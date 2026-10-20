KARTAL YİĞİT: ITALIANO GEÇ KALDI

Boşuna şu an Türkiye'nin hücum gücü en yüksek ve seyir zevki veren iki takımı demedik Beşiktaş ve Trabzonspor için. Özellikle ilk yarısı heyecan ve pozisyon fırtınası şeklinde geçen doksan dakikada Beşiktaş da kazanabilirdi ya da en azından beraberlik koparabilirdi. Beşiktaş beklediğimiz gibi yine aynı baskı ve tempo ile rakibine gözdağı vererek oyuna girdi.

Trabzonspor ise Beşiktaş'ı daha çok kendi sahasında karşılayıp geride bırakılan boş alanlarda geçiş ile gol aradı. Salah'ın attığı kritik paslar dikkat çekerken etkili oyununu golle de taçlandırdı. Beşiktaş ligde yine bir deplasmandan eli boş dönerken bu maçın ilerde nasıl etki edeceğini göreceğiz. Evet, oyun olarak Beşiktaş kötüydü diyemeyiz ama şampiyonluktaki rakibine net bir skorla mağlup olmak moral bozabilir. "Peki bu sonuç neden oldu?" diye sorarsanız…