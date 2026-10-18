Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u farklı yendiği maç sonrası eleştiri yağmuru: Hesap soran yok mu?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti. Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriç'in golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesinde üç puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede Mason Greenwood'un kaçırdığı penaltı, iptal edilen goller ve yıldız futbolcuların performansları öne çıktı. Spor yazarları zorlu randevuyu değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: