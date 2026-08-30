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Spor yazarları yazdı: Galatasaray'ın Göztepe galibiyetine Rafael Leao pansumanı!

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ligde puanını 7'ye yükseltirken maça damgasını vuran isimlerin başında yine Victor Osimhen geldi. Aslan'ın kazandığı penaltı için de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...

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Galatasaray Zorlu Maçtan Galibiyetle Ayrıldı

Galatasaray Süper Lig'de Göztepe'yi konuk etti. Okan Buruk'un öğrencileri 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kazandı. Spor yazarları mücadelenin ardından zorlu randevuyu değerlendirdi.

Serkan Korkmaz: Galatasaray’ın Savunma Zafiyetleri

SERKAN KORKMAZ: SADECE OSIMHEN

GÖZTEPE büyük gizemler barındıran bir rakip değil. Göztepe ligin en çok faul yapan ve uzun boy ortalamasına sahip takımı.

Yerden ilerlemek, ikili mücadelelerden kaçınarak, bol pasla oynamak şart.

Dün akşamki ilk yarıda olduğu gibi yandan ortalarla (hem de Barış ve Yunus'la) şansın hayli az.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin vasat bir futbolsever kadar dahi rakibini analiz etmediği şüphesi uyandı bende.

Galatasaray kornerden yediği golden önce taçtan yiyordu... Buruk'un öğrencileri Davinson'la bir şans golü bulup, Osimhen'in neden 75 milyon avro ettiğini gösteren pasıyla Sara'yı buluşturduğu topla öne geçti. Ardından yine Osimhen'in kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle fark ikiye çıktı. Kendi evinde Çorum'u yenemeyen Cimbom, "taçtan gol yeme" başarısını göstererek maçı yeniden komaya soktu.

Birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi başlıyor ve Galatasaray evinde orta sıra takımlarıyla başa baş oynuyor. Bu endişe verici hâl sadece transferlerin geç gelişiyle açıklanamaz.

Leao Transferi ve Galatasaray’daki Soru İşaretleri

Dün akşam Leao transferinin olmadığı ortamda çok ağır tezahüratlar tezahür edebilirdi.

Leao, bir miktar pansuman oldu birikmiş tepkilere.

Neden Leao iyi transfer?

Çünkü Okan Hoca bu tip aşırı duygusal oyuncuları iyi yönetebiliyor.

Çünkü Osimhen'i (kulübede beklemeden) yedekleyebiliyor.

Sorular:

Barış Alper n'olacak?

Sane artık vitesi dörde hatta beşe atabilecek mi?

Batrakov beklenen sıçramasını Türkiye'de gerçekleştirebilecek mi?

Mesela: Sane'yi de yüksek potansiyel hücum hattına kazandırabilecek mi?

Uğurcan ve stoper ikilisi yeniden CL seviyesine erişecek mi?

Beklerden çok fazla umut da yok, yapacak da bir şey yok. CL standardının hayli altındalar. Okan Buruk için en büyük soru işaretiyse orta sahada.

Ortadaki rotasyona minimum bir Salih Özcan (Milan'dan Fofana'nın adı geçiyor) bulunabilecek mi?

Zeki Uzundurukan: Göztepe’nin Tuzak Taktikleri

ZEKİ UZUNDURUKAN: RUS HAGI CAN YAKAR!

Göztepe bir tuzak takımı. Özellikle savunması uzunlardan kurulu bir ekip. Topu talep eden, topla oynamayı seven bir takım değil. 1,87 boy ortalaması ile havalı bir takım. İşte o Göztepe özellikle maçın ilk yarısında Galatasaray'a tuzak kurup havadan oynamaya mecbur etti. Galatasaray'ın bütün kenar ortalarında Göztepe'nin uzun boylu savunmacıları, topu adeta bir mıknatıs gibi çekip etkisiz hâle getirdi. Yani Göztepe kendi oyununa uydurdu Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bu kadar uzun boylu bir takıma karşı havadan oyunu tercih etmesine bir anlam veremedim. Galatasaray, ilk yarıda Göztepe savunmasını bu yüzden aşamadı.

Galatasaray’da Şans Golleri ve Göztepe Direnişi

Galatasaray'ın Sallai'nin serbest vuruşundan gelen golü de bir şans golü oldu aslında. Sallai vurdu, önce Rachard Akonnor'a sonra da Davinson'a çarpan top, Göztepe filelerine gitti. Göztepe'nin golü ise adeta 'geliyorum' dedi. İzmir ekibinin üç dakikalık yoğun baskısında Jankat üst üste kurtarışlar yaptı ama sonrasında Göztepe'nin Miroshi ile golü geldi. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken yeni transfer Batrakov'u sahaya sürdü. Galatasaray ikinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Önce Yunus, sonra da üst üste Osimhen ile Göztepe kalesini şut bombardımanına tuttu Cimbom… Bu net pozisyonlardan gol çıkaramadı, çünkü Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili muazzam kurtarışlar yaptı.

Osimhen ve Sara’dan RAMS Park’ta Çifte Bayram

İlk yarıda Göztepe'nin adeta uyuttuğu Aslan, ikinci yarıda Batrakov'un da girişi ile kükremeye başladı. Osimhen'in jeneriklik topuk pasını Gabriel Sara gole çevirerek RAMS Park'ın tribünlerini bayram yerine çevirdi. Zaten maçtan önce 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Sara'nın golü ile bir anda çifte bayram yaşadılar. Galatasaray öne geçtikten sonra Göztepe kalesinde inanılmaz goller kaçırdı. İkinci golde katkısı olan Batrakov, Galatasaray'ın hücum gücüne büyük renk kattı.

Galatasaray’ın İkinci Yarıdaki Baskısı Sonuç Getirdi

Galatasaray'ın ikinci yarıdaki baskısı ve son dakikalarda Göztepe'nin yüklenişi müthişti. Ceza sahasında Akonnor, Osimhen'in ayağına vurunca VAR'dan uyarı geldi. Mehmet Türkmen, VAR monitöründe pozisyonu izleyerek penaltıyı verdi. Osimhen, Galatasaray adına farkı getirirken, Göztepe'de hamle üstüne hamle geldi. İkinci yarıda bu kadar iyi oynayan Galatasaray'ın taç atışından gol yemesi düşündürücü. Oyuna girer girmez ceza sahasında kendisini unutturan Juan farkı bire indirdi.

Osimhen’in İptal Edilen Golü ve Galatasaray’ın Zaferi

Dün gece Galatasaray'ın uzay golcüsü Osimhen'in durmaya niyeti yoktu. Sallai'nin ortasında adeta gökyüzüne yükselen Osimhen muazzam bir kafa golü attı. Ama VAR'da incelenen bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Oyunun son bölümünde Göztepe daha fazla topla oynayıp, beraberlik golü için yüklendi. Ama Galatasaray savunmada dikkatliydi. Dünkü maçta tek devre oynayan Batrakov, tam bir modern 10 numara. Önde çok hareketli ve kıvrak. Osimhen ile uyumu da çok iyiydi. İlk izlenimim tam bir nokta atışı transfer 'Rus Hagi' Batrakov! Gündüz saatlerinde Leao'nun transferi, akşam saatlerinde 50 bini aşkın Aslan yüreklinin RAMS Park'ta 30 Ağustos coşkusu ve gelen galibiyet! Daha ne olsun! Adeta üç bayramı birden yaşadı Galatasaraylılar dün! Göztepe ise son bölümde çok iyi oynadı. Bu Göztepe ligde çok büyük işler yapar!

Levent Tüzemen: Galatasaray’ın Zorlanan Galibiyeti

LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY'IN HER ŞEYİ

Gerek İstanbul'da gerekse İzmir'de G.Saray-Göztepe maçları çok çekişmeli geçiyor. Özellikle G.Saray, Göztepe'nin oturmuş sistemine karşı kazanırken hep zorlanıyor. G.Saray yine oflayarak, puflayarak renktaşına karşı zor bir galibiyet aldı. Oyuna kötü başlayan ve ilk 15 dakikada Jankat'ın iki net kurtarışıyla ayakta kalan G.Saray, Miroshi'nin golüne engel olamadı. Göztepe, uzun toplarla hücuma tehditkâr olarak çıktı, yenilen golde Sara'nın siper olacağı yerde toptan kaçması çok şaşırtıcıydı. Barış'ın Jakobs ile solda etkisiz kalışı, G.Saray'ın hücum etmesini engelledi. Sallai ve Yunus sağda daha çok istekliydi. Beraberlik golünde Sallai'nin sert vuruşunda topun Sanchez'e çarpıp gol olması, G.Saray adına büyük şanstı.

Osimhen Galatasaray’ı Sırtlamaya Devam Ediyor

Okan Hoca'nın, ikinci yarı sakatlanan Abdülkerim'in yerine savunmaya Lemina'yı oturtması, Sara'yı Torreira'nın yanına çekmesi, 10 numaraya da yeni transfer Batrakov'u monte etmesi, G.Saray'ın Göztepe önünde etkili bir oyun oynamasını sağladı. Osimhen, G.Saray'ın her şeyi olmaya devam ediyor. Koşuyor, mücadele ediyor, sorumluluk alıyor, tribünleri ateşliyor, sürekli arkadaşlarının enerjisini yukarı çekmeye çalışıyor. Sara'nın attığı golde verdiği topuk pası mükemmeldi. Kendisinin penaltıdan attığı gol öncesi rakipten topu çalıp darbeyle yere düşmesi, çabukluğunun ve aklının eseriydi. Osimhen'in attığı ikinci gole yazık oldu çünkü havada resmen asılı kaldı. Kafayı vurdu, golü attı ama ayağının ucuyla ofsayta takıldı. Leao'nun gelişi, takımda rekabeti artıracaktır. Çabukluğu, takipçiliği ile ön plana çıkan Batrakov da oynadıkça G.Saray'a ciddi katkı verecektir.

Mustafa Çulcu: Galatasaray’ın Oyununda Sorunlar Var

MUSTAFA ÇULCU: SEVİYE ATLADILAR

Galatasaray ilk yarıda top tutamadı, hızlı pas yapamadı, kanatları etkili kullanamadı. Önde baskı yok, beklenen tempolu oyunu bir türlü kuramadı. Savunma ise pamuk gibi. Takımın ateşleyicisi Torreira'nın sanki barutu bitmiş. Tek hücum planı savunmadan Osimhen'e uzun top şişir, arkadan seyret, gol bekle.

Galatasaray'da inanılmaz mental ve fiziksel çöküş var. Göztepe fiziksel mücadeleyi seven, 3'lü savunma yapan, kanatları hücuma katılan, kolay teslim olmayan, duran toplarda etkili geçiş oyununu iyi oynayan dominant bir takım. Galatasaray hücumlarında 5-3-2 ile topun arkasına geçip savunmayı kalabalık tutarak açık alan bırakmadılar.

Osimhen Galatasaray’ı Galibiyete Taşıdı

Galatasaray, Batrakov ile ikinci yarıda etkili başladı. Osimhen tek başına takım.

Oynadı, oynattı, ateşledi, gol attı, attırdı.

Maçın adamı ve galibiyetin mimarıydı.

Galatasaray galip geldi lakin oyununda sorunlar var.

Mehmet Türkmen şunu bilmeli: Hakemlikte esas olan, sahada kendini göstermek, görünür kılmak değil; oyunu görünür, seyredilir kılmaktır. Basit temaslara faul çalmayacağız mottosu ile başladılar lakin 3. haftada seviye atladılar(!), uydurma faullere geçtiler.

İlk gol öncesi Yunus'a yapılan çekme faulü ve frikik doğru ama Henrique'ye sarı eksik kaldı. 59'da Galatasaray lehine verilen penaltı sahada hakemin işi, dikkatsiz bir temas. Hakem verir veya vermez ama VAR'ın işi değil. 70'de Barış kolunu araç olarak kullanıyor, sarı doğru.

86'da Göztepe'nin penaltı beklentisinde Sanchez'in bacakları arasından seken topta VAR neyi 1,5 dakika izledi anlamış değiliz. Yazık...

Bülent Timurlenk: Galatasaray’da Leao Etkisi

BÜLENT TİMURLENK: OLAĞANÜSTÜ

Leao'nun maç günü İstanbul'a gelmesi Galatasaray'daki parçalı bulutlu havayı dağıtmış mıdır? En azından tribüne taraftarın gergin gelmediğini söylemek lazım. İki maçtır kötü oynayan Barış Alper Yılmaz'a bir şans daha verip geçen hafta yedek başlayan Leroy Sane'yi bir kez daha kesip kulübede başlatmak forma adaletini sorgulatır. Ama Okan Buruk da kazanan takımımla devam ediyorum diyebilir. İki takım da sezona sorunlu başlayan zemini bertaraf eden bir oyun tercihiyle başladılar. Göztepe uzun vuruyor ama nedense Galatasaray da topu yere indirmekte imtina ediyordu. İlk yarıyı 19 orta ile tamamladılar. Ama bu kaliteli hücum değildi. Üstelik Göztepe Jankat'ın nefis kurtarışından sonra kornerden golü bulmuştu. Bir dokunuş lazımdı. Buruk da çok fazla beklemedi. Ve 46'da Batrakov'u oyuna sürüp Lemina'yı Abdülkerim'in yerine çekti.

Galatasaray’ın Savunma Zafiyetleri Göztepe’ye Şans Verdi

Sallai'nin frikiği dengeyi getirdi. 46-63 arasında Galatasaray ilk yarının tamamından fazlasını üretti. Tabelada da karşılığını aldılar. Osimhen ligde 3'üncü maçında da olağanüstü oynadı. Nefis bir kafa golü incecik ofsayta takılsa da Sara'ya asisti, maç boyu mücadelesi, tribünleri ateşleyen vücut dili ve son dakikada altıpasın üzerinden yaptığı uzaklaştırmayla sırtında taşıdı Galatasaray'ı. Uğurcan'ın ani sakatlığında eldivenleri devralan Jankat'ın gollerde hatası yok. Ancak Buruk'un takımı, Uğurcan'ın ayak kalitesini maç boyunca aradı. Batrakov orta sahada çok iş yapacağını gösterdi. İlk maçta elbette heyecan vardı. Ama bir taraftan da takım arkadaşlarının pas trafiğine de yön veren el işaretleri de dahil olmak üzere genç ama pişmiş yıldız adayı görüntüsü verdi diyebilirim. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi de başlarken evinde 2 lig maçında yediği 4 golün analizini mutlaka yapacaktır. Göztepe'den birbirinin benzeri 2 gol yedi. Büyük maçlarda rakipler bu defoyu affetmez.

Ahmet Çakar: Galatasaray’ın Komik Golleri

AHMET ÇAKAR: BÖYLE PENALTI YOK!

G.Saray, asla tat vermiyor. Osimhen dışında çabalayan, takımı ateşleyen bir oyuncu yok. Şimdiye kadar 'Osimhen takımın çok şeyi' diyorduk, belki de her şeyi. Koskoca G.Saray bir taçtan, bir de kornerden iki gol yedi. Komedi gibi! Attığı ilk gol de tamamen şans. Göztepeli oyuncunun ters kafası, Sanchez'in göğsüne çarpıp gol oluyor. Ardından Göztepe beraberliği yakalıyor ve pek tabii ki tribünlerde homurdanmalar başlıyor. Sanchez belli ki ağır problemli. Attığı golden sonra bile sevinmiyor. İkinci yarı G.Saray biraz kımıldandı, art arda golleri buldu. Sara'nın attığı gol aslında Osimhen'in. Mükemmel bir topuk pasıyla Sara'ya bıraktı, o da takımı öne geçirdi. İşte ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Bir tuhaf penaltı ve G.Saray'ın üçüncü golü. Tam tribündeki taraftar rahatlamışken Göztepe'yi maçta tutan ikinci gol, bu sefer taç atışından geldi.

Galatasaray’ın Oyunundan Memnuniyetsizlik ve Hakem Tartışmaları

Sonuçta G.Saray kazandı ama iddia ediyorum, camia asla oynanan oyundan memnun değil. Ne kanatları kullanabiliyorlar ne çabuk top kapabiliyorlar, sadece Osimhen'in hamallığında maçları kazanıyorlar.

Karşılaşmayı yöneten hakem Mehmet Türkmen adına utanç verici bir geceydi. İlk yarıda konuk ekip Göztepe'nin gollük atağını ki sonra faul ile durduruldu ama Türkmen uydurma bir faulle topu G.Saray'a verdi. İkinci yarıda verdiği penaltı içler acısı. Üst düzey futbolda böyle penaltı yok. Osimhen'e darbe varmış gibi görünüyor ama ayaklar yerde. Şimdi MHK'ye sormak istiyorum: Hani böyle tartışılan flu pozisyonlarda VAR, hakemi çağırmazdı? Ama dün gece çağırdı ve Türkmen'e istemeye istemeye hatalı bir penaltı çaldırdı.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor