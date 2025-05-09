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Fenerbahçe'den 4'lü transfer taarruzu!

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağlayacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bu 4 yeni futbolcunun kimler olduğuna dair yeni bir iddia gündeme geldi. İşte o isimler ve yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:12 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:12
Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Bu sezon Avrupa ve kupaya erken veda eden sarı lacivertliler, ligde de sezonun bitmesine 5 hafta kala şampiyonluk ihtimalini çok zorlaştırdı.

Kanarya'da bir yandan genel kurul çağrıları yapılırken, diğer yandan mevcut yönetim transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

FRED İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgili sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'deki performansı bu sezon tartışmalara neden olan Fred için Körfez ekipleri harekete geçti.

Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı takımların 32 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendikleri ve Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

FENERBAHÇE'NİN DÜŞÜNCESİ

Fenerbahçe Yönetimi, Fred için gelecek teklifin beklentileri karşılaşması durumunda Brezilyalı yıldızın transferine onay vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 42 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

MAXIMIN FRANSA'YA GİTTİ

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında gelen Allan Saint- Maximin tedavi için Fransa'ya giderken kafalar karıştı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında Mourinho ile yaşadığı söz düellosu nedeniyle kısa süre kadro dışı da bırakılmıştı.

Portekizli hocanın, daha sonra yeniden şans verdiği futbolcu son hafta diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almak istememişti.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

TRANSFER GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Tedavi için Fransa'ya giden oyuncunun Marsilya'da oynamayı çok istediği ve görüşme için gittiği de iddia edildi.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

EN-NESYRİ KARARI

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları da başladı.

Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ileri hatta kaliteli isimler transfer etmeyi düşünürken, eldeki oyuncuların durumu da merak ediliyor.

Fenerbahçe'de 26 gol - 7 asiste imza atan Faslı golcü Youssef En-Nesyri de formsuzluğunu sürdürüyor. Yıldız futbolcu, son olarak forma giydiği 7 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

YILDIZ İSME TEKLİF YOK

Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle alınan oyuncuyu satmaya hazır ancak hiç teklif yok. Yıldız futbolcu, yıllık 4.5 milyon Euro ile takımda maaş bütçesini zorlayan isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

TEK UMUT SUUDİ ARABİSTAN

Kulüp, satış için Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere umut bağlarken, hedeflenen bonservis rakamı 25 milyon Euro.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

KARİYER REKORU KIRDI

En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 48 maça çıktı ve 2947 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda 26 gol atan En-Nesyri kariyer rekorunu da kırdı.

Faslı oyuncu, daha önce en yüksek rakamına 2020-21 sezonunda 24 golle İspanya ekibi Sevilla ile ulaşmıştı.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Youssef En-Nesyri'nin kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre 1.88 boyundaki santrforun 24 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

YUSUF İÇİN BEKLENTİ BÜYÜK

Fenerbahçe, Marsilya'nın talip olduğu Yusuf Akçiçek için 30 milyon euro istiyor.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sık sık ilk 11'de yer aldı ve performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

AVRUPA'DAN İLGİ

Yusuf Akçiçek, süre aldığı maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan ilk resmi teklif Fransa Ligue 1'den geldi.

Marsilya'dan bir yönetici, Ali Koç, Acun Ilıcalı ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Fransız ekibi 20 milyon Euro ile masaya otururken, Fenerbahçe cephesi 30 milyon Euro istediğini belirtti. Yusuf'un, transferiyle ilgili kararı yönetime bıraktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

4 YILDIZ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağlayacaklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bu 4 yeni futbolcunun kimler olduğuna dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

KALEYE EDERSON

Fenerbahçe üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Ederson olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

SKRINIAR İLK SIRADA

Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi ise Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

SOL KANATA SON!

Saint-Maximin ile yolları ayıracak Fenerbahçe, yeni sezonda en çarpıcı transferlerinden birini bu bölgeye yapabilir. Ali Koç'un da belirttiği gibi takımı hızlandırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Heung-Min Son ile ilgilendiği iddia edildi.

32 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

FORVETE VLAHOVIC

En-Nesyri'nin satışını düşünen Fenerbahçe, usta bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Juventus'tan Dusan Vlahovic ya da Lille'den Jonathan David var.

Jonathan David'in sözleşmesi sezon sonu biterken, Vlahovic'in kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!

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