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Yenildik ama mağlubiyeti hak etmedik! Mücadeleye alkış Arda Güler'e övgü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de ağırladığı Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti 54. dakikada Kylian Mbappe getirirken, millilerde kaleci Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları yenilgiye rağmen sahadaki dirençli futbolu, Arda Güler'in önderliğini ve sakatlıklara rağmen sergilenen mücadeleyi öne çıkararak geleceğe dair umutlu mesajlar verdi.

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A Milli Takım, Kocaeli’de Fransa’ya 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, ATV ekranlarından naklen yayınlanan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli Stadyumu'nda ağırladığı Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Uğurcan devleşti, hata affetmedi: Tek gol Mbappe’den

İki ekibin de savunma disiplininden taviz vermediği ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. Ay-yıldızlılar 50'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ile ağları havalandırma şansını değerlendiremezken, konuk ekip 54'üncü dakikada savunmadan çıkarken yapılan pas hatasında Michael Olise'nin pasıyla buluşan Kylian Mbappe'nin kaydettiği tek golle sahadan galip ayrıldı.

Uğurcan Çakır’a VAR’dan kırmızı kart: İtalya maçında yok

Maçın 87'nci dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gören Uğurcan Çakır, İtalya maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Yazarlar Tek Yürek: Milli Takım bu mağlubiyeti hak etmedi

"MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK"

Yazarlar sergilenen yüksek mücadele ruhunu ve sahanın yıldızı Arda Güler'in performansını överken, "Milli Takım, Fransa'ya karşı kaybetmeyi hiç hak etmedi" değerlendirmesinde birleşti.

Eksiklere rağmen bu takımı alkışlarım

"BEN BU TAKIMI ALKIŞLARIM"

Karşılaşmayı değerlendiren Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan, mücadele öncesindeki şartlara dikkat çekerek, "Kabul edelim, maç öncesi tablo çok olumsuzdu. 1-Yazın yaşadığımız büyük travmanın etkilerini henüz atamamıştık. 2-Rakibimiz dünyanın en yetenekli futbolcu topluluğuydu. 3-Hakan, Orkun ve Kenan gibi 3 kilit oyuncumuz yoktu. 4-Bazı önemli yıldızlarımız formsuzdu." ifadelerini kullandı.

Montella’nın planı işledi, İtalya maçı için umut verdi

Sahada sergilenen direncin önemine vurgu yapan Özkan, oyun planını ve mücadeleyi işaret ederek şunları kaydetti:

"Böyle bir tabloda dün Kocaeli'de beklentilerin çok ötesinde bir maç oynadık. Tabii ki artık şerefli yenilgiler dönemini çoktan geçtik. Ancak bu kadar olumsuzluğunun içinde Fransa'ya karşı bu oyunu oynayan, böyle bir direnç gösteren takımı ben alkışlarım. Maç öncesinde ısrarla vurguladım. Montella döneminde topla ne kadar az oynadık, o kadar başarılı olduk. Bu takım oynatmamayı, oynamadan çok daha iyi yapıyor. Sadece Fransa değil, İtalya ve Belçika maçlarının olası senaryosu da bizim takıma çok fazla uyuyor. Dün Fransa gibi müthiş bir takıma karşı önemli fırsatlar yakaladık. Hatta golü de maçta en iyi oynadığımız sekansta yedik. Eğer öne geçebilseydik, tabelada başka bir şey yazabilirdi. Şunu da kabul edelim. Evet futbolun hep iyi zeminlerde oynanmasını istiyoruz ama dünkü zemin de bizim işimize fazlasıyla yaradı. Berbat bir Dünya Kupası geçiren Montella'nın dünkü planı çok iyiydi. 3'lü savunma ve öndeki 4'lü blok birbirine yakın ve kompakt kaldı. Fransa'ya 3-4 pozisyon dışında alan ve zaman vermedik. Golü de çıkarken yaptığımız bir hata ile kalemizde gördük. Evet dün kaybettik ama mükemmel mücadele ederek, üreterek, Fransa'ya zaman zaman üstünlük kurarak kaybettik. Tabii ki puan ya da puanlar isterdik ama ben şahsım adına bu maçtan istediğimi aldım. Bu oyun ve mücadele ile İtalya maçında bir galibiyet hiç uzak değil."

Savunmada doğruyu yaptık ofansta eksik kaldık

"OFANSTA EKSİK KALDIK"

Milli takımın savunma kurgusunu ve hücum hatlarındaki aksamaları kaleme alan Takvim Gazetesi Yazarı Abdullah Ercan, "İlk yarıda top rakipteyken doğru savunma yapan bir milli takım vardı. Geçişlerle gol arayan bir takım izledik. Barış Alper Yılmaz çok formsuz olan oyuncuların başında geliyor. Okan hocanın yapmak istediğini Montella da yaptı ve onu kazanmaya çalıştı ama ilk yarı itibariyle sahanın en verimsiz oyuncularındandı." tespitinde bulundu.

Hücumda Üretemedik, Arda Güler ayakta kalan tek isimdi

Mücadelenin ikinci yarısı ve oyundaki eksikliklere değinen Ercan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'ya karşı dengeli oynamak zorundasınız. Dengeyi kaybederseniz anında cezayı keserler. İkinci yarıya baskı ile başlayıp gol yedik. Oyunun ofans yönünü düşünmemiz lazımdı. Ofansta eksik kaldık. Fransa da beklediğim Fransa değildi. Uluslar Ligi'nde her iki bölümü de iyi oynamak zorundasınız. Biz sadece savunmada iyi bir iş çıkardık. Mücadeleden Montella da memnundur. Ancak hücum anlamında iyi değildik. Üretmede eksik kaldık. Sonuç itibariyle Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık. Ama şimdi çok kritik bir İtalya maçı var. Puan ya da puanlar almak zorundayız. Bu grupta görünen o ki Fransa lider olarak yoluna devam edecek. Montella oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Barış Alper'e, Can Uzun'a ve hatta Abdülkerim'e çok şans tanıdı. Sonuca bakacak olursak iyi mücadele ettik. Ama Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi gibi bir lig. Burada hataya yer yok. Bu kadar fazla top kaybı yapmamalıyız. Uğurcan Çakır'ın İtalya maçında oynamayacak olmasını büyük bir kayıp olarak görüyorum. Maçın en iyisi de Arda Güler'di. Hücum anlamında ayakta kalan tek isimdi diyebilirim."

Cesur oynadık, kaybetmeyi hiç hak etmedik

"BU MAĞLUBİYETİ HİÇ HAK ETMEDİK"

Milli takımın sergilediği futbolun mağlubiyeti hak etmediğini belirten Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, "Milli Takım, Fransa'ya karşı kaybetmeyi hiç hak etmedi. Çok akıllı oynadılar, topu rakibe bırakıp kompakt futbol anlayışıyla alanları daraltarak Fransız hücum hattına az pozisyon verdiler. Hakan, Orkun gibi önemli eksiklere rağmen rakibin üzerine çok dengeli ve cesurca gittik. İlk yarıda eğer iki pozisyonda Ferdi, bir pozisyonda da Barış isabetli vurabilselerdi, golü bulabilirdik. Fransa'nın ilk 45'te girdiği tek tehlikeli atakta Olise'nin köşeye giden gollük vuruşunu Uğurcan mükemmel kurtardı." değerlendirmesini yaptı.

Arda Güler tek başına sürükledi

Yenilen goldeki detaylara ve oyuncu performanslarına değinen Tüzemen, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'ya karşı basit oynarken kritik bir hata yaptık. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topu Mbappe gole çevirdi. Ama bu gol öncesi, İsmail'in topu yere vurarak attığı kafa şutu hatalıydı. Doğrudan kaleye vursaydı, kesin gol olup biz öne geçecektik. Montella maalesef oyuna geç müdahale etti. 54'te yediğimiz golden sonra topla dribbling yapma yeteneği yüksek Kerem'i daha önce oyuna almalıydı. Çünkü Can Uzun ile o bölgede etkili ataklar yapamadık. Milli Takım'da sahanın yıldızı Arda Güler'di. Tek başına Milli Takım'ı sürükledi. Çok koştu, iyi mücadele etti, kazanma coşkusuyla oynadı. Ona eşlik eden en önemli oyuncu ise Ferdi oldu. Sadece savunmaya yardım etmedi, hücuma da katılıp goller aradı. Bazı futbolcularımızın Fransız oyunculardan ders alması gerekir. Nasıl mı? Fransızlar, asla egoist hareket etmiyor. Bizim oyuncularımız birçok pozisyonda yanındaki arkadaşına pas vermek yerine kendi kullandığı için fazlasıyla top kaybı yaptılar. Örneğin Salih, kendisi şut atmayıp önündeki topu Ferdi'nin koşu yoluna bıraksaydı, gol pozisyonu üretirdik. Ama yine de Salih-İsmail ikilisi orta alanda çok çalıştılar, iyi mücadele ettiler."

Yıldızlara geçit vermedik, savunmamız güven verdi

"GÜVEN VERDİLER"

Mücadelenin taktiksel boyutunu ve hakem performansını analiz eden Mustafa Çulcu, "Uluslar A Ligi ilk maçımızda Avrupa'nın en pahalı milli takımı Fransa karşısında top rakipteyken savunmada beşli, bu beşlinin önünde dörtlü yakın hat ve ileride Barış'ı bırakarak iyi mücadele ettik. Kanatlardan ve merkezden fırsat vermedik. Mbappe'yi Oğuz ile, Olise'yi Ferdi ile iyi kapattık. Merkezde Rabiot ve Kone'nin oyun kurmasına Salih ve İsmail iyi engel oldu. Atletik takım Fransa ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde baskıyı artırınca etkili olmaya başladı. Uğurcan'ın 43'te parmaklarının ucu ile kurtarışı olağanüstüydü." dedi.

Geriden çıkma sevdası pahalıya patladı

İkinci yarıdaki oyun disiplinine ve hakem kararlarına dikkat çeken Çulcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2. yarıya daha öz güvenli bir oyunla girdik. İsmail'in kale önü yakaladığı fırsatın gol olmayışına üzüldük. Uğurcan ile başlayan, Abdülkerim ile devam eden geriden çıkış zorlaması gereksizdi. Mbappe affetmedi. Doğru ve başarılı oyunumuz devam etti. Dağılmadık. Farkın büyümesine izin vermemenin ötesinde beraberliği kaçırdık. Milli takımımızın Dünya Kupası'ndan sonra böylesine pozitif oyunla dönmesi güven verdi. 45 yaşındaki Elit kategori Alman Felix Zwayer kariyeri, başarıları ve geçmişte yaşadığı handikaplarıyla bildiğimiz bir hakem. Sakin, kararlı, otoriter ve oyuncularla iletişimi iyiydi. Basit temasları oynattı, topu oyunda tuttu. 31'de Barış Alper kendini çok kolay bıraktı, öyle penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Ülke futbolu, futbolcuları ve hakemlerimiz olarak basit temaslarda kolayı seçip mikroskobik faul aramak, üretmek yerine savaşan temaslı çağdaş güncel oyuna dönmeliyiz. Yardımcıların açık ofsaytlarda beklemeden bayrak kaldırmaları çok doğruydu. 85'te kaleci Uğurcan ceza alanı dışında kol ile oynadığı gerekçesiyle VAR müdahalesi geldi, kırmızı gördü."

Dünya Devine Karşı Karakterli ve Doğru Savunma

"KARAKTERLİ FUTBOL"

Fransa Milli Takımı'nın gücüne ve oyun stratejisine değinen Sabah Yazarı Bülent Timurlenk, "Son 8 yılda bir Dünya Kupası kazanıp bir sonrakinde finalde Messi'ye çarpılan, geride kalan yaz da en büyük favori gittiği turnuvada yarı finalde mükemmel bir İspanya'ya boyun eğen Fransa ile oynuyorsanız, ilk hesabınız rakibi durdurmak olur. Biz Dünya Kupası'nda Paraguay ve Avustralya maçlarında rakibin kalabalık defanslarını çözmeye çalışırken acı çektik. Oysa ki Uluslar Ligi'nin 6 maçının beşinde bu takım geçiş hücumları ile rakibin canını yakabilir. Montella'nın savunurkenki beşli defansı, ilk yarıda Fransa'nın Mbappe-Dembele-Olise arkası Cherki'li müthiş forvet hattına 'pozisyon vermedi' dersek yeridir." dedi.

Hakan ve Orkun’u aradık

Sahanın durumunu ve takımın genel performansını değerlendiren Timurlenk, şu analizde bulundu:

"Zemin sıkıntılıydı. Bizi etkiledi. Arda yine takım liderliğinin hakkını verirken kabul edelim orta sahada Hakan ve Orkun'un kalitesini ve tecrübesini aradık. İlk yarıda Merih'in Cherki'ye set çektiği pozisyon, Uğurcan'ın kurtarışı tabelayı sıfırda tutarken İsmail'in kafası gol olsa tabelayı da alacaktık. Baskı yerken geriden topla çıkmak bize pahalıya mâl oldu. Önce Uğurcan, ardından Abdülkerim ve Can, pres sonrası kalemizdeki gol… Mbappe'nin sakatlığı Fransa'nın tadını kaçırdı. Uğurcan, Bursa'daki İtalya maçında yok. Dünkü mücadelenin özellikle Arda'nın oyununun hakkı, doğrusu bir beraberlikti. Buna da Zidane ile ilk maçına iştahlı çıkan Fransa karşısında iyi sonuç derdik! Olmadı. Yine de Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı ardından dev bir kadro karşısında Montella'nın takımının karakterli futbol ortaya koyduğunu söylemek lazım."

Disiplinli oynadık ancak Mbappe farkını gösterdi

"ARDA GÜLER VE MÜCADELEYİ SEVDİM"

Sabah'taki köşesinde maça dair görüşünü aktaran Murat Özbostan, "Fransa karşısında aldığımız sonuca gerçekten üzüldüm. Çünkü Türkiye, güçlü rakibi karşısında uzun süre oyunun içinde kaldı, disiplinli savunma yaptı ve kolay teslim olmadı. Fransa topa daha fazla sahip olan taraftı, kalite farkını ise bir anlık hatayla skora yansıttılar. Mbappe'nin golü, üst düzey takımlar arasındaki farkı gösteren anlardan biriydi. Fransız oyuncunun bitirici hamlesi, futbolda yıldız kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verdi.

Arda Güler’in çabası yetmedi

Montella'nın sistemini ve Arda Güler'in çabasını vurgulayan Özbostan, şunları yazdı:

"Teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planı büyük ölçüde tuttu. Fransa gibi bir takıma karşı 50 dakikadan fazla skoru korumak ve rakibe çok fazla net fırsat vermemek önemliydi. Ancak hücumda aynı başarıyı gösteremedik. Ev sahibi avantajımıza rağmen yeterince pozisyon üretemedik. Bir Arda Güler vardı.. Top ayağına geldiğinde takımın en yaratıcı oyuncusuydu. Paslarıyla, hareketleriyle, duran toplarıyla ve aldığı sorumlulukla Fransa savunmasını zorlamaya çalıştı. İkinci yarıda daha fazla risk aldı, topu istedi, takımını öne taşımaya uğraştı. Ama futbolda bazen bir oyuncunun çabası yetmiyor. Arda'nın etrafında yeterli destek olmayınca bireysel gayreti skora yansımadı. Evet, bu sonuç bizi üzdü. Belki de hak ettiğimiz mücadelenin karşılığını alamadık ama ben geleceğe umutla bakıyorum. Çünkü bu takımın mücadele gücü var, genç ve yetenekli oyuncuları var. Oynayamayan yıldızları var.. Dün kaybettik ama umudumuzu kaybetmedik… Şimdi sırada İtalya karşılaşması var. Aynı inanç ve istekle sahaya çıkıp 3 puanı almalıyız."

Kaybederken çok şey Kazandık

"KAYBEDERKEN ÇOK ŞEY KAZANDIK"

Karşılaşmayı geniş bir bakış açısıyla ele alan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Kaybederken çok şey kazandık! Dünya Kupası'nın olumsuz izlerini silmek için çıktığımız maçta Fransa'ya karşı ilk yarıda 35 dakika çok akıllı bir futbol ortaya koyduk. Alanları çok iyi kapatarak, iyi savunma yaparak Fransa'yı kalemizden uzak tuttuk. Özellikle ilk 15 dakikada Fransa, ceza sahamıza giremedi. Zeki-Merih ve Abdülkerim stoper üçlümüz kusursuz hamleler yaptı ilk yarıda. Kylian Mbappe'yi Oğuz ve Zeki ile etkisiz hale getirdik. Çok formda olan Olise'ye Ferdi ve Abdülkerim nefes aldırmadı. 35'ten sonra 10 dakika büyük baskı yedik... İspanya'dan sonra dünyanın en güçlü milli takımı Fransa. Ama daha önce Konya'da yenmiştik bu Fransa'yı. Bunu tekrarlamak için Kocaeli Stadı'nda sahaya çıktık. Tribünler kırmızı-beyaz bir çiçek bahçesi gibiydi. Atmosfer ve tribün desteği muazzamdı. İlk yarının son bölümünde Olise'nin bir şutu vardı ki, Uğurcan Çakır, mucize ötesi bir kurtarış yaparak devre arasına gol yemeden gitmemizi sağladı. Helal olsun Uğurcan Çakır! Aslında ilk yarının en net pozisyonunu Milli Takımımız yakaladı. Ah Ferdi ah! Sağ kanattan Arda'nın ortasında kale önünde top bir anda Ferdi'nin kafasına geldi. Ama Ferdi o kadar etkisiz bir kafa vuruşu yaptı ki, golden olduk. Adeta bir geri pası niteliğindeki kafa vuruşunda top kaleci Maignan'da kaldı." ifadelerini kullandı.

Yürekli oynadık

Mücadelenin ikinci yarısını ve genel tablosunu yorumlayan Uzundurukan, yazısını şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf, Bizim Çocuklar oldu. Özellikle Arda Güler'i durdurmakta çok zorlandı Fransızlar! Arda'nın kullandığı bir korner vardı ki, bir anda ceza sahasında İsmail golle burun buruna geldi. Kafa vuruşunu Maignan süper çıkardı. Fransızlar, baskımızı kırdıktan sonra kalemize yüklenmeye başladı. Uğurcan Çakır ile geriden paslaşarak oyun kurma sevdamız, kalemize gol olarak geri döndü. Olise, Dembele ve Mbappe ile baskı yapan Zidane'ın öğrencileri, Mbappe'yi gördü. Fransız dünya yıldızı, köşeden topu ağlara gönderdi. Bu golden sonra Bizim Çocuklar risk alarak oynamaya başladı. Biz de çok pozisyon bulduk, Fransızlar da... Arda Güler ile Abdülkerim Bardakcı ile gole çok yaklaştık ama top bizi sevmedi. Geriye düştükten sonra tempoyu yükselten taraf biz olduk. Fransa'ya karşı iyi futbol oynadık. Oyunun hiçbir bölümünde ezilmedik. Dik durduk, yürekli oynadık. A Ligi'nde ilk sınavımızda kaybettik ama oynadığımız savaşçı ve yürekli futbol ile İtalya maçı öncesinde çok olumlu sinyaller verdik. Mbappe sakatlanıp çıktıktan sonra Fransızların hücum gücü zayıfladı. Dün Fransızlar baskı yaptığında beşli savunmaya döndük. Beklerimiz hücuma katıldı.

Kırmızı kart planları bozdu

Özellikle Ferdi'nin hücuma katkısı iyiydi. Oyun disiplininden kopmadan oynamak güzel. Fransa'nın o kadar geniş bir futbolcu havuzu var ki... Bu havuzundan üç farklı milli takım çıkarabilecek yıldızlara sahip bir Fransa'dan bahsediyoruz. Yeni hocaları Zinedine Zidane ile iyi başlangıç yapmak istiyorlardı. Evet kazandılar. Başlangıçları iyi oldu belki. Ama öyle abartılacak, tahrip gücü yüksek bir oyunları da yoktu. Fransa'dan sadece ilk yarının son bölümünde baskı yedik. Maçın son anlarında ceza sahası dışında topa koluyla dokunan Uğurcan Çakır, VAR uyarısı ile kırmızı kart gördü. Tam da Uğurcan Çakır formda bir maç çıkarmışken, çok etkili kurtarışlar yapmışken. Bu hiç iyi olmadı. Çünkü İtalya maçı öncesinde Uğurcan Çakır cezalı duruma düştü. Oyuna giren kaleci Altay da formda olduğunu yaptığı kurtarışlarla gösterdi. Bu oyunun hakkı en azından bir beraberlik olmalıydı. 10 kişi kaldıktan sonra bile Fransa kalesine gol için yüklendik. Fark yaratan isim dünyanın en iyilerinden biri olan Mbappe oldu. Bizim Çocukları ortaya koydukları cesur ve savaşçı futbol nedeniyle kutluyorum. Bazen kaybederken bile çok şey kazanırsın! Bunun meyvelerini İtalya maçında toplayacağız. A Ligi için ışık verdik, umut verdik. ATV'de müthiş bir futbol ziyafetine tanıklık ettik. Maçı anlatan Cüneyt Şen'i ve duayen yorumcu Ömer Üründül'ü de tebrik edelim. Hem maç anlatımı, hem de kaliteli yorumculuk böyle olur işte."

(Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

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