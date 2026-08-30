Spor yazarları yazdı: Galatasaray'ın Göztepe galibiyetine Rafael Leao pansumanı!

SERKAN KORKMAZ: SADECE OSIMHEN

GÖZTEPE büyük gizemler barındıran bir rakip değil. Göztepe ligin en çok faul yapan ve uzun boy ortalamasına sahip takımı.

Yerden ilerlemek, ikili mücadelelerden kaçınarak, bol pasla oynamak şart.

Dün akşamki ilk yarıda olduğu gibi yandan ortalarla (hem de Barış ve Yunus'la) şansın hayli az.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin vasat bir futbolsever kadar dahi rakibini analiz etmediği şüphesi uyandı bende.

Galatasaray kornerden yediği golden önce taçtan yiyordu... Buruk'un öğrencileri Davinson'la bir şans golü bulup, Osimhen'in neden 75 milyon avro ettiğini gösteren pasıyla Sara'yı buluşturduğu topla öne geçti. Ardından yine Osimhen'in kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle fark ikiye çıktı. Kendi evinde Çorum'u yenemeyen Cimbom, "taçtan gol yeme" başarısını göstererek maçı yeniden komaya soktu.

Birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi başlıyor ve Galatasaray evinde orta sıra takımlarıyla başa baş oynuyor. Bu endişe verici hâl sadece transferlerin geç gelişiyle açıklanamaz.