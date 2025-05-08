CHP'den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: "Dont speak" deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler

Google'ın tartışma yaratan algoritma değişikliği bugün Dijital Mecralar Komisyonu'nda masaya yatırıldı.
Google yetkilileri dijital zorbalığa dönüşen algoritma değişiklikleri ve sonuçları hakkında TBMM çatısı altında bilgi verdi.
CHP'DEN KORSAN EYLEM
Cumhuriyet Halk Partisi
, Google'ın algoritma toplantısında tutuklu Ekrem İmamoğlu
için korsan eylem düzenledi.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane eden ve Google ekibini tehdit eden CHP
Grup Başkanvekili Murat Emir
, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp
ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
masaları yumrukladı.
GOOGLE TEMSİLCİLERİNİ TEHDİT ETTİLER: DON'T SPEAK
CHP'li Emir'in Google temsilcilerini "Dont speak" yani "Konuşmayın" diye tehdit ettiği görüldü.
Komisyondaki provokatif eylemi Takvim.com.tr objektiflerine anbean yansıdı.
"BU KOMİSYONUN DÜZENİNİ BOZMANIZA MÜSAADE ETMİYORUM"
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman CHP heyetine tepki göstererek, "Bu komisyonun düzenini bozmanıza müsaade etmiyorum" dedi.
Toplantıya 15 dakika ara verildi.