Bu durum yalnızca iddia ile de sınırlı değildi. Plağın arkasında "Bu plağı alan herkese Ankara'nın mesire yerinde kurasız 200 m² tapulu arsa veriyoruz" şeklinde ifadelerin yazdığı görüldü.

Ziyarete gittiği bir müşterisinin evinde bu ilginç kampanyayı öğrenen söz konusu videoyu çeken Antikacı Hamza Demirkapu, yaşananları şöyle anlattı:

Balkonunda bize kahve ikram etti. Şanslısınız dedim yani bu şehrin gürültüsünden uzak güzel bir yerde oturuyorsunuz deyince 'onu bir plak sayesinde aldık biz' dedi. Ben şaka yaptığını düşündüm. Bizim satın aldığımız plaklardan bu elimde gördüğünüz Bedia Akartürk hanımefendinin 1974 yılında basılan bu plak sayesinde aldık dedi.