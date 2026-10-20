UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin kaderini değiştirdi! Yıldız futbolcuya övgüler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi puanını 16'ya yükselterek 4. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 15 puanda kalarak 5. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren spor yazarlarının gündeminde Muhammed Salah vardı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor Beşiktaş’ı 2-0 İle Geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmadan bordo-mavili ekip 2-0 galip ayrıldı. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın golleriyle üç puana ulaşırken Beşiktaş, ligdeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Spor yazarları zorlu derbiyi değerlendirdi.

Kartal Yiğit: Italiano Geç Kaldı

KARTAL YİĞİT: ITALIANO GEÇ KALDI

Boşuna şu an Türkiye'nin hücum gücü en yüksek ve seyir zevki veren iki takımı demedik Beşiktaş ve Trabzonspor için. Özellikle ilk yarısı heyecan ve pozisyon fırtınası şeklinde geçen doksan dakikada Beşiktaş da kazanabilirdi ya da en azından beraberlik koparabilirdi. Beşiktaş beklediğimiz gibi yine aynı baskı ve tempo ile rakibine gözdağı vererek oyuna girdi.

Trabzonspor ise Beşiktaş'ı daha çok kendi sahasında karşılayıp geride bırakılan boş alanlarda geçiş ile gol aradı. Salah'ın attığı kritik paslar dikkat çekerken etkili oyununu golle de taçlandırdı. Beşiktaş ligde yine bir deplasmandan eli boş dönerken bu maçın ilerde nasıl etki edeceğini göreceğiz. Evet, oyun olarak Beşiktaş kötüydü diyemeyiz ama şampiyonluktaki rakibine net bir skorla mağlup olmak moral bozabilir. "Peki bu sonuç neden oldu?" diye sorarsanız…

Beşiktaş Orta Sahada Etkisiz Kaldı

Öncelikle Kartal'ın orta sahası Olaitan dışında hiç yoktu. Orkun'un yerine oynayan Miretti etkisizdi, Salih de ona eşlik edince bir tek Olaitan kaldı. Buna bir de sağ kanatta Cerny'nin etkisizliği eklenince Vlahovic yalnızları oynadı. Sırp golcü sahada var mıydı yok muydu belli değildi. Koca Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimler Trossard, Olaitan belki de farkın açılmasını önleyen Nübel'di.

Bordo-mavililerde işini yapmayan isim yoktu ama Onana, Nwaiwu, Aral, Salah, Cabral, Franculino ile sonradan oyuna giren Folcarelli fark yarattı. Bir eleştirimiz de bugüne kadar hep övdüğümüz Italiano'ya. Moralli Oh ile İlhan'ı oyuna sokmakta çok geç kaldı, adeta iş işten geçmişti. Reis geldiğinden beri farkını ortaya koydu, onu da tebrik etmek lazım.

Ulaş Özdemir: Uyutarak Yendi

ULAŞ ÖZDEMİR: UYUTARAK YENDİ

TRABZONSPOR, Beşiktaş'ı uyutarak yendi. Evet, tam olarak bunu yaptı! Topu rakibine bıraktı, üzerine gelmesini bekledi ve kendisine açılan alanları kolladı. "Al, oyna" derken bunun savunmada doğuracağı riski de üstlendi. Trabzonspor'un Galatasaray maçında da gösterdiği önemli bir becerisi var. Rakip üzerine gelirken sabrediyor, topu kazandığında ise çok çabuk tehdit üretiyor. Beşiktaş topa sahip olmanın rahatlığını yaşarken Trabzonspor, topu kaybettiği anda rakibinin ne kadar hazırlıksız kalacağını hesaplıyordu.

Trabzonspor’un Sabırlı Zaferi

2. yarı başında Beşiktaş baskıyı artırdı. Trabzonspor'un kazandığı toplarla yeterince nefeslenememesi oyunun yine kendi yarı sahasında geçmesine yol açtı. Buna rağmen Beşiktaş'ın topa sahip olma üstünlüğü aynı ölçüde pozisyona dönüşmedi. Trabzonspor bekledi. Rakibi öne yerleşip geride alan bıraktığında da Aral, Dju ve Salah ikinci golün cezasını kesti. Maç boyunca verilen davetin bir bedeli vardı. Beşiktaş o bedeli ödedi. Bu galibiyette Dju'ya ayrı bir yer açmak gerekiyor. Sırtı dönük top aldı, sakladı, arkadaşlarına servis yaptı, yüzünü kaleye döndüğünde mesafe kat etti. Salah'ın oyun aklı ve Aral'ın hareketliliği onun üzerinden daha etkili hâle geldi. Trabzonspor bu maçı risk alarak, sabrederek ve eline geçen anların değerini bilerek kazandı.

Trabzonspor Şampiyonluk Yolunda İddialı

Oyunun geliştirilmesi gereken tarafları da açık. Merkezde daha fazla top kazanmak, kazanılan topu daha uzun süre tutmak ve savunmaya nefes aldırmak. Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ı da yenmek Trabzonspor'un şampiyonluk iddiasına sahada atılmış güçlü bir imzadır. Şimdi mesele bu büyük gecelerde gösterilen aklı ve sabrı, ligin daha sessiz ve daha yorucu haftalarına taşıyabilmektir. Trabzonspor zirveyi konuşacak kaliteye sahip. Sezonun sonunda bu sözümüzün ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağını istikrar belirleyecek.

Onur Özkan: Salah’ı Olan Kazanır

ONUR ÖZKAN: SALAH'I OLAN KAZANIR

AKYAZI'DA maç öncesinde beklenti netti. Avrupa'da oynanan futbola şu anda ülke sınırları içinde en fazla yaklaşan iki takımın buluşmasından tabii ki yüksek seyir keyfi talep ediyorduk. İkinci yarıda biraz tempo düşse de son derece güzel bir futbol akşamı yaşattı bize Trabzonspor ve Beşiktaş. Santra ile birlikte Beşiktaş oyuna çok yüksek seviyeden girdi. Önde baskı, topun hızlı kullanımı ve geri kazanımı ile sanki evinde gibiydi Italiano'nun ekibi. Pozisyonlar da geldi ancak son vuruş gelmedi.

Sanırım maçı izleyen 10 kişiden 9'u golü Beşiktaş'tan beklerken sahneye Ozan Tufan çıktı. Ve Trabzonspor tüm momentumu eline aldı. Golün ardından sanki bir Grand Slam finali izledik. Orta alanlar çabuk geçildi, savunmalar hatalar yaptı. Top bir o kalede, bir diğer kalede derken neredeyse her 3 dakikada bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş’ta Vlahovic ve Trossard’dan Beklenen Performans Gelmedi

Ancak tabela aynı kaldı. İkinci devrede tempo düştü, takımlar biraz yoruldu ve daha taktiksel bir oyun ortaya çıktı. Orkun'u mum değil büyük bir el feneriyle arayan Beşiktaş, Vlahovic ve Trossard da beklenti altı kalınca üretimde sıkıntı yaşadı. Ve maçın en kritik anında, bu anlar için doğmuş olan bir adam sahneye çıktı.

Yine en doğru koşuyu attı ve en doğru vuruşu yaptı. Yani yine Salah'ı olan kazandı. Reis ile 2 derbide 2 zafer ve üst üste 4. galibiyet. Sanırım şehirdeki en optimist insan bile böyle bir tabloyu düşlememişti. Beşiktaş'a gelince… Italiano'ya birisinin anlatması gerekiyor. Oyun tabii ki çok çok önemli. Ama bu topraklarda her zaman tabela kazanır. 8 haftada 3 yenilgi ve zirveden 5 puan geride kalınması, sezon başından bu yana övgüler düzdüğümüz Italiano için iyi sinyaller değil ne yazık ki!

Fatih Doğan: Derbinin Reisi Trabzonspor

FATİH DOĞAN: DERBİNİN REİSİ TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in Beşiktaş ve meslektaşı Italiano karşısındaki 'topu rakibe bırakan ve geçiş oyununu öne alan stratejisi' derbi zaferini getirdi. 2-0 yenilen Beşiktaş'ın temel sorunu yalnızca ilk 18 dakikada 3 net pozisyon bulup harcaması değildi. Siyah-beyazlılarda oyun aklı kadar reaksiyon gücü ve saha içi hırs da eksikti. Asıl problem; Ozan Tufan'ın 21. dakikada attığı golle Trabzonspor öne geçtiğinde Beşiktaş kulübesinden reaksiyon bekleniyordu. Ancak İtalyan teknik adam, oyunun değişen ihtiyaçlarına müdahale etmekte geç kaldı. Orta sahadaki direnç ve hücumdaki etkisizlik ortadayken hamlelerin daha erken gelmesi gerekiyordu.

Orkun Kökçü'nün yokluğu tam burada hissedildi. Orkun yalnızca pas dağıtan, oyunun yönünü değiştiren bir orta saha değil; baskıyı başlatan, ikili mücadeleye giren ve takım arkadaşlarını ateşleyen bir karakter. Trabzonspor 63'te Ozan'ı çıkarıp Folcarelli'yi alırken Beşiktaş'ın ilk hamlesi 77'de Cerny'nin yerine Oh'u oyuna sokmak oldu. Üstelik bu değişiklik, Salah'ın 71'de farkı ikiye çıkarmasından sonra geldi. Trabzonspor daha az topla daha etkili oynadı. Zafer, Trabzonspor ve Thomas Reis'in olurken çıkarılacak dersler Italiano'ya kaldı.

Ömer Üründül: Yenilginin Sorumlusu Italiano

ÖMER ÜRÜNDÜL: YENİLGİNİN SORUMLUSU ITALIANO

Haftanın çok önemli maçında Trabzonspor, hak ederek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş oyunu domine ederek maça başladı. Rakibi tehdit eden ataklar gelişti, çok net olmasa da üç pozisyonu vardı. 21'de Trabzon ilk hücum girişiminde Ozan ile golü buldu. Bundan sonra oyunun bütün direksiyonu Trabzon'a geçti. İkinci devrede Trabzon beklediğim gibi rakibin de gücünü bilerek 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan bir savunma uyguladı. Beşiktaş, oyunu karşı alana yıkıyor, sürekli denemeler yapıyor ama üretemiyordu. Bütün riskleri aldıkları bir ortamda da Trabzon ikinci golü buldu. İyice rahatlayarak maçı kazandı. Trabzon'a genel baktığımda zaten her zaman söylüyoruz; çok iyi bir kaleciye sahip, dün gece de bunu belgeledi. Pina ve Franculino çok faydalı oynadılar ama sahanın yıldızı Nwaiwu oldu. Salah da dinlene dinlene özelliklerini sahaya yansıttı. Gelelim Beşiktaş'a… Dün geceki yenilginin bir numaralı sorumlusu teknik direktör Italiano'dur.

Beşiktaş’ın Vlahovic Kararı Tartışılıyor

Beşiktaş, Vlahovic ile 90 dakikayı 10 kişi oynadı. Vlahovic önemli santrfor, onu herkes biliyor, ben de biliyorum… Ama fizik olarak kadrodaki en gerideki isim. Üstelik de hafta arası hastalandı ve idman yapamadı. Daha da önemlisi Oh, Almanya'da sahanın yıldızıydı. Italiano, üretemeyen takımını bekledi bekledi, 2. gol sonrası hamlelere başladı, ama iş işten geçmişti. Hatta ben Italiano'nun yerinde olsam yine Almanya'da çok iyi oynayan Ndidi ile başlardım. Futbol ilginç bir oyun… Beşiktaş ve Italiano'yu hepimiz göklere çıkarıyoruz ama ligde 3 mağlubiyet…

Ahmet Çakar: Sahanın En İyisi Cihan Aydın

AHMET ÇAKAR: SAHANIN EN İYİSİ CİHAN AYDIN

Dün gece özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi. Oyuna Beşiktaş çok iyi başlasa da Trabzonspor, Beşiktaş defansının arkasında çok pozisyon buldu. Özellikle Aral ve Muçi ile iyi organize oldular. Salah, ilk yarıda belki gol pozisyonlarının içinde değil ama hazırlık anlamında tüm pozisyonların içinde. Derken Trabzonspor'un golü geldi.

Trabzonspor İlk Yarıda Farkı Açabilirdi

Ozan Tufan, Nübel'den dönen topu tamamladı ve Trabzonspor bu devreyi önde kapadı. Aslında bu devreyi Trabzonspor farklı da kazanabilirdi ama ilk yarının son dakikasında Murillo'nun vuruşu direk değil de gol olsa belki de berabere biterdi. Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı. Vlahovic sahada yok. Trossard ve Cerny çok etkisizler. Bir de üstelik Beşiktaş defansı önde yakalandığında arkalarına atılan top ya gol oldu ya da büyük pozisyon oldu. Mesela Trabzonspor'un ikinci golüne bakalım. Dju, Salih'in arkasından gelip önüne geçti, Salah'ın önüne bıraktı, o da tamamladı.

Beşiktaş için deplasman karnesi özellikle Süper Lig'de çok kötü ama maçın belki de en iyisi hakem Cihan Aydın'dı. Maç kolay, oyuncular iyi niyetli ama o da kusursuza yakın maç yönetti.

Mustafa Çulcu: Hakem Zorluğun Altından Kalktı

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM ZORLUĞUN ALTINDAN KALKTI

Süper Lig'in en formda iki takımının maçında tam bir taktik savaşı, disiplinli oyun, kora kor mücadele, karşılıklı pozisyonlar ve tempo vardı. Beşiktaş geriden pas oyunu ile ataklar geliştirdi. Cerny ile ilk dakikalarda etkili olunca Aral-Cabral iş birliği ile o bölgeyi çabuk kapattılar. Trabzonspor seyircisinin desteği ile daha coşkuluydu. Salah'ın liderliğinde ne yaptığını, ne istediğini, ne oynadığını bilen güçlü bir takım olarak her iki kanattan çok etkili oldu. Nwaiwu, Vlahovic'i iyi kontrol etti. Onana çok iyi günündeydi. Orkun'un yokluğu çok fark ediliyor. Trabzonspor disiplinliydi ve hiç kopmadı. Hücumda biraz daha becerikli olsa skor farkı daha erken gelirdi. Savunmada kötü olan Beşiktaş dakikalar ilerledikçe doğaçlama oyuna döndü. Trabzonspor etkili ve keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti.

Cihan Aydın’ın Başarılı Yönetimi

Cihan Aydın atletizmi yüksek bir hakem. 14'te Beşiktaş penaltı bekledi, top Nwaiwu'nun koluna gelse bile destek kol penaltı olmaz, devam kararı doğruydu. 31'de kornerden gelen top önde Savic'in kafasından sekerek arkada kısa mesafede bulunan Agbadou'nun yüz-alın bölgesinden, yani kafasından sağ koluna geliyor, penaltı yok devam kararı doğru. Miretti ve Fabinho'ya rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı çıkan sarılar doğru. 53'te çevre kontrolünü iyi yapmayınca Beşiktaş'ın avantajını kesti. Bu tür müsabakaları yönetmek zordur. Bu futbol ikliminde Cihan Aydın bu zorluğun altından başarıyla kalktı. Bravo…

İskender Günen: Muhammed Salah Tam Bir Fenomen

İSKENDER GÜNEN: MUHAMMED SALAH TAM BİR FENOMEN

Galatasaray maçından sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı da geçme başarısı gösterdi. Böylesi kritik mücadele kağıt üzerindeki taktiksel beklentileri doğrularken yüksek tempolu ve nefes kesen bir 90 dakikaya sahne oldu. Thomas Reis geldikten sonra Trabzonspor'un oyun kurgusunun değiştiğini gözlemledik. Onuachu'nun yerine Franculino'ya şans verdikten sonra kenardan geliştirilen ataklarda orta yapmak yerine ikili oyunlar tercih edilerek pozisyonlar üretmeye çalışan bir Trabzonspor var. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde Beşiktaş topa daha fazla sahip oldu. Orta alanda üstünlüğü aldı. İki kenardan geliştirdiği ataklarda girdiği gol pozisyonlarında Onana öne çıkan isimdi.

Trabzonspor’un Karşı Atak Başarısı

Trabzonspor'un böylesi maçlarda en büyük silahı, karşı atak başarısı... Muçi ile gelişen atakta Ozan'la Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takımın da girdiği pozisyon var. Özellikle Franculino ikinci golü atabilse Trabzonspor soyunma odasına daha rahat gidebilirdi. İkinci yarıda ise Beşiktaş bütün riskleri alınca arkada büyük boşluklar bıraktı. Eğer Trabzonspor final paslarını daha iyi değerlendirebilse maç daha erken bitebilirdi. Savunma Onana ile birlikte kusursuz bir performansa imza attı. Özellikle Nwaiwu savunmanın en iyisi olarak öne çıktı. Salah ile gelen ikinci gol ve büyük maçta alınan 3 puan Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkardı. Salah her maçta kalitesini ortaya koyarak takıma büyük katkı yapan bir fenomen.

Murat Özbostan: Oh ile Başlamalıydı

MURAT ÖZBOSTAN: OH İLE BAŞLAMALIYDI

Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet, Beşiktaş için yalnızca kaybedilmiş üç puandan ibaret değildi. Bu karşılaşma, oyun planında Orkun Kökçü'nün ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Çünkü bazı oyuncuların eksikliği sadece kadroda hissedilmez; takımın oyununda, temposunda ve sahadaki karakterinde kendini gösterir. Beşiktaş orta sahası topa sahip olsa bile oyuna hükmedemedi. Paslar vardı ama yön yoktu, mücadele vardı ama organizasyon eksikti. Takım, oyunun temposunu belirlemekte zorlandı; hücumla savunma arasındaki bağlantı zayıfladı. Topun bir bölgeden diğerine taşınması, oyunun yönünün değiştirilmesi ve hücum oyuncularının doğru zamanda topla buluşturulması konusunda sıkıntılar yaşandı. Orkun, yalnızca pas dağıtan bir orta saha oyuncusu değil. Oyunu okuyan, gerektiğinde tempoyu yükselten, gerektiğinde topu ayağında tutarak takımını rahatlatan bir futbolcu.

Beşiktaş Orta Sahasında Orkun’un Eksikliği Hissedildi

Baskı altında sorumluluk alması, oyunun yönünü değiştirmesi ve hücum hattını beslemesi onu, Beşiktaş için özel bir oyuncu hâline getiriyor. Üstelik kaptanlık sorumluluğu da bu rolü daha anlamlı kılıyor. Miretti'nin teknik kapasitesi ve bireysel yetenekleri elbette tartışılmaz. Ancak Orkun'un oyun zekâsını, tempo kontrolünü ve liderlik özelliklerini aynı şekilde sahaya yansıtmak kolay değil. Mesele bir oyuncunun diğerinden daha yetenekli olup olmaması da değil. Mesele, takımın ihtiyaç duyduğu rolü kimin ne ölçüde karşılayabildiği. Beşiktaş gibi şampiyonluk hedefleyen bir takımın, böylesine zorlu bir deplasmanda bulduğu fırsatları daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Ayrıca Vlahovic rahatsızdı, güçsüzdü. Avrupa'da onun yerine oynayan Oh, iki gol attı ve çok iyiydi. Bu karşılaşmada da Vlahovic'in yerine Oh ilk 11'de olmalıydı. Sezonun ilk sekiz haftasında gelen üç mağlubiyet, elbette şampiyonluk iddiasındaki bir takım için üzerinde durulması gereken bir tablo. Ancak sezonun bu aşamasında her şeyin bittiğini söylemek de doğru değil. Sonuç olarak Beşiktaş, Trabzon'da yalnızca 3 puan kaybetmedi; Orkun'un değerini bir kez daha gördü.

Zeki Uzundurukan: Büyük Reis

ZEKİ UZUNDURUKAN: BÜYÜK REİS

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiler her zaman büyük seyir zevkine sahne olmuştur. Dün de Akyazı'da nefesleri kesen, gözlerimizin pasının silindiği bir derbi izledik. Orta alanların çok çabuk geçildiği harika hücumlar ve kalecilerin müthiş performanslarına şahitlik ettik. Her iki teknik adam ve saha içindeki futbolcular adeta bir satranç maçı oynadılar. Savic-Vlahovic; Pina-Trossard; Cabral-Cerny; Salah-Rıdvan; Dju-Agbadou eşleşmeleri kıran kırana geçti.

Papara Park'taki derbiye daha iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Miretti ve Cerny ile gole çok yaklaştı siyah-beyazlılar. Beşiktaş'ın baskı kurduğu anlarda bir geçiş hücumu yakalayan Trabzonspor aradığı golü buldu. Sol kanattan hareketlenen Aral Şimşir, sol çaprazdan Muçi'yi gördü. Muçi'nin şutunda top Nübel'den döndü. Topu çok iyi takip eden Ozan Tufan, harika bir vole ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Akyazı'da sevinçten yer gök inledi adeta. İlk yarının son anlarında Trossard'ın vuruşunu Onana harika çıkardı. Dönen topu Murillo tamamladı ama top direkten döndü. Beşiktaş beraberlik golünden oldu. İki takım da ilk yarıda bir derbiden daha fazlasını izlettirdiler. İki takım da birbirinden net pozisyonlara girdiler.

Nwaiwu ve Onana Derbide Yıldızlaştı

İkinci yarıya beraberliği yakalamak için Beşiktaş ön alan baskısı ile başladı. Siyah-beyazlı takım art arda pozisyonlar da buldu. Cerny ve Trossard bu pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor maç boyunca çok iyi savunma yaptı. Özellikle de Nwaiwu ders niteliğinde stoper performansı gösterdi. Nwaiwu hızlı hamleleri, zeka ürünü müdahaleleri ile atom karınca gibiydi. Onana kurtarışları, Nwaiwu mükemmel ötesi performansı ile derbi zaferinde başrol oynadı.

Beşiktaş'ın ikinci yarıda yine baskı kurduğu anlarda ilk golde olduğu gibi yine Trabzonspor hızlı bir geçiş hücumu yakaladı. Başrolde ise Salah ve Franculino Dju vardı. Dju sol kanattan kaptığı topla Salih'i geçip ceza sahasına harika bir orta gönderdi. Dju'nun ortasına iyi vuran dünya yıldızı Muhammed Salah skoru 2-0'a getirdi. Bu golden sonra Trabzonspor farka gidecek pozisyonları da yakaladı. Özellikle 82'de bir pozisyon var ki, karşı karşıya iki pozisyonu Nübel çıkardı. Ardından Muhammed Salah'ın kaçırdığı bir net pozisyon daha var.

Trabzonspor, Galatasaray'dan sonra bir diğer şampiyonluk adayı Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koydu. Thomas Reis'i alkışlamak lazım. Üç lig, bir Avrupa olmak üzere Trabzonspor'un başında çıktığı dört maçı da kazandı. Hem de Trabzonspor'a mükemmel bir futbol oynatarak. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü… Dün bunların hepsi vardı Trabzonspor'da. Bordo-mavililer böyle oynadığı sürece bu takımın sırtı yere gelmez. Beşiktaş'a gelirsek, Beşiktaş da derbide zaman zaman iyi futbol ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, net pozisyonlara da girdiler maç boyunca ama Onana yine harika bir performans ortaya koydu. Beşiktaş dün kaybetti ama oynadığı futbolla şampiyonluk yarışının içinde olacağını gösterdi. Dün Papara Park'ta harika bir derbi izledik. İki takımı da yürekten tebrik etmek lazım.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı spor yazarları yorumları
Yunus Emre Sel: Hızlı Kanatlar ve Onana

YUNUS EMRE SEL: HIZLI KANATLAR VE ONANA

Papara Park'ta taktiksel anlamda tam bir satranç maçı izledik. Beşiktaş, özellikle Salih Özcan ve Olaitan'ın merkezdeki bariz fiziksel üstünlüğüyle oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardı. İkinci yarının 25-30 dakikalık bölümünde kurdukları ağır baskı dikkat çekiciydi. Ancak siyah-beyazlıların evlere şenlik savunma zaafları, bu dev maçın çok rahatlıkla 3-4 farklı bitmemesini tamamen şansa bıraktı. Trabzonspor cephesine galibiyeti getiren şey kusursuz işleyen pragmatik bir geçiş oyunuydu. Kalesinde devleşen Onana ile 1'e 1 savunmada inanılmaz işler yapan Nwaiwu, Beşiktaş ataklarında adeta duvar ördü. Sol bekte Cabral'ın hücumcu Cerny'ye adım bile attırmaması bu direncin en kilit parçalarından biriydi. Ozan Tufan perdeyi açan o kritik golü atsa da; Trabzonspor'un asıl can yakıcı silahı bekleyen kanatlarıydı.

Aral Şimşir’in Kritik Rolü

Aral Şimşir'in sahada bir "playmaker" gibi topa basıp tempoyu yönlendirmesi çok kritik bir roldeydi. Onun aklına, Dju ve 71. dakikada fişi çeken Salah'ın patlayıcı sürati eklenince Beşiktaş savunması her kontratakta paramparça oldu. Oyuna sonradan dahil olan Saviolo'nun yüksek teknik kapasitesini atletizmiyle birleştirmesi de Karadeniz devine bambaşka bir hücum profili kazandırdı. Trabzonspor, merkezi rakibe kaptırıp oyunu geride kabullenmesi ve sertliğe cevap verememesiyle eleştirilebilir ama ellerindeki o iki hızlı kanat oyuncusunun paha biçilemez faydasını bu tarz büyük maçlarda sonuna kadar almaya devam edecekler. Trabzonspor kazandı. Ama şampiyonluk için merkezde daha sert bir duruş şart.

Sinan Vardar: Enseyi Karartmayın

SİNAN VARDAR: ENSEYİ KARARTMAYIN

Bu haftanın en çok beklenen maçlarından biri, kapanış maçı olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması. Herkesin merakla beklediği bir maç. Son zamanlarda izlediğim en güzel maçlardan bir tanesi. Top bir o kalede, bir bu kalede. İki takım da tehlikeli pozisyonlar yakalıyor ancak bunlardan yararlanamıyor. Trabzonspor, Ozan Tufan'la kaleciden dönen topu gole çevirdi. İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor önemli bir fırsattan yararlanamadı. Dönen pozisyonda Beşiktaş'ın topu direkten döndü. Ardından Trabzonspor bir kez daha yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. İlk yarıda Trabzonspor, Beşiktaş savunmasının arkasına kaçırdığı oyuncularla genellikle pozisyonlara girdi. Beşiktaş'ın buna dikkat etmesi gerekiyor. Savunmanın arkasına çok fazla oyuncu sarkıyor. Organizasyon anlamında da takım Orkun Kökçü'yü arıyor. Beşiktaş'ın oyununu ilk yarıda daha çok beğendim. Daha derli toplu bir oyun ortaya koydu Beşiktaş. İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıya oyununu Trabzonspor'a kabul ettirerek başladı ve oyunu Trabzonspor yarı alanına yıktı. Sadece kalecisi Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında kaldı. Bence bu noktada 4-4-2'ye dönülmeli ve Almanya'da şov yapan Oh oyuna alınmalı. Beşiktaş galibiyete oynamalı.


Beşiktaş Fırsatları Değerlendiremedi

Beşiktaş topa hakim oynuyor ancak 60. dakikaya kadar topa sahip olduğu anlarda tehlikeli bir gol pozisyonuna giremedi. Beşiktaş, Trossard ile gole yaklaştı ancak top direği sıyırarak dışarı çıktı. Şunu tekrar söylemek istiyorum: Beşiktaş, kazanmak için Oh'u oyuna almalı. Atamayana atarlar derler ya, adeta öyle bir ikinci yarı oldu. Bu tür maçlarda yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz golü kalenizde görürsünüz. Salih Özcan topa yetişemedi, top Salah'a çıkarıldı ve Salah golü attı. Beşiktaş, ikinci golü yemeden önce değişiklik yapmalıydı. Şimdi üç değişiklik yapılıyor ama daha erken yapılmalıydı. Nübel, karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Kasım ayına gelindiğinde üçüncü mağlubiyet iyi olmadı ama Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Avrupa'da da iyi bir performans sergileniyor. Enseyi karartmadan yola devam edilmeli. Trabzonspor'da Onana ve Aral'ı çok beğendim. Tabii ki Salah'ı söylemeye gerek yok. Trabzonspor yönetimi, deplasman yasağının kaldırılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürü hak ediyor. Beşiktaş taraftarları da Trabzon'da takımlarını çok iyi desteklediler. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarları da Beşiktaş'ın stadına gelerek takımlarının yanında olacaktır. Futbolun güzelliği de zaten bu.

TURGAY DEMİR: KALDIR BAŞINI VE YÜRÜ GÜNEŞE!

Bu maçın kırılma anı, Salah'ın golünden önce rakip ceza sahası çizgisi üzerinde yaşandı. Vlahovic, ayağındaki topu bomboş durumdaki Trossard'a aktarabilse muhtemelen tabela eşitlenecekti.
Vlahovic o topu kaptırınca Trabzonspor, kontratakla farkı ikiye çıkarıp maçı kopardı.
İlk yarıda iyi oynayan, altı şut atan, bir vuruşu direkten dönen Beşiktaş, Onana'yı geçemedi.
Buna karşılık Trabzonspor, yakaladığı ilk pozisyonda Ozan'la golü buldu.
Futbol böyle bir oyun ve yazılı olmayan kuralları var: Atamayana atarlar!

Beşiktaş, maçın her iki yarısında da harcadığı enerjinin karşılığını tabelaya yazdıramadı. Özellikle ön bölgede düzensiz bir ordu gibiydi Kartal!
Orkun'un ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. O yoksa ordu komutansız kalıyor vesselam.
Miretti'nin kalitesi tartışılmaz ama o, bir Orkun değil. Miretti o kadar geriye yaslandı ki, Trossard, Vlahovic, Cerny ve Olaitan arasında sağlıklı bir pas trafiği kurulamadı.
İkinci yarıda yine yüklenen bir Beşiktaş, bekleyen bir Trabzonspor vardı sahada.

Bordo-mavili takım, geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi hedefliyordu. Thomas Reis, bu oyun anlayışını Samsunspor döneminde de çok iyi uygulatıyordu zaten.
Öte yandan dün ilk kez Italiano'nun müdahale etmekte geç kaldığını gördüm. Cerny ve Miretti ikinci yarıya başlamamalıydı.
Belki o zaman değişiklikler daha etkili olur, Olaitan-Vlahovic ikilisi için yeni fırsatlar doğabilirdi.
Her neyse… Bu bir yol kazasıdır ve telafisi vardır. Kazanan Trabzonspor'u tebrik ederken Beşiktaşlı oyunculara da söyleyeceğim şudur:
Yiğit düştüğü yerden kalkar!
Kaldır başını, yürü güneşe!

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor