"Suriyeye doğal gaz vereceğiz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarih vererek açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları...

Dünyada çok önemli bir kırılma dönemindeyiz. Fiili çatışmalar, ticaret savaşları gibi. Dünyada yeni bir düzene doğru ilerliyoruz. Geçen hafta herkesi şoke eden bir elektrik kesintisi yaşandı. Herkesin gözü arz güvenliğine çevrildi. Türkiye biliyorsunuz enerjide dışarıdan karşılıyor. Enerji diplomasisini biz enerji güvenliğimizin en önemli yeri olarak kullanıyoruz. Son zirvede 14 ülkeden katılım gerçekleşti. Bu aslında bize şunu söylüyor: Türkiye enerjide bir merkez ülke. Türkiye 3 şey ile merkez birinci olarak coğrafi konumu. 2. olarak Türkiye'nin iktisadi büyüklüğü. Üçüncüsü ise muazzam bir alt yapı yatırımı ile.

SOMALİ'DEKİ ÇALIŞMALAR

Biz petrol ve doğal gaz aramacılığında 2016'dan sonra çok farklı bir süreç başlattık. Dedik ki biz kendi ekipmanımızla, kendi yetişmiş insan kaynağımızla yapacağız dedik. Biz bu işte Türkiye Petrolleri olarak, uluslararası standartlar neyi gerekiyorsa onu yapacağız diyerek uygulamaya başladık. Memleketimizde yaptığımız keşiflerin arkasında çok ciddi çalışmalar var. Bizler sondaj çalışmaları netice vermemişken Somali'de bir şey bulduk dememiz doğru olmaz.

Bazı FETÖ'cü hesaplar Türkiye'de Somali'de sömürgeci bir varlık gösteriyor gibi göstermeye çalışan paylaşımlar yaptı. Hiç kimse yokken, tüm dünya Somali'yi terk ettiğinde biz onlara yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam ediyoruz. Somali'nin denizlerinde petrol ile ilgili bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Türkiye 2016'da ortaya koyduğu stratejiyi uluslararası bir alana taşımız oldu. Bir sismik çalışmayı yapmadan bir rezerv açıklamıyoruz. 2020'de biz Karadeniz gazını açıklarken bazı yabancı haber kanalları olduğundan fazla açıkladılar. Biz artık bunlara alıştık. Biz büyük bir ciddiyet ile bu çalışmaları yürütüyoruz.

IRAK HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda iş birliği yapabileceğimiz yaptığımız bir ortak. Enerji üzerinde 3 konuya bakıyoruz. Bir tanesi petrol üretimi. Bizim Irak'taki santrellere doğal gaz ihraç etmemiz. Elektrik konusunda da ciddi bir iş birliğimiz var. Bunu da artıracağız. Enerji bu ilişkilerin merkezinde. 19 aydır hat açık ve Bağdat ve Erbil arasında görüşme var. Şu an orada bir akış yok. Kalkınma yolu bir enerji yolu haline de gelebilir. Önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili adım adım sonuç alırız.

Hem Bağdat hem Erbil ile her konuyu görüştük. Bize ne düşerse onu yaptık. Hala aynı noktadayız. İki tarafın irade koyması gerekiyor. Ümit ediyorum bu ziyaret sonrasında daha olumlu adımlar görürüz. Türkiye Irak'ta doğal gaz-petrol üretiminde rol oynayacak.

"SURİYE'YE 3 AYIN İÇİNDE DOĞAL GAZ VERECEĞİZ"

Suriye'ye önümüzdeki 3 ay içinde doğal gazı Kilis'ten vereceğiz. Bu doğal gaz Halep'teki santralde elektrik üretmek için kullanılacak. Buradan tedariği yapmış olacağız. Yılda 2 milyar metre küpe kadar gidebilecek bir ihracat söz konusu olacak.

Biz Suriye ile alaklı hep dedik ki Suriye'deki hayatın normalleşmesi, toprak bütünlüğü bizim için önemli. Türkiye'deki 3 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin oraya dönüşü ile alakalı en önemli beklentileri oradaki hayatın normalleşmesi. Suriye'nin mevcut kaynaklarını ekonomiye kazandırması lazım. Suriye'nin 13 yıllık savaştan sonra bütün alt yapısı bitmiş durumda. Alt yapı bakanları da ilk ziyaretlerini de bizim ülkemize yaptı. Suriye'de neredeyse her kapıda jenaretör var. Mobil şekilde elektrik üretmeye çalışıyorlar. Suriye'nin maden, gaz kaynaklarını onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ekonomiye katmamız lazım. Biz burada üretimi artıralım, Suriye'nin farklı olabilecek kaynaklarını devreye alalım diye önerilerimizi yaptık.

AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ

Olayı yakından takip ediyoruz. Herkesi aydınlatıcı bir cevabı hala onlar da vermedi. Bizim gördüğümüz hiçbir unsuru eleyemiyoruz. Siber saldırı kesinlikle olmamıştır diyemeyiz. Sistemde çok dengeli bir üretim yoktu o gün İspanya'da. Mutlaka sizin üretim sepetinizde dengeli bir dağılım olması lazım. Siz tek kaynak istiyorum, sadece yenilenebilir olsun derseniz çok ciddi bir zorluk yaşıyorsunuz. Onların tabi resmi açıklamasını beklemek lazım. Bu sistem işletmesinde bu kadar yenilenebilir enerjinin sağlanamadığını görüyoruz. Elektriğin ve enerjinin hayatımızda ne olduğunu gördü herkes bu kriz ile. Bu kadar dijitalleşen bir dünyada bunsuz bir hayat yok. Herkesin çok daha uyanık olması gereken bir dönemdeyiz.