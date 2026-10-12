Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. Fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadroları için gerçekleştirilecek alımlarda adaylar yazılı ve sözlü giriş sınavına tabi tutulacak. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. (Foto: AA) 75 PERSONEL ALINACAK TMSF personel alımında kadro dağılımı şöyle: 10 fon denetçi yardımcısı

45 fon uzman yardımcısı

20 fon avukatı Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı sınava çağrılacak.



Fon denetçi yardımcılığı için en fazla 200, fon uzman yardımcılığı için 900, fon avukatlığı için ise 400 aday yazılı sınava alınacak. Son sırada eşit puan alan adayların bulunması durumunda, bu adayların tamamı sınava katılabilecek.