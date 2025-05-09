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CHP'li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'ndeki bazı inşaatların ruhsat ve iskan işlemleri için müteahhitlerden rüşvet aldığı iddiaları günyüzüne çıkıyor. Son olarak Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül, KUBİST ve BeyCity projeleri için toplamda 6 milyon TL verdiklerini itiraf ederek rüşvet çarkını anlattı.

Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 07:03 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 07:03
CHP’li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL

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Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'ndeki inşaat projelerinin ruhsat ve iskânı karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldığına dair her geçen gün yeni bir ifade ortaya çıkıyor.

(AA)(AA)

Şikâyetçi olan müteahhitlerin savcılığa verdiği ifadeler, İmamoğlu'nun tüm müteahhitlere aynı tarifeyi uyguladığını, rüşvet almadan ruhsat ve iskân vermeyerek ilçede bir korku imparatorluğu yarattığını ortaya koyuyor.

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Daha önce müteahhitler Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Dursun Keleş, Cemal Üneş ve Fuat Keleş inşaat projelerinin ruhsatları ve iskânları karşılığında İmamoğlu'nun kendilerinden zorla rüşvet aldığını ifade etmişti.

Soruşturma dosyasına giren yeni bir müteahhit ifadesine göre; İmamoğlu ve ekibi Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül'e de aynı tarifeyi uyguladı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

İmamoğlu, Metin Gül'den iki ayrı projenin iskânı karşılığında 6 milyon lira rüşvet aldı. Müşteki şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren Metin Gül, "KUBİST isimli projemizi tamamladık. İskân almak için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştük. Gerçek olmayan gerekçelerle bize iskân veremeyeceklerini söylediler. İskân vermedikleri için elektrik su da bağlayamadık, şantiye elektriği ile bir süre idare ettik. Ancak ticari olarak ciddi zarara uğramaya başladık" dedi.

İfadenin devamında "Ardından Adem Soytekin bana gelerek, 'Ben bu işi hallederim. İskânı alır masaya koyarım. Ama bedeli var' dedi. 3 milyona anlaştık. 3 milyonu bir daire ve 2.5 milyon TL olarak verdim. Aynı dönem inşaatını bitirdiğimiz bir diğer projemiz BeyCity'nin iskânı için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş'e 3 milyon TL verdik" ifadesini kullandı.

(AA)(AA)

'YUKARIDAN GELEN' ADEM SOYTEKİN İSKÂNI VERDİ
Metin Gül ifadesinde, "2014'ün sonlarına doğru Adem Soytekin bana yukarıdan geldiklerini söyleyerek, 'Bu işi hallederim. İskânı alır masaya koyarım ama bedeli var' dedi. 5 milyon TL (dönemin parasıyla 2 milyon dolardan fazla) istedi. Ben 5 milyonun çok olduğunu söyledim, kendisi yanımızdan ayrıldı. İki gün sonra Fatih Keleş ile beraber geldi.

Sonunda pazarlıkla 3 milyon TL'ye anlaştık. Bu 3 milyonu bir daire ve hatırladığım kadarıyla 2.5 milyon TL para aldılar. Hem parayı hem de daireyi iskânı getirdikten sonra kendilerine verdim. Tapuyu Adem Soytekin ASOY İnşaat üzerine, parayı ise Fatih Keleş elden aldı. Adem ve Fatih ise bu menfaatleri elde ederken yukarıdan geldiklerini birçok defa ima ettiler. Aynı dönemde inşaatını bitirdiğimiz ve iskânını alamadığımız BeyCity projesi için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş iskânı halledebileceklerini söyledi. Burası için de 3 milyon TL'ye anlaştık. 4 ortak olduğumuz için 750 bin TL'sini ben verdim, diğer ortaklarla da verdi. Böylece iskânını aldık" dedi.

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