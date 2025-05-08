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Murat Ongun'un trolleri yalan üretmeye devam ediyor! "Gizli tanık" adı altında yalan videosu patladı: Savcılık soruşturma başlattı

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimlerin peş peşe tutuklanmasının ardından troller devreye girip sosyal medyada provokasyon girişimlerine başladı. Son olarak Murat Ongun'un trolleri yine kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yalan operasyonuna imza attı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini "gizli tanık" olarak tanıtan bir kişi, tanıklığa zorlandığını, psikolojik işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Ancak bu ifadelerin tamamının gerçek dışı olduğu ortaya çıkarken savcılık o video hakkında soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:30 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:30
Murat Ongun’un trolleri yalan üretmeye devam ediyor! Gizli tanık adı altında yalan videosu patladı: Savcılık soruşturma başlattı

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CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma sonrası Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" olarak tutuklanmasının hemen ardından itirafçıların ifadeleriyle MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun. (Takvim.com.tr arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun. (Takvim.com.tr arşiv)

KENDİSİNİ GİZLİ TANIK OLARAK TANITTI

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Murat Ongun'un sosyal medya trolleri, yine kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonuna imza attı. Kendisini "Gizli tanık" olarak tanıtan bir kişi paylaştığı videoda "Dayanamadım bunun vicdanı çok ağır. Ekrem İmamoğlu karşısında hazırlanan dosyada gizli tanık programına zorla getirilmiş ben dahil 5 erkek 3 kadın arkadaşımız var. Genç bir arkadaşımız vardı ondan haber alamıyoruz. Ben bu vicdansızlığa daha fazla dayanamadım kaçtım.

Bütün gün video izletiyorlar, sesler konuşmalar dinletiyorlar. Sonra bunları bize tekrar soruyorlar. Tersten anlattırıyorlar. Bazı materyaller getirip o materyallere parmak izlerimizi basıyorlar. Parmak izlerimiz, fotoğraflar ve seslerimiz her tarafta, bütün dosyalarda. Aksini konuşursak veya farklı bir hamle yaparsak başımıza neler geleceğini her gün anlatıyorlar. Psikolojik işkence bu. Burada tüm dijital güvenliğimi, veri güvenliği sağladım. Kaçıyorum ve saklanıyorum." ifadelerini kullandı.

YALANLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Gizli tanık olarak tanıtan şahsın videoda söylediği "Ekrem İmamoğlu karşısında hazırlanan dosyada gizli tanık programına zorla getirilmiş ben dahil 5 erkek 3 kadın arkadaşımız var." cümlesinin gerçeklik değeri yok çünkü yürütülen soruşturmaya ait dosyada toplam 4 gizli tanık bulunuyor, aralarında hiçbir kadın yer almıyor.

Kaçan ya da zorla tanıklık yapan kimse olmadığı biliniyor. Tüm bu gerçekler, muhalefet destekli trol hesapların algı operasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılık, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu sahte videoya ilişkin resmi soruşturma başlattı.

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Murat Ongun’un trolleri yalan üretmeye devam ediyor! Gizli tanık adı altında yalan videosu patladı: Savcılık soruşturma başlattı
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