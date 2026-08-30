Spor yazarları yazdı: Galatasaray'ın Göztepe galibiyetine Rafael Leao pansumanı!

Galatasaray, Batrakov ile ikinci yarıda etkili başladı. Osimhen tek başına takım.
Oynadı, oynattı, ateşledi, gol attı, attırdı.
Maçın adamı ve galibiyetin mimarıydı.
Galatasaray galip geldi lakin oyununda sorunlar var.
Mehmet Türkmen şunu bilmeli: Hakemlikte esas olan, sahada kendini göstermek, görünür kılmak değil; oyunu görünür, seyredilir kılmaktır. Basit temaslara faul çalmayacağız mottosu ile başladılar lakin 3. haftada seviye atladılar(!), uydurma faullere geçtiler.
İlk gol öncesi Yunus'a yapılan çekme faulü ve frikik doğru ama Henrique'ye sarı eksik kaldı. 59'da Galatasaray lehine verilen penaltı sahada hakemin işi, dikkatsiz bir temas. Hakem verir veya vermez ama VAR'ın işi değil. 70'de Barış kolunu araç olarak kullanıyor, sarı doğru.
86'da Göztepe'nin penaltı beklentisinde Sanchez'in bacakları arasından seken topta VAR neyi 1,5 dakika izledi anlamış değiliz. Yazık...