj Galeri Kadraj İkon Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

Yeni haftaya kısa bir süre kala hava durumunda hareketlilik başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Peki hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor mu? Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Yağışların görüleceği bölgeler ve hava durumuna dair detayları derledik. İşte yurt genelinde bölge bölge hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 09.05.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:31
Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

Meteoroloji'den yeni hava tahmin raporu yayımlandı. Ülke genelinde önümüzdeki günlerde yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Özellikle hafta sonuna doğru sağanaklar daha geniş bir alanda etkili olacak. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'dan İç Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki bugün hava nasıl seyredecek, yağmur var mı? İşte 9 Mayıs'a ait güncel hava durumu detayları...

Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

Bölge bölge yağış haritası ( MGM 5 günlük rapor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor.

Sıcak hava yerini soğuğa bırakıyor!

Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (9 MAYIS HAVA DURUMU)

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu

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