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Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Okan Buruk hedefte: Korkunun ecele faydası yok

Süper Lig'de milli ara öncesi aldığı farklı Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yeni bir sayfa açmak isteyen Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sahasına namağlup gelen rakibini devirmek için mücadeleye çıkan Aslan, çok zorlandığı 90 dakikanın son anlarında galibiyete uzandı. Abdülkerim Bardakcı ve Jesuran Rak-Sakyi'nin golleriyle 1-1 devam eden zorlu randevuda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina sahneye çıktı ve 3 puanı getirdiler. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-kırmızılı takımı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

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Galatasaray Kasımpaşa’yı Devirdi: Liderlik Koltuğunda

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Maç fazlasıyla liderliğe oturan Cimbom, rakiplerinin alacağı skora göre puan tablosundaki yerini alacak. Spor yazarları zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.

Okan Buruk’un Sürpriz 11 Tercihi Galibiyeti Getirdi

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Enteresan bir on bir tercihi vardı Okan hocanın. Galatasaray muhabirleri yıllardır ilk kez böylesine yanılmıştı. Elbette ki bu görece beklenmedik on birde bir sonraki rakibin Barcelona olmasının etkisi yadsınamaz.

Bu denli üstün oynanan bir ilk yarıda en az iki farklı üstünlükle içeri girmeliydi Galatasaray. Deniz ve Batrakov bir kez daha iyi futbolcular olduklarını kanıtlıyorlardı ama Osimhen, Sane ve İlkay gibi kaliteli isimler seviyesine ulaşmaları için kırk olmasa da üç beş fırın ekmek yemeleri lazım. Galatasaray'ın öne geçeceği kesindi ve beklenen gol Abdülkerim'in kafasından geldi. Üç haftalık ara öncesinde etkileyici bir performans sergileyen Kasımpaşa ölü toprağını 1-0'dan sonra yavaş yavaş atarken, Torreira'ya kırmızı kart geldi.

Süperstarların Girişiyle Galatasaray’dan Kritik Galibiyet

Ardından Abdülkerim hatasıyla yenen golün ardından süperstarlar, Buruk tarafından, on kişi kalmış takımına galibiyet adına sahaya sürüldü. Osimhen, Sane ve hatta Lemina başlangıç on birine göre bir kişi eksik takıma on iki kişilik bir hücum gücü verdi adeta. Puan kaybedilmiş olsaydı, Torreira'nın cezalı duruma düşmesi de eklenince, sarı-kırmızılıların lig yarışında büyük bir yara aldığı söylenemezdi. Ama şimdi sırada öyle bir rakip var ki; dün akşamki etkileyici galibiyete rağmen dahi endişelenmemek mümkün değil.

Galatasaray’dan Zorlu Maçta Kritik 3 Puan

MUSTAFA ÇULCU: CESUR DEĞİLDİ

Galatasaray kanatlardan topu rakip alana ve dip çizgiye kadar taşımakta zorlanmadı. Ancak içeride doğru açı veya pozisyon alan ne bir santrfor ne bir 10 numara ne de tamamlayıcı oyuncuyu topla bir türlü buluşturamadılar. Bu nedenle tüm ortaları Kasımpaşa savunması kolayca uzaklaştırdı. Galatasaray gol için her şeyi yapmasına rağmen Kasımpaşa savunması gol hunisine sokmayınca ancak ilk yarının son dakikasında duran toptan golü buldu. Kasımpaşa deplasmanda cesur ve kompakt oynayan enerjisini son dakikaya kadar saklayabilen, oyunu bırakmayan bir takım. Kaleci Gianniotis çok başarılıydı. Torreira'nın ihracından kısa bir süre sonra Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra mutlak kazanmak için Galatasaray gözünü kararttı, elindeki tüm kozlarını oyuna aldı, büyük takım olduğunu bir kez daha gösterdi ve galip gelmeyi bildi.

Hakem Halil Umut Meler’in Kritik Kararları Maça Damga Vurdu

Halil Umut Meler ile haftaya başlamak doğru. Onun performansı diğer hakemlere örnek ve ışık olacak. Leao'ya ve Mendes'e çıkardığı sarılarla kendince maça bir yönetim çizgisi koydu. 14'te Galatasaray penaltı bekledi kollar kapalı doğal konumda devam kararı doğru. 40'da Sanchez'e çıkan sarı kartta sayısal olarak Kasımpaşalı oyuncu daha fazla ama Torreira da pozisyonun içinde mesafe kaleye 50 metre hakemin sarı yorumuna VAR da destek verdi. Bariz gol şansı kriterlerinin tamamı tam olarak oluşmuyor sarı doğru. Ali Yavuz'a çıkan sarı derslikti. 63'te Diarra'nın bariz gol şansını Torreira faulle engelledi, Meler çözemedi sarı kart verdi. VAR müdahalesi yedi OFR'den doğru kırmızı geldi. Elit hakem seviyesinde cesur ve standart değildi. Gariptir her kritik pozisyonda eli hep kulağında kaçak dövüşen boksör gibiydi.

Osimhen ve Lemina’nın Yedek Başladığı Maçta Galatasaray Üstün

LEVENT TÜZEMEN: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Osimhen, Lemina, Sane gibi yıldızların kulübede oturduğu ilk yarıda G.Saray, Kasımpaşa'ya karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Özellikle Deniz ve Leao girdikleri pozisyonlarda kalecinin üzerine şut atmak yerine üst ağlara doğru vursalar G.Saray ilk 20 dakikada 2-0 öne geçerdi. Olması gerekenler kaçtı, 45'te Batrakov'un mühendis biçimi ortasını Abdülkerim gol yaptı. Bazen aşırı güven kişiye ve takıma zarar verir. 65. dakikada Torreira, topu uzaklaştırmayı düşünmeyip aşırtma ile önüne almak isteyince rakibe faul yaptı ve kırmızı gördü. Okan hocanın anında Batrakov ve Leao'yu çıkartıp Lemina-Eren'i oyuna alması takıma "Beyler 10 kişi kaldık iyi savunma yapalım ve skoru koruyalım" anlayışındaydı. Ama evdeki hesap tutmadı! Korkunun ecele faydası yoktur! Okan hocanın bu gereksiz hamlesi Kasımpaşa'nın golü bulmasına sebep oldu. Yine yaptığı hatayı düzelten Okan hoca oldu.

Osimhen’in Geç Girişi Tartışma Yarattı

Osimhen ile Sane'yi alıp bu kez hücum emri verdi. Okan hocama bir sorum var! Madem Osimhen oynayabilecek durumdaydı, keşke kafadan görev alsaydı. İddia ediyorum ilk yarıda Osimhen golcülük görevini yapsaydı yakalanan pozisyonların çoğunu gol yapardı. Verilen her görevi yapmak gibi bir özelliği olan Barış Alper, eleştirilse bile yürekten oynamayı bırakmıyor! Hırsından geri adım da atmıyor. Kazanmak için mücadele ettiği son dakikalarda attığı kritik golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı rakibin yenilmezlik unvanını da sildi. Lemina'nın golüyle perçinlenen geri dönüş, G.Saraylı oyunculara özgüven kazandırdığı gibi Barcelona maçı öncesi de takıma moral verdi.

Galatasaray’ın Zemin Üstünlüğü ve Kasımpaşa’nın Sert Oyunu

ZEKİ UZUNDURUKAN: DEVLERİN AŞKI BÜYÜK OLUR

Milli maç aralarından sonra lige dönüşler hep soru işaretidir. Özellikle de Galatasaray gibi milli takımlara çok fazla oyuncu gönderen takımlar için... Ama dün çok iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Rams Park'ın yenilenen pırıl pırıl zemininde topa hükmeden taraf hep Galatasaray'dı. Kasımpaşa ligimizin en temaslı ve ikili mücadelelerde en sert oynayan takımı. İlk yarıda özellikle de Ali Yavuz Kol bunu en iyi şekilde gösterdi. Ali Yavuz Kol savaşçı bir futbolcu, çok gözü kara. Oyunda kaldığı süre içinde Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez ile kora kor mücadelelere girdi Ali Yavuz.

Gianniotis Kalesinde Devleşti Ama Galibiyeti Önleyemedi

Galatasaray, 10. dakikadan sonra tek kale bir maç oynadı, sayısız pozisyona girdi. Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis muazzam kurtarışları ile yıldızlaştı. Ama Galatasaray'ın harika bir duran top organizasyonunda golü kalesinde gördü. Gianniotis, yediği golde duran topu Sara'nın kullanmasını beklerken, Batrakov harika bir kesme orta ile Abdülkerim Bardakcı'nın adeta kafasına topu nişanladı. Abdülkerim'in köşeye giden kafa vuruşunda gecenin yıldız ismi Gianniotis bu kez çaresiz kaldı.

Leao’nun Yükselen Performansı Kasımpaşa’ya Zor Anlar Yaşattı

Galatasaray'da müthiş bir Leao performansı izledik. Leao sonunda kendine gelmiş. Hızı, çalışmaları ve zekice ortaları ile Kasımpaşa savunmasına çok zor anlar yaşattı Leao. Karşı karşıya iki pozisyonda topa çok iyi vurdu ama Kasımpaşa kalecisi geçit vermedi Leao'ya. Kasımpaşa'da bir futbolcu var ki, her maç standart üzeri oynayan: Claudio Winck. Dünkü maçta öyle kritik müdahalelerde bulundu ki... Deniz Gül giderek Galatasaray'a ve ligimize alışıyor. Dün iyi bir maç çıkardı.

Torreira’nın Kırmızısı ve Kasımpaşa’nın Beraberlik Golü

Maçın 65. dakikasında Torreira, VAR müdahalesi ile kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, Torreira'nın ceza sahası dışında Diarra'ya faulüne sarı kart çıkardı. Meler, pozisyonu VAR'da izledikten sonra sarıyı iptal edip, kırmızıyı gösterdi. O dakikaya kadar Galatasaray adına işler yolunda gidiyordu. Kasımpaşa, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Galatasaray kalesine yüklendi ve golü buldu. İkinci yarıda giren Rak-Sakyi füze gibi bir şutla skora dengeyi getirdi. Galatasaray'da dün sağ bekte, sağ önde görev yapan Barış Alper olağanüstü bir maç çıkardı.

Barış Alper Yılmaz’dan Galatasaray’a Galibiyet Getiren Gol

Okan hoca, oyunun son bölümünde Osimhen ve Sane'yi sahaya sürdü. Bu iki değişiklikten sonra Galatasaray, müthiş pozisyonlar yakaladı. Kaleci Gianniotis mucize ötesi kurtarışlarına devam etti. Evet 90'da Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve usta işi bir vuruşla Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Büyük oyuncular, büyük oynar ve maç kazandırır. Galatasaray'da bu sezon en çok eleştiri alan Barış Alper dün sağ kanattaki performansı ile göz kamaştırdı. Harika bir golle de galibiyete mührünü bastı Barış! Son sözü ise Lemina söyledi. Galatasaray, 10 kişi ile ligin yenilgisiz takımı Kasımpaşa'ya fark attı. Aslan Cimbom, Barcelona maçı öncesinde adeta bir gövde gösterisi yaptı!

Galatasaray, Zorlu Kasımpaşa Engelini Aştı

BÜLENT TİMURLENK: BÜYÜK HENDEK GERİDE KALDI

Milli araya giderken dört gollü bir hezimet... Üç hafta birlikte çalışamayan bir takım, ilk 11'inde 9 milli futbolcunun olduğu maç ve yol yorgunu bir kadro, kulübede olmayan cezalı bir teknik direktör ve rakip namağlup Kasımpaşa... Galatasaray için Barcelona maçı öncesinde bu 90 dakika büyük hendekti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek başladığı maçta Buruk'un takımı merkezi kullanmak yerine sürekli Yunus ve Leao'yu çizgide tutunca Batrakov'u oyun içine sokamadı. Üstelik Sara kötü futboluna devam ediyordu. Buna rağmen bağlantıyı kuramayan Kasımpaşa'yı kendi yarı sahasında çok da fazla çıkarmadılar. Maçtan önce Okan Buruk aleyhine konuşan Kerem Demirbay, Galatasaray altyapısından yetişmiş "Beni niye gönderdiniz" hırsıyla oynayan Ali Yavuz Kol…

Galatasaray’da Osimhen’in Yokluğu Dikkat Çekti

İlk gol Kocaeli maçında olduğu gibi Abdülkerim'den geldi. Torreira'nın gördüğü kırmızı kart doğru. Buruk'un o karttan sonraki 2 değişikliği pek manalı değildi. Kasımpaşa golü bulmuş, Sara kötü oynarken Batrakov kenara gelmişti. Son çeyrekte artık hazır olmasa da Osimhen'e ve star kontenjanından Sane'ye sarıldı Okan Buruk… Sezona çok kötü başlayan Barış dün sağ bekte 90 dakika verdiği mücadeleyi golle de süsleyip kendine geldi. Lemina'nın golü tabelayı belirlerken, bu takımın Osimhen'in yokluğunda Deniz ile bu lig maratonunda yürümesinin çok zor olduğu ortada. Elbette bu, bugünün konusu değil. Salı günü rakip Barcelona... Buldukları her boş alana saldıran müthiş bir pas ezberi olan Avrupa'nın en formda takım geliyor İstanbul'a… Sahaya dün 10 kişi kaldıktan sonraki karakterin bir benzerini koymak lazım. Yeter, yetmez o ayrı...

Galatasaray Son Dakikada Barış Alper’le Güldü

AHMET ÇAKAR: KIRMIZI VAR'A KALMAMALIYDI

Ölüp ölüp dirilmek bu olsa gerek. Koskoca Galatasaray, 90 dakika tek kale oynuyor, rakip ilk baskıda Torreira'yı attırıyor, ardından da beraberlik golünü buluyor ama 10 kişilik G.Saray, son dakikada Barış Alper Yılmaz ile sadece maçı değil birçok şeyi kurtarıyor. Aslında ilk yarıya baktığımızda çok iyi bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa kafayı kaldıramadı, kaleye gidemedi. Leao sol kanatta çok etkiliydi, Batrakov da tüm kritik pasların adamı oldu. Ama gol ilk yarının sonunda Abdülkerim ile duran bir toptan geldi. Kolay değil o kafayı öyle vurabilmek.

Galatasaray, Kasımpaşa Engelini Son Anda Geçti

İkinci yarı yine Galatasaray rahat başladı ta ki ilk baskıyı yiyene kadar. Bir hata, Torreira son adamdan oyundan atıldı, hemen ardından da Kasımpaşa Abdülkerim'in, hemen yanındaki adama rahatlıkla vurdurmasıyla beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Osimhen oyuna girdi, aslında galibiyet golünü o atabilirdi ama gecenin yıldızı Yunan kaleci yine kurtardı. Hayat öpücüğünü Barış Alper verdi. Jakobs soldan kesti, 4 Kasımpaşalı futbolcu topu çıkaramadılar ve Barış Alper çok iyi köşeye vurarak şampiyonluk yarışında G.Saray'ın soğuk bir duş yaşamasını engelledi. Lemina da ağları bularak noktayı koydu. Hakem Halil Umut Meler, oyunun genelinde iyiydi ama kırmızı kartı kendisi vermesi gerekirdi. Bariz gol şansı çok açıktı ama Torreira'yı atamadı. Allah'tan kenarda Portekizli VAR hakeminin uyarısıyla doğru karar, yani kırmızı kart geldi.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor