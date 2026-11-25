Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Aston Villa galibiyeti yorumu: Taktiksel olarak iyi oynadık
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan 5 asker için taziyelerini ileterek başlayan Buruk, Premier Lig ekibi Aston Villa karşısında elde edilen galibiyetin Türk futbolu için değerli olduğunu vurguladı ve maç içindeki hakem kararlarına değindi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor