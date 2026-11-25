Galatasaray'a Filistin pankartı uyarısı gündemde: Disiplin süreci nasıl işleyecek?

Galatasaray'a pankart şikayeti A Spor'da gündem oldu: UEFA'ya çifte standart tepkisi

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı için Londra'da: Sarı-lacivertli kafile otele geçti

Emre Belözoğlu'ndan Shakhtar Donetsk maçı öncesi açıklamalar: İlk 24 hedefi ve hayal vurgusu

Emre Belözoğlu'ndan Shakhtar Donetsk maçı öncesi açıklamalar: İlk 24 hedefi ve hayal vurgusu