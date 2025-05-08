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CHP'den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: "Dont speak" deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi, Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki Google'ın algoritma toplantısını Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane ederek sabote etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan masaları yumrukladı. Google'ın yerli ve yabancı temsilcilerinin olduğu ortamda Türkiye'yi kötülediler. CHP'li Emir'in Google temsilcilerini "Dont speak" yani "Konuşmayın" diye tehdit ettiği görüldü. O anlar saniye saniye Takvim.com.tr objektiflerine yansıdı.

Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:53 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:14
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler

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Google'ın tartışma yaratan algoritma değişikliği bugün Dijital Mecralar Komisyonu'nda masaya yatırıldı.
CHP'den Dijital Mecralar Komisyonu'nda korsan eylem!



Google yetkilileri dijital zorbalığa dönüşen algoritma değişiklikleri ve sonuçları hakkında TBMM çatısı altında bilgi verdi.



CHP'DEN KORSAN EYLEM

Cumhuriyet Halk Partisi, Google'ın algoritma toplantısında tutuklu Ekrem İmamoğlu için korsan eylem düzenledi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane eden ve Google ekibini tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan masaları yumrukladı.

GOOGLE TEMSİLCİLERİNİ TEHDİT ETTİLER: DON'T SPEAK

CHP'li Emir'in Google temsilcilerini "Dont speak" yani "Konuşmayın" diye tehdit ettiği görüldü.


Komisyondaki provokatif eylemi Takvim.com.tr objektiflerine anbean yansıdı.

"BU KOMİSYONUN DÜZENİNİ BOZMANIZA MÜSAADE ETMİYORUM"

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman CHP heyetine tepki göstererek, "Bu komisyonun düzenini bozmanıza müsaade etmiyorum" dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu'nda CHP provokasyonu: Toplantıya ara verildi!



Toplantıya 15 dakika ara verildi.

CANLI | Google için hesap günü! Dijital Mecralar Komisyonu TBMMde toplandı: Gündem Algoritma değişikliği!CANLI | Google için hesap günü! Dijital Mecralar Komisyonu TBMMde toplandı: Gündem Algoritma değişikliği!