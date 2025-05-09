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Ankara'da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çünkü o videoda usta sanatçı Bedia Akartürk'ün seslendirdiği şarkıların olduğu plağı alanlara, Ankara'da 200 metrekare arsa hediye edildiği söyleniyordu. Konuya ilişkin ilk kez konuşan Bedia Akartürk, işin aslını açıkladı.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 11:20
Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede gündem oldu. Videoda 1974 yılında usta sanatçı Bedia Akartürk'ün seslendirdiği 'Elmaların Yongası' adlı plağı alanlara Ankara'da 200 metrekare arsa hediye edildiği iddia ediliyordu.

Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

Bu durum yalnızca iddia ile de sınırlı değildi. Plağın arkasında "Bu plağı alan herkese Ankara'nın mesire yerinde kurasız 200 m² tapulu arsa veriyoruz" şeklinde ifadelerin yazdığı görüldü.

Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

Ziyarete gittiği bir müşterisinin evinde bu ilginç kampanyayı öğrenen söz konusu videoyu çeken Antikacı Hamza Demirkapu, yaşananları şöyle anlattı:

Balkonunda bize kahve ikram etti. Şanslısınız dedim yani bu şehrin gürültüsünden uzak güzel bir yerde oturuyorsunuz deyince 'onu bir plak sayesinde aldık biz' dedi. Ben şaka yaptığını düşündüm. Bizim satın aldığımız plaklardan bu elimde gördüğünüz Bedia Akartürk hanımefendinin 1974 yılında basılan bu plak sayesinde aldık dedi.

Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

Plak şirketinin sayılı plaklara iliştirdiği kuponların gerçekten çok sayıda kişiyi ev sahibi yaptığı öğrenildi.

Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

"SAYENDE EV SAHİBİ OLDUK"

84 yaşındaki Bedia Akartürk, işin aslını atv Haber'e anlattı. Akartürk, "Elmaların Yongası çok satınca plak şirketi 'böyle bir değişiklik yapalım hem halka jest olsun hem de senin adın ebedi kalsın' dedi. Bana da rastladıkça teşekkür ediyorlar. Dua ediyorlar. Senin sayende ev sahibi olduk diyorlar" şeklinde ifadeler kullandı.

Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

Plak şirketinin yapmış olduğu bu kampanya sayesinde hak sahibi olanların arsaları zamanla değer kazandı.

Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

3 DAİRE SAHİBİ OLAN BİLE VAR

Hak sahipleri içinde 200 metre karelik arsalar sayesinde 3 daire sahibi bile olan var.

Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak onları ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı

Aktürk, " O zaman dağın başında bir arsaydı ama bugün değerlendi." diyerek durumu açıkladı.