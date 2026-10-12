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TMSF'den 75 kişilik alım! Başvurular için son tarih 30 Ekim 2026: Şartlar ne?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadrolarını kapsayan alımda başvurular bugün başladı ve 30 Ekim 2026 saat 17.00'de sona erecek. İşte kamu kurumunda görev almak isteyen adaylar için başvuru şartları ve sınav süreci...

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TMSF'den 75 kişilik alım! Başvurular için son tarih 30 Ekim 2026: Şartlar ne?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. Fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadroları için gerçekleştirilecek alımlarda adaylar yazılı ve sözlü giriş sınavına tabi tutulacak. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. (Foto: AA)TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. (Foto: AA)

75 PERSONEL ALINACAK

TMSF personel alımında kadro dağılımı şöyle:

  • 10 fon denetçi yardımcısı
  • 45 fon uzman yardımcısı
  • 20 fon avukatı

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı sınava çağrılacak.

Fon denetçi yardımcılığı için en fazla 200, fon uzman yardımcılığı için 900, fon avukatlığı için ise 400 aday yazılı sınava alınacak. Son sırada eşit puan alan adayların bulunması durumunda, bu adayların tamamı sınava katılabilecek.

Alımlar, fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadrolarını kapsıyor. (Foto: AA)Alımlar, fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadrolarını kapsıyor. (Foto: AA)

TMSF PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TMSF personel alımı başvuruları, 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden TMSF Başkanlığı hizmetine erişerek veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvurular, 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. (Foto: AA)Başvurular, 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. (Foto: AA)

TMSF PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üç kadro için de başvuruda bulunacak adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Diğer başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar kurumun resmî internet sitesinde yayımlanacak. TMSF, giriş sınavına ilişkin duyuruları resmî internet sitesi üzerinden paylaşacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

01 · Başvuru şartları
Fon Denetçi Yardımcılığı
Kimler başvurabilir?
  • İlgili bölümlerden 4 yıllık üniversite mezunu olanlar
  • 2025 veya 2026 KPSS puan türlerinden en az 75 alanlar
  • 2024, 2025 veya 2026 YDS/e-YDS sınavlarından İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden en az 50 puan alanlar
Yazılı sınava çağrılacak aday 200
02 · Başvuru şartları
Fon Uzman Yardımcılığı
Kimler başvurabilir?
  • İlanda belirtilen bölümlerden 4 yıllık üniversite mezunu olanlar
  • KPSS'den en az 75 puan alanlar
  • Belirtilen yabancı dil sınavlarından en az 50 puan alanlar
Yazılı sınava çağrılacak aday 900
03 · Başvuru şartları
Fon Avukatlığı
Kimler başvurabilir?
  • Hukuk fakültesi mezunu olanlar
  • Avukatlık ruhsatnamesine sahip olanlar
  • 2026 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alanlar
Yazılı sınava çağrılacak aday 400
04 · YAŞ SINIRI
TMSF personel alımında yaş şartı nedir?

Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

05 · YABANCI DİL
Hangi kadrolarda dil şartı var?

Fon denetçi yardımcılığı ve fon uzman yardımcılığı kadrolarında yabancı dil şartı aranıyor.

İngilizce Fransızca Almanca
YDS/e-YDS puanı: En az 50
06 · KPSS VE DİĞER ŞARTLAR
KPSS puanı tek başına yeterli mi?

Hayır. Adayların mezuniyet, yaş, ilgili kadrolarda yabancı dil, genel memuriyet ve diğer özel şartları da karşılaması gerekiyor.

Başvuru sayısı belirlenen sınırları aşarsa adaylar KPSS puanına göre sıralanacak.
07 · GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR
Başvurularda aranan diğer şartlar neler?

Adayların aşağıdaki koşulları da karşılaması gerekiyor:

1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşımak
2
Kamu haklarından mahrum olmamak
3
İlgili suçlardan mahkûmiyeti bulunmamak
4
Askerlik şartlarını karşılamak
5
Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine engel bir durumunun bulunmaması
6
İlanda belirtilen iflas, bankacılık mevzuatı ve diğer özel şartları taşımak
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