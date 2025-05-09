CHP’li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'ndeki inşaat projelerinin ruhsat ve iskânı karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldığına dair her geçen gün yeni bir ifade ortaya çıkıyor.

(Takvim Gazetesi)

İmamoğlu, Metin Gül'den iki ayrı projenin iskânı karşılığında 6 milyon lira rüşvet aldı. Müşteki şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren Metin Gül, "KUBİST isimli projemizi tamamladık. İskân almak için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştük. Gerçek olmayan gerekçelerle bize iskân veremeyeceklerini söylediler. İskân vermedikleri için elektrik su da bağlayamadık, şantiye elektriği ile bir süre idare ettik. Ancak ticari olarak ciddi zarara uğramaya başladık" dedi.

İfadenin devamında "Ardından Adem Soytekin bana gelerek, 'Ben bu işi hallederim. İskânı alır masaya koyarım. Ama bedeli var' dedi. 3 milyona anlaştık. 3 milyonu bir daire ve 2.5 milyon TL olarak verdim. Aynı dönem inşaatını bitirdiğimiz bir diğer projemiz BeyCity'nin iskânı için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş'e 3 milyon TL verdik" ifadesini kullandı.