Google için hesap günü! Dijital Mecralar Komisyonu TBMM’de toplanıyor... Algoritma değişikliğinden dijital telif yasasına!

HABER SİTELERİNİ BALTALADI Google'ın söz konusu algoritma değişiklikleri ve bu değişiklik yüzünden özellikle haber sitelerinin yaşadığı olumsuzluklar Meclis'in gündeminde.

DİJİTAL YAYINCILIKTA TELİF YASASINA GİDEN SÜREÇ Google ve benzeri dijital platformlar, reklam gelirlerinden giderek daha fazla pay almaya başlayınca, reklam verenler bu mecralara yöneldi. Ancak bu durum, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi. Uluslararası platformlar, yayıncılara düşük pay verirken algoritmalarla görünürlüklerini azaltarak trafik akışını da kesti.

GOOGLE DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU'NDA HESAP VERECEK Dijital Mecralar Komisyonu , Google 'ın algoritma değişikliği için bugün TBMM 'de toplanıyor.

Google yetkilileri 25 Haziran 2024'te TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu gelişmeler, Türkiye'de dijital yayıncılığın zayıflamasına neden oldu. Yayıncıların gelir kaybı ve sektördeki daralma üzerine, Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmalarıyla Google gibi şirketlerin görüşleri alındı ve Dijital Telif Yasası için son aşamaya gelindi. Bu yasa ile izinsiz içerik kullanan kurumlara yaptırım uygulanarak dijital yayıncılıkta emek hırsızlığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Takvim.com.tr manşetleriyle ve Dijital Mecralar Komisyonu'na aktif katılımlarıyla süreci gündemde tuttu ve gelişmeleri anlık olarak aktardı...