Beşiktaş topa hakim oynuyor ancak 60. dakikaya kadar topa sahip olduğu anlarda tehlikeli bir gol pozisyonuna giremedi. Beşiktaş, Trossard ile gole yaklaştı ancak top direği sıyırarak dışarı çıktı. Şunu tekrar söylemek istiyorum: Beşiktaş, kazanmak için Oh'u oyuna almalı. Atamayana atarlar derler ya, adeta öyle bir ikinci yarı oldu. Bu tür maçlarda yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz golü kalenizde görürsünüz. Salih Özcan topa yetişemedi, top Salah'a çıkarıldı ve Salah golü attı. Beşiktaş, ikinci golü yemeden önce değişiklik yapmalıydı. Şimdi üç değişiklik yapılıyor ama daha erken yapılmalıydı. Nübel, karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Kasım ayına gelindiğinde üçüncü mağlubiyet iyi olmadı ama Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Avrupa'da da iyi bir performans sergileniyor. Enseyi karartmadan yola devam edilmeli. Trabzonspor'da Onana ve Aral'ı çok beğendim. Tabii ki Salah'ı söylemeye gerek yok. Trabzonspor yönetimi, deplasman yasağının kaldırılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürü hak ediyor. Beşiktaş taraftarları da Trabzon'da takımlarını çok iyi desteklediler. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarları da Beşiktaş'ın stadına gelerek takımlarının yanında olacaktır. Futbolun güzelliği de zaten bu.
TURGAY DEMİR: KALDIR BAŞINI VE YÜRÜ GÜNEŞE!
Bu maçın kırılma anı, Salah'ın golünden önce rakip ceza sahası çizgisi üzerinde yaşandı. Vlahovic, ayağındaki topu bomboş durumdaki Trossard'a aktarabilse muhtemelen tabela eşitlenecekti.
Vlahovic o topu kaptırınca Trabzonspor, kontratakla farkı ikiye çıkarıp maçı kopardı.
İlk yarıda iyi oynayan, altı şut atan, bir vuruşu direkten dönen Beşiktaş, Onana'yı geçemedi.
Buna karşılık Trabzonspor, yakaladığı ilk pozisyonda Ozan'la golü buldu.
Futbol böyle bir oyun ve yazılı olmayan kuralları var: Atamayana atarlar!
Beşiktaş, maçın her iki yarısında da harcadığı enerjinin karşılığını tabelaya yazdıramadı. Özellikle ön bölgede düzensiz bir ordu gibiydi Kartal!
Orkun'un ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. O yoksa ordu komutansız kalıyor vesselam.
Miretti'nin kalitesi tartışılmaz ama o, bir Orkun değil. Miretti o kadar geriye yaslandı ki, Trossard, Vlahovic, Cerny ve Olaitan arasında sağlıklı bir pas trafiği kurulamadı.
İkinci yarıda yine yüklenen bir Beşiktaş, bekleyen bir Trabzonspor vardı sahada.
Bordo-mavili takım, geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi hedefliyordu. Thomas Reis, bu oyun anlayışını Samsunspor döneminde de çok iyi uygulatıyordu zaten.
Öte yandan dün ilk kez Italiano'nun müdahale etmekte geç kaldığını gördüm. Cerny ve Miretti ikinci yarıya başlamamalıydı.
Belki o zaman değişiklikler daha etkili olur, Olaitan-Vlahovic ikilisi için yeni fırsatlar doğabilirdi.
Her neyse… Bu bir yol kazasıdır ve telafisi vardır. Kazanan Trabzonspor'u tebrik ederken Beşiktaşlı oyunculara da söyleyeceğim şudur:
Yiğit düştüğü yerden kalkar!
Kaldır başını, yürü güneşe!