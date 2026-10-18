ABDULLAH ERCAN: GÜVEN VEREN FUTBOL GEREK

Aston Villa yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında üstün bir oyun sergiledi. Rakibin hücumda bu kadar etkisiz kalmasını herhalde Fenerbahçe de beklemiyordu.

Maç boyunca oyunun kontrolü Kanarya'daydı. İrfan Can'ın iptal edilen ikinci golünde ise faul olduğunu düşünmüyorum. Bana göre gol geçerli sayılmalıydı. Galatasaray'ın kazandığı haftada üç puan almak ve Slavia Prag maçı öncesinde moral bulmak önemliydi.

Santrforların ve Kerem'in gol atması da sevindiriciydi. Hücum oyuncularının skora katkı vermesi, takımın özgüveni açısından değerli. Ancak Fenerbahçe'nin aynı oyunu Avrupa'da da göstermesi gerekiyor. Greenwood'un bir an önce toparlanması şart.