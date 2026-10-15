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Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin UEFA'daki sırası

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, evinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk oldu ve İngiltere'den 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Kups ile Finlandiya'da kozlarını paylaşacak. Kanarya ve Aslan'ın aldıkları sonuçların sonrasında ülke puanları güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı? İşte güncel sıralama...

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Fenerbahçe İngiltere’de Ağır Yenilgi Aldı: 6-0

İNGİLTERE'DE HEZİMET

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 6-0 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı ve taraftarlarını üzdü. Karşılaşmanın gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.

Galatasaray, Barcelona’ya Farklı Yenildi: 4-1

GALATASARAY, BARCELONA'YA 4-1 MAĞLUP OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların tek golünü Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona karşısında sahadan puansız ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da yenilgi yaşayarak 0 puanda kaldı.

Beşiktaş, Hoffenheim Deplasmanında Zafer Peşinde

BEŞİKTAŞ, HOFFENHEIM DEPLASMANINDA 3 PUAN PEŞİNDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında galibiyet elde ederek Avrupa Ligi'ndeki yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Almanya deplasmanından 3 puanla dönmek için mücadele edecek.

Trabzonspor, KuPS Kuopio Karşısında Galibiyet Arıyor

TRABZONSPOR, KUPS KUOPIO KARŞISINDA SAHNE ALIYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Finlandiya'da oynanacak mücadeleyi kazanarak Konferans Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Trabzonspor, Avrupa'daki ilk sınavında KuPS Kuopio karşısında galibiyet arayacak.

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Puanı: 34.693

15) GÜNEY KIBRIS: 34.693 PUAN

Danimarka’nın UEFA Puanı: 38.306

14) DANİMARKA: 38.306 PUAN

Norveç’in UEFA Puanı: 39.212

13) NORVEÇ: 39.212 PUAN

Yunanistan’ın UEFA Puanı: 45.012

12) YUNANİSTAN: 45.012 PUAN

Polonya’nın UEFA Puanı: 45.125

11) POLONYA: 45.125 PUAN

Çekya’nın UEFA Puanı: 45.125

10) ÇEKYA: 45.125 PUAN

Türkiye’nin UEFA Puanı: 50.275

9) TÜRKİYE: 50.275 PUAN

Hollanda’nın UEFA Puanı: 52.895

8) HOLLANDA: 52.895 PUAN

Belçika’nın UEFA Puanı: 59.850

7) BELÇİKA: 59.850 PUAN

Portekiz’in UEFA Puanı: 66.150

6) PORTEKİZ: 66.150 PUAN

Fransa’nın UEFA Puanı: 69.439

5) FRANSA: 69.439 PUAN

Almanya’nın UEFA Puanı: 82.259

4) ALMANYA: 82.259 PUAN

İspanya’nın UEFA Puanı: 84.493

3) İSPANYA: 84.493 PUAN

İtalya’nın UEFA Puanı: 88.589

2) İTALYA: 88.589 PUAN

İngiltere’nin UEFA Puanı: 104.463

1) İNGİLTERE: 104.463 PUAN

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor