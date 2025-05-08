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Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Bizim Aile, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve daha birçok yapımda rol alan Itır Esen, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vurdu. Tatlı gülüşü ve masum bakışlarıyla hafızalara kazınan oyuncu, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Şimdilerde 68 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, adeta yıllara meydan okuyor. İşte Itır Esen'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:33
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olarak dünyaya gelen Itır Esen, kamera önü oyunculuğa ilk adımını 1975'te rol aldığı Aşk-ı Memnu'daki Nihal rolüyle attı.

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Bizim Aile, Gülen Gözler gibi birçok yapımda rol alan Esen, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vurdu.

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Yeşilçam yıldızı, Zeynep karakterini canlandırdığı Aile Şerefi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Tatlı gülüşü ve masum bakışlarıyla hafızalara kazınan oyuncunun son hali de merak konusu oldu. Şimdilerde 68 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, son haliyle "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

İşte Itır Esen başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

ITIR ESEN

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

ITIR ESEN

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

ITIR ESEN

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

ITIR ESEN

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Suzan Avcı

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Suzan Avcı

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Lale Belkıs

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Lale Belkıs

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Aydan Şener

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Aydan Şener

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Emel Sayın

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Emel Sayın

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Müjde Ar

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Müjde Ar

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Türkan Şoray

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Türkan Şoray

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Gülşen Bubikoğlu

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Gülşen Bubikoğlu

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Hülya Koçyiğit

Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Hülya Koçyiğit