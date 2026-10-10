SERKAN KORKMAZ: SIRADAKİ GELSİN

Enteresan bir on bir tercihi vardı Okan hocanın. Galatasaray muhabirleri yıllardır ilk kez böylesine yanılmıştı. Elbette ki bu görece beklenmedik on birde bir sonraki rakibin Barcelona olmasının etkisi yadsınamaz.

Bu denli üstün oynanan bir ilk yarıda en az iki farklı üstünlükle içeri girmeliydi Galatasaray. Deniz ve Batrakov bir kez daha iyi futbolcular olduklarını kanıtlıyorlardı ama Osimhen, Sane ve İlkay gibi kaliteli isimler seviyesine ulaşmaları için kırk olmasa da üç beş fırın ekmek yemeleri lazım. Galatasaray'ın öne geçeceği kesindi ve beklenen gol Abdülkerim'in kafasından geldi. Üç haftalık ara öncesinde etkileyici bir performans sergileyen Kasımpaşa ölü toprağını 1-0'dan sonra yavaş yavaş atarken, Torreira'ya kırmızı kart geldi.