Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Okan Buruk hedefte: Korkunun ecele faydası yok
Süper Lig'de milli ara öncesi aldığı farklı Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yeni bir sayfa açmak isteyen Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sahasına namağlup gelen rakibini devirmek için mücadeleye çıkan Aslan, çok zorlandığı 90 dakikanın son anlarında galibiyete uzandı. Abdülkerim Bardakcı ve Jesuran Rak-Sakyi'nin golleriyle 1-1 devam eden zorlu randevuda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina sahneye çıktı ve 3 puanı getirdiler. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-kırmızılı takımı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: