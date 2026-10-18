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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u farklı yendiği maç sonrası eleştiri yağmuru: Hesap soran yok mu?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti. Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriç'in golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesinde üç puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede Mason Greenwood'un kaçırdığı penaltı, iptal edilen goller ve yıldız futbolcuların performansları öne çıktı. Spor yazarları zorlu randevuyu değerlendirdi. İşte o yorumlar...

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Fenerbahçe Alanyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında taraftarı önünde ağırladığı Corendon Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyet elde etti. Rakibini 3-0 yenen Kanarya, Aston Villa deplasmanındaki hezimeti bir nebze de olsa unutturup Slavia Prag ve Galatasaray derbisi öncesi moral buldu.

Fenerbahçe’den Güven Veren Futbol

ABDULLAH ERCAN: GÜVEN VEREN FUTBOL GEREK

Aston Villa yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında üstün bir oyun sergiledi. Rakibin hücumda bu kadar etkisiz kalmasını herhalde Fenerbahçe de beklemiyordu.

Maç boyunca oyunun kontrolü Kanarya'daydı. İrfan Can'ın iptal edilen ikinci golünde ise faul olduğunu düşünmüyorum. Bana göre gol geçerli sayılmalıydı. Galatasaray'ın kazandığı haftada üç puan almak ve Slavia Prag maçı öncesinde moral bulmak önemliydi.

Santrforların ve Kerem'in gol atması da sevindiriciydi. Hücum oyuncularının skora katkı vermesi, takımın özgüveni açısından değerli. Ancak Fenerbahçe'nin aynı oyunu Avrupa'da da göstermesi gerekiyor. Greenwood'un bir an önce toparlanması şart.

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki Performansı Merakla Bekleniyor

Kendisine duyulan beklenti çok yüksek. Ayrıca penaltıcı tercihi de yeniden değerlendirilmeli. Bu konuda daha doğru bir karar alınması gerekiyor. Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında kazandı ve moral buldu. Şimdi önemli olan, bu performansı Avrupa maçına taşımak. Sarı-lacivertliler, ligde hedeflerine ulaşmak istiyorsa bu tür maçlarda hata yapmamalı.

Ancak asıl ölçü, güçlü rakiplere karşı nasıl bir oyun ortaya koyduğu olacak. Alanyaspor karşısındaki üstünlük sevindirici olsa da Avrupa'da daha dikkatli ve etkili olmak zorunda. Fenerbahçe'den beklenen, yalnızca kazanması değil, bunu güven veren bir futbolla başarması.

Fenerbahçe’de Kerem ve Vedat’la Gelen Zafer

ÖMER ÜRÜNDÜL: TAKIMIN EN CİDDİ İSMİ KANTE!

Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilgi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların bu maça hırslı çıkacakları beklenen bir gerçekti. İlk yarının tamamı Fenerbahçe'nin üstünlüğü altında geçti. Penaltının dışında da kaçan pozisyonlar var. Devre tek golle bitti. İkinci yarıda Fenerbahçe aynı şekilde başladı ama 55'ten sonra durgunluk dönemi gündeme geldi. Alanya ilk yarının aksine karşı kaleyi tehdit etmeye başladı. Baktı ki durum hiç iç açıcı değil, İsmail Kartal bu kez erken uyandı. Greenwood'u çıkarıp Kerem'i sahaya sürdü. Kısa süre sonra da Kerem ikinci golü atınca gece kurtulmuş oldu. Sonrasında Vedat'la üçüncü gol de geldi. Üç golle üç puan kazanıldı ama yine de Fenerbahçe hem oyun planı olarak hem fizik gücü olarak önündeki iki zorlu maça oldukça sıkıntılı gidecek. Bir örnek vereyim; Alanyaspor'un ikinci yarıda kaçırdığı iki çok net pozisyon var. İki de önemli Ederson kurtarışı vardı.

Slavia Prag ve Galatasaray Öncesi Fenerbahçe’nin Durumu

Slavia Prag karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için önemli maçlardan biri, sonrası da Galatasaray deplasmanı. Dün gece takımda en ciddi oynayan Kante'ydi. Guendouzi de son haftalara göre daha istekliydi. Lukaku golle buluştu ama fizik olarak daha çok eksik. Levent bilhassa ilk yarının en başarılı ismiydi. Greenwood yaratıcı özellikleri olan ve ofansif zenginlik için çok önemli bir kanat forvet ama milli maç arasından sonraki görüntüsü tam bir hayal kırıklığı. Merak ediyorum, bu kadar para aldın, bu halin nedir diye. Fenerbahçe'de kendisinden hesap soran birisi yok mu?

Ahmet Çakar: Greenwood Beklentileri Karşılayamıyor

AHMET ÇAKAR: GREENWOOD ÇOK KÖTÜ BİR PENALTICI

F.Bahçe için çok zor bir virajdı. Aston Villa bozgunundan sonra olası bir puan kaybı çok şeyi değiştirebilirdi ama F.Bahçe bence maçın neredeyse tümünde iyi oynadı. Belki tempo düşük ama sürekli kazanılan toplar, yakalanan birçok pozisyon ve bazı oyuncuların gösterdiği üstün form. Önce şunu söyleyelim; Greenwood çok büyük emekle ve fedakârlıkla alındı. Camia ondan çok şey bekliyor, haftalar hatta aylar geçti ama hâlâ kendisinden bir şey göremedik. Dün gecenin en iyi ismi Levent'ti. Neredeyse tüm pas tercihleri doğru. Atılan golün de mimarı oldu.

Hakem Kararları Fenerbahçe Maçını Gölgeliyor

Lukaku, stratejik santrfor oyununu Muriç'ten iyi biliyor ama tabii ki atletik özellikler hâlâ Muriç lehine. Greenwood, anlamsız şekilde kötü penaltı kullanıyor, dün gece de kaçırdı. İrfan Can tamamladı ama pek tabii ki vuruştan önce ceza alanına girdiği için VAR hakemi haklı olarak iptal ettirdi. Fenerbahçe'ye dün gece için düşük tempo oynadı diyebilirler ancak Alanya çok kötüydü. Gelelim hakeme… Penaltıda İrfan Can'ın iptal ettikleri golde haklılar. Vuruştan önce ceza alanına girdi, kaleci kurtardı, İrfan Can tamamladı. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen endirekt vuruş doğru. Asıl faul gerekçesiyle iptal edilen golde VAR daveti ve hakem kararı, VAR protokolüne aykırı bir durum. O faul atak başlangıç fazı değil. Hakem gözü önünde faul yapılmasına rağmen avantaja bırakıyor, Alanya topu kaybediyor ve gol geliyor. Hem VAR müdahalesi yanlış hem de golün iptali yanlış.

Mustafa Çulcu: Gol İptalleri Yanlış Kararlar

MUSTAFA ÇULCU: GOL İPTALİ YANLIŞ

Fenerbahçe, önde baskılı ve iştahlı başladı. Kanatları ve merkezi kullandı, atak üstünlüğü ve pozisyon zenginliği içindeydi.

Ancak kalabalık Alanya savunmasını ilk yarıda bir pozisyon hariç aşamadı. Lukaku daha kolaylarını kaçırdı ama tam bir santrfor golü attı.

Oğuz Aydın her geçen gün yükselen bir grafikle oynuyor.

Fenerbahçe, ikinci yarıda sayılan, sayılmayan yağmur gibi golleri attı.

Kerem attığı golle sadece kendinin değil, tüm Fenerbahçelilere derin bir oh çektirdi. Hakemler iptal etmekten yoruldular, İrfan Can gol atmaktan yorulmadı. Ama geçerli sayılan golü bir türlü olmadı.

Çağdaş Altay 16'da Fatih'in Levent'e faulünde doğru bir penaltı verdi. 2 numaralı yardımcı ofsayt kaldırdı. Ancak top savunmacı Lima'dan geldiği için Levent ofsayt olmaz. Greenwood kullandı, kaleci kurtardı, vuruştan önce ceza alanına erken giren İrfan Can tamamladı, gol attı.

VAR Tartışmaları Fenerbahçe Maçına Damga Vurdu

VAR'dan gelen onayla gol iptal, aleyhine endirekt serbest vuruş...

Prosedür baştan sona doğru uygulandı. 22'de İbrahim-Semedo pozisyonunda penaltı yok, aksine beklenti içinde cin fikirlilik var!

40'da ilk gol öncesi Guendouzi topu faulsüz alıyor, gol temiz.

47'de İrfan Can'ın attığı golün atak başlangıç fazında faul gerekçesi ile VAR'a çağrılması tam bir skandal.

Pozisyon faz değil çünkü...

Hakemin izleyip golü iptali ise protokol esaslarına tecavüz ve korkaklık...

Kolayı seçip sorumluluktan kaçmak, futbolu ve VAR protokolünü bilmemektir. Böyle hakemlik olmaz.

Emre Bol: Yerli Oyuncular Fenerbahçe’yi Hareketlendirdi

EMRE BOL: YERLİLER HAREKETLENİNCE

Şu Levent Mercan gibi oyuncuların hastasıyım.

Yedek bekler, söylenmez, sonradan oyuna girer, elinden gelenin en iyisini yapar. Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında gerçekten harika işlere imza attı.

İsmail hocanın yerinde olsam Archie Brown yerine ona daha çok şans verirdim.

Greenwood'un penaltı olayını anlamış değilim. Yüzde 65'lik başarılı penaltı istatistiğiyle nasıl Fenerbahçe'nin 1 numaralı penaltıcısı oldun? Oysa yüzde 80'i geçen Lukaku var takımda… Hem de gole bu kadar ihtiyacı varken penaltıları neden kullanmaz? Ayrıca Greenwood penaltıları çok kötü atıyor. Sağlak mısın, solak mısın kardeşim? Solla oynayıp sağla penaltı atamazsın.

İrfan Can Kahveci de son dönemde hareketlenen isimlerden… Gerçek pozisyonuna geçince toparlanmaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu Geri Döndü, Fenerbahçe İvme Kazandı

Sayılmayan golleriyle hat-trick yaptı! İstekli, hırslı oyunu Fenerbahçe için önemli.

Kerem Aktürkoğlu 5 ay sonra gol attı. Hep söyledim; biraz kenarda oturması gerekiyor diye… Yedek kalınca kafasını gerçekten toparlamış.

Bakın bir takımın yerli oyuncuları ellerini taşın altına koymazlarsa o takım kesinlikle ve kesinlikle şampiyon olamaz.

Yerli oyuncular biraz hareketlenince Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı.

Artık önemli bir Galatasaray maçının arifesindeyiz.

Dün iki takımın da maçlarını izledik. Bu Fenerbahçe bu Galatasaray'ı yener.

Hakkı Yalçın: Fenerbahçe’nin Zaferine Eleştirel Bakış

HAKKI YALÇIN: KAZANAN HAKLI MI?

Dün gece Fenerbahçe takımını Aston Villa maçında yaya geçidine dönüşenlerin nefsi müdafaası olarak hayal ettim.

Hiçbirinin başka şansları olmadığı apaçık ortadayken, Saracoğlu'nda yanlış bir sonuca kimsenin tahammülü de olmayacaktı çünkü.

Ama karşısında tamamen içe dönük bir rakip olsa da Fenerbahçe'de o heyecanı gerçek anlamda göremedim. Kazanan haklıdır da kazananın sorgusu yasaklı mıdır?

Ne yapacağız yani, Aston Villa gibi sıradan bir takımdan 6 gol yiyen Fenerbahçe'yi Alanya'ya 3 gol attı diye alkışlara mı boğacağız?

İngiltere'de saha kenarında uyuklayan İsmail Kartal, Eyüpspor maçından sonra bu maçta da analiz yaptı diye omuzlara mı taşınacak?

Fenerbahçe’nin Alanya Galibiyeti ve Aston Villa Yenilgisi

Gol attıktan sonra tribünlere dönüp enerji patlaması yaşayanlara, "O enerji İngiltere'de toprağa mı gömüldü?" diye sorulmasın mı?

Aston Villa karşısında hayalet adamı oynayanların bu maçta ayaklarına kan, ruhlarına can geldi öyle mi? Öyle! Aston Villa karşısındaki utanç verici yenilgiyi bir kalemde silip, Alanya galibiyetini "hayra alamet" sayacağız öyle mi?

Öyle!

Bu ülkede hayat böyle. Gerçekler bas bas bağırırken bile duymazdan gelinir. Renklerin gülen yüzüne değil, gerçeklerin acıtan yanına sığınmak en azından gelecek adına gereklidir ama hafızalar üç günde itinayla silinir.

Meselenin teknik kısmına gelirsek, Lukaku'nun fazlalıklarını atması, attığı golden daha değerli sayılmalı. Levent Mercan cesaretli bindirmelerin karşılığını "kesilmezse" alır. Oyundan alınırken gösterdiği tavrı sahada rakiplerine göstermeyen Greenwood ne zaman sahne alır acaba?

Düşündüm de Cengiz Ünder de Greenwood kadar oynuyordu, hatta Çorum'da çok daha başarılı.

Fenerbahçe Transfer Politikası Üzerine Düşünceler

Unutulmasın ki kaç sezondur bütün yanlışlıklar transferde yolunda gideceği varsayılan etiketli yolcularla gerçekleşmiştir.

Bazı şeyler zaman içinde düzelecektir ama yanlışları halının altına süpürmekte usta olanlar varken ister istemez böyle düşünceleri inkâr edemiyoruz.

Çarşamba gecesi İngiltere'de ölüp, cumartesi gecesi Saracoğlu'nda dirildiğini düşünenlerin, dün geceki maçtan sonra kendi yüreklerinden onay alması gerekir. Bir daha utanç verici gecelerde ölmeyeceklerine dair! Yoksa kendileri bilir!

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor