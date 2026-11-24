Emre Belözoğlu'ndan Shakhtar Donetsk maçı öncesi açıklamalar: İlk 24 hedefi ve hayal vurgusu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi hedeflerini ve Arda Turan ile karşılaşacak olmasını değerlendirdi. Üstlerindeki sorumluluğun farkında olduklarını aktaran Belözoğlu, Arda Turan ile geçmişten gelen dostluklarına değindi ve iki Türk teknik adamın bu sahnede buluşmasının önemli bir deneyim olacağını kaydetti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor