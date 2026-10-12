TMSF'den 75 kişilik alım! Başvurular için son tarih 30 Ekim 2026: Şartlar ne?
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadrolarını kapsayan alımda başvurular bugün başladı ve 30 Ekim 2026 saat 17.00'de sona erecek. İşte kamu kurumunda görev almak isteyen adaylar için başvuru şartları ve sınav süreci...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. Fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadroları için gerçekleştirilecek alımlarda adaylar yazılı ve sözlü giriş sınavına tabi tutulacak. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.
75 PERSONEL ALINACAK
TMSF personel alımında kadro dağılımı şöyle:
- 10 fon denetçi yardımcısı
- 45 fon uzman yardımcısı
- 20 fon avukatı
Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı sınava çağrılacak.
Fon denetçi yardımcılığı için en fazla 200, fon uzman yardımcılığı için 900, fon avukatlığı için ise 400 aday yazılı sınava alınacak. Son sırada eşit puan alan adayların bulunması durumunda, bu adayların tamamı sınava katılabilecek.
TMSF PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TMSF personel alımı başvuruları, 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden TMSF Başkanlığı hizmetine erişerek veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
TMSF PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Üç kadro için de başvuruda bulunacak adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Diğer başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar kurumun resmî internet sitesinde yayımlanacak. TMSF, giriş sınavına ilişkin duyuruları resmî internet sitesi üzerinden paylaşacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.