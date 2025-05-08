Murat Ongun'un trolleri yalan üretmeye devam ediyor! "Gizli tanık" adı altında yalan videosu patladı: Savcılık soruşturma başlattı

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun. (Takvim.com.tr arşiv)

KENDİSİNİ GİZLİ TANIK OLARAK TANITTI

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Murat Ongun'un sosyal medya trolleri, yine kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonuna imza attı. Kendisini "Gizli tanık" olarak tanıtan bir kişi paylaştığı videoda "Dayanamadım bunun vicdanı çok ağır. Ekrem İmamoğlu karşısında hazırlanan dosyada gizli tanık programına zorla getirilmiş ben dahil 5 erkek 3 kadın arkadaşımız var. Genç bir arkadaşımız vardı ondan haber alamıyoruz. Ben bu vicdansızlığa daha fazla dayanamadım kaçtım.

Bütün gün video izletiyorlar, sesler konuşmalar dinletiyorlar. Sonra bunları bize tekrar soruyorlar. Tersten anlattırıyorlar. Bazı materyaller getirip o materyallere parmak izlerimizi basıyorlar. Parmak izlerimiz, fotoğraflar ve seslerimiz her tarafta, bütün dosyalarda. Aksini konuşursak veya farklı bir hamle yaparsak başımıza neler geleceğini her gün anlatıyorlar. Psikolojik işkence bu. Burada tüm dijital güvenliğimi, veri güvenliği sağladım. Kaçıyorum ve saklanıyorum." ifadelerini kullandı.