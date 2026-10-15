Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin UEFA'daki sırası
Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, evinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk oldu ve İngiltere'den 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Kups ile Finlandiya'da kozlarını paylaşacak. Kanarya ve Aslan'ın aldıkları sonuçların sonrasında ülke puanları güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı? İşte güncel sıralama...
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