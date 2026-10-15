Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin UEFA'daki sırası

İNGİLTERE'DE HEZİMET

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 6-0 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı ve taraftarlarını üzdü. Karşılaşmanın gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.