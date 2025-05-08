Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olarak dünyaya gelen Itır Esen, kamera önü oyunculuğa ilk adımını 1975'te rol aldığı Aşk-ı Memnu'daki Nihal rolüyle attı.
Bizim Aile, Gülen Gözler gibi birçok yapımda rol alan Esen, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vurdu.
Yeşilçam yıldızı, Zeynep karakterini canlandırdığı Aile Şerefi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Tatlı gülüşü ve masum bakışlarıyla hafızalara kazınan oyuncunun son hali de merak konusu oldu. Şimdilerde 68 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, son haliyle "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.